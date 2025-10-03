Rezultate SuperLiga, etapa 12. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Etapa 12 din SuperLiga ne va aduce față în față meciuri foarte interesante. De departe, cel mai așteptat meci al rundei este de pe Arena Națională care se va disputa duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

Rezultate complete din etapa 12 din SuperLiga

Tot ce vrei să știi despre meciurile din etapa 12 de SuperLiga ai pe FANATIK.ro. Informațiile care contează înainte de meci, formațiile de start, desfășurarea jocurilor în format live text, cu marcatori, rezultate și clasament actualizat.

Meciurile etapei 12 din SuperLiga– detalii și scoruri finale

Etapa 12 din SuperLiga începe vineri, 3 octombrie, și se încheie luni, 6 octombrie. Unirea Slobozia – Dinamo va da startul acestei runde, iar FC Botoșani și UTA vor încheia etapa cu un meci foarte interesant.

Programul complet al rundei:

Vineri, 3 octombrie 2025

Ora 20:30 Unirea Slobozia – Dinamo

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

Ora 15:00 FK Csikszereda – U Cluj

Ora 17:30 FC Argeș – Petrolul Ploiești

Ora 20:30 Rapid – Farul Constanța

Duminică, 5 octombrie 2025

Ora 15:00 CFR Cluj – Hermannstadt

Ora 20:30 FCSB – Universitatea Craiova

Luni, 6 octombrie 2025

Ora 17:30 Oțelul Galați – Metaloglobus

Ora 20:30 FC Botoșani – UTA

Unirea Slobozia – Dinamo

Unirea Slobozia și Dinamo vor da startul acestei runde vineri, de la 20:30. Cele două formații se află în zona de play-off a clasamentului și vor da maximul pentru a-și consolida pozițiile în top 6.

Pe cele două le despart doar 2 puncte, fiind ultimele clasate în zona play-off. Un avantaj în clasament îl au cei de la Dinamo care, totodată, au și o formă mult mai bună, venind după un egal extrem de important acasă la liderul U Craiova.

FK Csikszereda – U Cluj

Primul meci al zilei de sâmbătă va începe de la ora 15:00 și se va disputa la Miercurea Ciuc. Csikszereda va spera la o primă victorie în acest sezon, în timp ce U Cluj are de gând să lupte și mai mult pentru a se apropia de top 6.

În clasament, lucrurile stau destul de rău pentru formația gazdă. Csikszereda este ocupanta penultimei poziții cu doar 5 puncte după primele 11 runde. În schimb, U Cluj are 14 puncte acumulate în acest start de sezon.

FC Argeș – Petrolul Ploiești

FC Argeș merge la Mioveni cu Petrolul Ploiești, unde speră ca sâmbătă, de la ora 17:30 să dea startul unui nou meci de 3 puncte. Argeșenii sunt într-o formă extrem de bună și își joacă șansa pentru a ocupa prima poziție în clasament.

În ceea ce privește forma, Petrolul Ploiești nu trece prin cea mai bună perioadă. „Lupii galbeni” și-au schimbat de curând antrenorul, iar presiunea rezultatelor este extrem de mare. Vom vedea dacă petroliștii vor putea scoate un rezultat pozitiv la Mioveni împotriva unei echipe aflate în formă maximă.

Rapid – Farul Constanța

Rapid face parte din trioul care are șansa de a termina etapa 12 din SuperLiga pe primul loc. Giuleștenii vor primi vizita celor de la Farul Constanța, o echipă incomodă pentru aceștia care mereu a pus probleme.

Elevii lui Ianis Zicu sunt la 3 puncte de ultimul loc din play-off și vor încerca să scoată acest rezultat pozitiv pentru a se apropia de top 6. Rapid va avea un examen dificil în această rundă, astfel că se anunță un meci incendiar pe Giulești.

CFR Cluj – Hermannstadt

CFR Cluj – Hermannstadt vor deschide ziua de duminică începând cu ora 15:00. Ardelenii au o singură victorie în acest sezon în campionat și speră ca sibienii să nu le pună mari probleme pentru a recupera din diferența până la locurile de play-off.

