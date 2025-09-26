Rezultate SuperLiga, etapa 11. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

O nouă etapă de SuperLiga, cea cu numărul 11, se pregătește de start. În perioada 26-29 septembrie, de vineri până luni, vor fi două meciuri pe zi. Derby-uri de tradiție sunt programate: U Craiova – Dinamo, Petrolul – Rapid și U Cluj – CFR Cluj se joacă în acest weekend.

Rezultate complete din etapa 11 din SuperLiga

Tot ce vrei să știi despre meciurile din etapa 11 de SuperLiga ai pe FANATIK.ro. Informațiile care contează înainte de meci, formațiile de start, desfășurarea jocurilor în format live text, cu marcatori, rezultate și clasament actualizat.

Meciurile etapei 11 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Etapa 11 din SuperLiga începe vineri, 26 septembrie, și se încheie luni, 29 septembrie. Hermannstadt – FC Argeș dă startul, iar derby-ul Clujului, între U și CFR Cluj, trage cortina peste runda a 11-a.

Programul complet al rundei:

Vineri, 26 septembrie 2025

Ora 18:00 Hermannstadt – FC Argeș

Ora 21:00 Universitatea Craiova – Dinamo

Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 15:00 UTA Arad – Csikszereda

Ora 20:30 Petrolul Ploiești – Rapid

Duminică, 28 septembrie 2025

Ora 17:30 Farul Constanța – Unirea Slobozia

Ora 20:30 FCSB – Oțelul Galați

Luni, 29 septembrie 2025

Ora 18:00 Metaloglobus – FC Botoșani

Ora 21:00 U Cluj – CFR Cluj

Hermannstadt – FC Argeș dă startul în etapa 11 de Superliga

Primul meci din etapa 11 de SuperLiga, Hermannstadt – FC Argeș, se joacă vineri, 27 septembrie, de la ora 18:00. Sibienii vin după o victorie obținută în prelungiri pe terenul Rapidului, 2-1 după ce giuleștenii au deschis scorul. În schimb, FC Argeș e revelația sezonului. Nou-promovata din Pitești n-a mai pierdut de cinci runde și e la egalitate de puncte cu FC Botoșani, ocupanta locului 2.

Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul etapei în SuperLiga

Seara de vineri se încheie cu derby-ul etapei: Universitatea Craiova – Dinamo, de la ora 21:00. Oltenii au fost învinși pentru prima dată în acest campionat, 0-1 la Oțelul Galați, în runda precedentă, dar și-au păstrat avansul de 4 puncte în fruntea clasamentului. . Dinamo a ratat șansa de a se apropia la un punct de lider, după ce a făcut 1-1 cu Farul în epilogul rundei 10.

UTA Arad – Csikszereda

„Campioana” remizelor din SuperLiga, UTA Arad – cu 6 rezultate de egalitate -, primește vizita penultimei clasate Csikszereda. Arădenii n-au nicio victorie în ultimele 5 etape, dar sunt neînvinși pe teren propriu. De partea cealaltă, ciucanii nu au niciun succes de când a început campionatul, dar nu pierd de trei runde. UTA Arad – Csikszereda se joacă sâmbătă, de la ora 15:00.

Petrolul Ploiești – Rapid

Meci de tradiție în prima divizie, Petrolul – Rapid este programat sâmbătă, de la ora 20:30. „Găzarii” sunt într-o situație disperată, pe antipenultimul loc al clasamentului. În ultimele 7 etape, ploieștenii au adunat doar două puncte. Mai mult, au pierdut cele mai recentele 4 runde. Rapid, în schimb, a cedat un singur joc, pe cel de

Farul Constanța – Unirea Slobozia

Duminică, de la ora 17:30, Farul primește vizita Unirii Slobozia. În mod neașteptat, ialomițenii stau mai bine în campionat, locul 6 cu 17 puncte, decât dobrogenii, locul 8 cu 14 puncte. Un succes al gazdelor ar aduce egalitatea între cele două formații, care ar avea o linie de clasament. Farul, însă, nu are decât un succes în precedentele 5 runde.

FCSB – Oțelul Galați

Campioana FCSB începe etapa 11 din SuperLiga de pe loc de baraj. Mai mult, și o calificare în play-off e în pericol. Gălățenii au făcut deja victime printre numele mari ale campionatului. Oțelul are trei victorii în acest sezon, dar toate contra unor adversare cu pretenții: 2-1 cu Dinamo, 4-1 cu CFR Cluj și 1-0 cu U Craiova. E drept, succesele au venit pe teren propriu. În deplasare, gălățenii au rezultate foarte slabe, doar Csikszereda stând mai prost la acest capitol. FCSB – Oțelul Galați e programat duminică, de la 20:30.

Metaloglobus – FC Botoșani

Luni, de la ora 18:00, codașa Metaloglobus caută prima victorie din SuperLiga. Va fi foarte greu, pentru că primește vizita lui FC Botoșani, formația de pe poziția secundă în campionat. Moldovenii au cel mai bun atac din divizie și doar Rapid a reușit să-i răpună până acum.

U Cluj – CFR Cluj, derby-ul care încheie etapa 11 din SuperLiga

Meci cu scântei se anunță luni seară, de la ora 21:00 în derby-ul Clujului. Ultima confruntare dintre U și CFR s-a lăsat cu incidente violente între suporteri, astfel că autoritățile sunt în alertă. În clasament, U Cluj e a noua la startul rundei, cu 13 puncte, în timp ce rivala din oraș a urcat pe 12 grație remizei din runda precedentă. Opt puncte a strâns CFR în 9 meciuri, având și o restanță de jucat cu Csikszereda.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Urmărește partidele din etapa 11 de SuperLiga pe FANATIK, în format live text, cu scoruri, marcatori și clasament actualizat după fiecare joc. De asemenea, meciurile sunt transmise în direct la TV pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mai mult, jocurile pot fi urmărite și online, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care transmit pe internet conținutul posturilor care dețin drepturile de televizare. Românii din diaspora pot apela și ei la platformele amintite, dar pot exista restricții funcție de țara de reședință.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 11

Universitatea Craiova continuă să conducă în clasamentul SuperLigii înainte de etapa 11 și va rămâne pe prima poziție indiferent de rezultatele rundei. Oltenii au un avans de 4 puncte în fața grupului de urmăritoare. FC Botoșani, Dinamo, Rapid și FC Argeș sunt la egalitate de puncte, câte 19, iar top 6 se încheie cu Unirea Slobozia, 17 puncte.

La polul opus, nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus, singurele echipe fără victorie până acum, ocupă ultimele două poziții. Deasupra lor se află Petrolul, FCSB și CFR Cluj, formații care nu au câștigat în cele mai recente 5 etape.

Programul următoarei etape din SuperLiga

Vineri, 3 octombrie

ora 20:30 Unirea Slobozia – Dinamo

Sâmbătă, 4 octombrie

ora 15:00 Csikszereda – U Cluj

ora 17:00 FC Argeș – Petrolul Ploiești

ora 20:30 Rapid – Farul Constanța

Duminică, 5 octombrie

ora 15:00 CFR Cluj – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – U Craiova

Luni, 6 octombrie

ora 17:30 Oțelul Galați – Metaloglobus

ora 20:30 FC Botoșani – UTA Arad