Hermannstadt, cu un meci în plus, esta la un punct de CFR Cluj în clasament. Ne putem aștepta ca formația antrenată de Marius Măldărășanu să nu riște cu un joc prea entuziast și să încerce să scoată un rezultat pozitiv în această rundă.

FCSB – Universitatea Craiova

De departe capul de afiș din etapa 12 de SuperLiga. FCSB – Universitatea Craiova este ultimul duel din acest weekend. Ne așteptăm ca cele două rivale să facă un spectacol de zile mari pe Arena Națională, iar cele 3 puncte sunt tot ce contează.

Niciuna dintre cele două formații nu se va mulțumi cu un singur punct. Este un meci al orgoliilor, dar și al moralului. Astfel că FCSB va încerca să se apropie și mai mult de play-off și să încurce liderul, iar Craiova are nevoie de cele 3 puncte pentru a-și păstra garantat locul la finalul rundei.

Oțelul Galați – Metaloglobus

Ambele echipe vin în această rundă după două înfrângeri fără gol marcat. Conform clasamentului și al jocului, Oțelul este echipa favorită, având și avantajul jocului acasă. Însă, nu trebuie neglijată foamea celor de la Metaloglobus pentru prima victorie.

Așadar, Oțelul – Metaloglobus ar putea să fie unul dintre meciurile surpriză din această rundă. Gălățenii se așteaptă la un adversar facil, în timp ce bucureștenii vor să profite de moralul scăzut al gazdelor care vin după un meci pierdut, deși jocul a fost de partea acestora.

FC Botoșani – UTA

FC Botoșani – UTA este categoric un meci care ar putea să surprindă plăcut în această rundă. Cele două formații vor închide etapa 12 într-un duel care poate schimba situația din play-off.

Moldovenii au șansa de a urca pe prima poziție, în timp ce arădenii pot intra în zona primelor 6 echipe. Știm despre gazde că prestează un joc extrem de bun, însă să nu uităm și fotbalul solid pe care ni l-au arătat elevii lui Adrian Mihalcea.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Urmărește partidele din etapa 12 de SuperLiga pe FANATIK, în format live text, cu scoruri, marcatori și clasament actualizat după fiecare joc. De asemenea, meciurile sunt transmise în direct la TV pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mai mult, jocurile pot fi urmărite și online, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care transmit pe internet conținutul posturilor care dețin drepturile de televizare. Românii din diaspora pot apela și ei la platformele amintite, dar pot exista restricții funcție de țara de reședință.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 12

Universitatea Craiova este în continuare înainte de etapa 12, dar de data aceasta oltenii riscă să își piardă poziția în campionat. Elevii lui Mirel Rădoi au un avans de doar două puncte față de locurile 2, 3 și 4, ocupate de FC Botoșani, Rapid și FC Argeș. Oricare dintre cele 2 pot să urce pe prima poziție dacă U Craiova se încurcă cu FCSB.

Top 6 este încheiat cu Dinamo 20 de puncte și Unirea Slobozia 18 puncte. În partea inferioară a clasamentului lucrurile stau astfel: Metaloglobus și Csikszereda sunt în continuare în căutarea primelor victorii din acest sezon, CFR Cluj și Petrolul se află deasupra celor două, iar FCSB și Hermannstadt sunt la egalitate de puncte. Echipele care se apropie de zona play-off-ului, cu mici diferențe, sunt Oțelul, U Cluj, Farul și UTA, arădenii fiind cei mai aproape, la 2 puncte diferență de Slobozia.

Programul următoarei etape din SuperLiga

Vineri, 17 octombrie

Ora 20:30 Farul Constanța – FC Argeș

Sâmbătă, 18 octombrie

Ora 15:00 U Cluj – FC Botoșani

Ora 17:30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

Ora 20:30 Metaloglobus – FCSB

Duminică, 19 octombrie

Ora 17:30 UTA – Oțelul Galați

Ora 20:30 Dinamo – Rapid

Luni, 20 octombrie