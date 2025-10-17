SuperLiga, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Vineri, 17 octombrie, de la ora 20:30, meciul Farul – FC Argeș dă startul în etapa 13 de SuperLiga. Iar luni, de la ora 20:30, se dă fluierul de start în Petrolul – CFR Cluj, partida care trage cortina peste această rundă.
Toate cele 8 jocuri din etapa 13 de SuperLiga sunt pe FANATIK, în format live text, fază cu fază. Nu rata niciun marcator, nici un eveniment care contează în meciurile din prima ligă. Aici ai rezultate complete și clasamentul actualizat după fiecare partidă.
Opt meciuri în patru zile de fotbal în prima divizie din România ne așteaptă în etapa 13 de SuperLiga. Și, fără doar și poate, capul de afiș al acestei runde este derby-ul Dinamo – Rapid, programat duminică seară, de la 20:30, pe Arena Națională. Iată programul complet al rundei:
Farul speră să fi trecut de forma dezastruoasă dinaintea pauzei pentru naționale. Dobrogenii au luat doar două puncte din precedentele 4 etape și au pierdut contactul cu locurile de play-off. În schimb FC Argeș continuă să surprindă pe toată lumea. Nou-promovată e pe locul 5, la doar 3 puncte de liderul FC Botoșani.
Și, dacă tot am amintit de liderul FC Botoșani, moldovenii joacă sâmbătă, de la ora 15:00 pe terenul lui U Cluj. Gazdele pregătite de Ioan Ovidiu Sabău au oferit surpriza negativă a rundei trecute, când au pierdut la Csikszereda, 1-2, primul succes stagional pentru ciucani. În aceeași etapă, FC Botoșani a urcat în premieră pe primul loc din SuperLiga, după 2-1 acasă cu UTA Arad.
U Craiova a fost marea perdantă a rundei trecute. Pe teren a luat bătaie de la FCSB, 0-1 pe Arena Națională, iar în clasament a căzut pe locul 3. Unirea Slobozia a pierdut și ea, 0-1 cu Dinamo, dar a rămas pe ultimul loc de play-off. Așadar va fi un meci de top 6 sâmbătă, de la 17:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.
Nou-promovata Metaloglobus are un meci extrem de greu contra campioanei FCSB. Fără victorie până acum și cu doar 3 puncte acumulate, Metaloglobus e ultima în clasament. Iar în vizită, pe stadionul de la Clinceni, vine FCSB, campioana en-titre care dă semne de revenire. Le-a bătut pe Oțelul și U Craiova cu 1-0 și a început să urce spre play-off. Meciul Metaloglobus – FCSB e programat sâmbătă seară, de la 20:30.
Duminica fotbalistică începe cu UTA Arad – Oțelul, în etapa 13 de SuperLiga. Vecine de clasament și la egalitate de puncte, cele două se clasează imediat sub linia play-off-ului. Arădenii au uitat să câștige. Au o serie de 7 etape consecutive fără succes în SuperLiga. Pe de altă parte, UTA nu a pierdut niciun meci acasă (două victorii și patru remize). Va fi interesant de văzut ce face contra Oțelului, care n-a câștigat niciodată în deplasare.
Marele derby din etapa 13 de SuperLiga, Dinamo – Rapid, se joacă duminică seară pe Arena Națională. Dincolo de tradiție, se întâlnesc echipele de pe locurile 4 și 2. Sunt egale în ofensivă, câte 19 goluri, dar Rapid stă ceva mai bine defensiv, 9 goluri încasate față de 11 Dinamo. Dar și în clasament, unde giuleștenii au două puncte în plus.
În partea de jos a clasamentului, avem parte de un duel ardelenesc între Sibiu și Miercurea Ciuc. Mai exact, Hermannstadt (locul 13, 10 puncte) primește vizita lui Csikszereda (locul 15, 8 puncte). Forma e de partea oaspeților, care nu au mai pierdut de 5 meciuri și au bifat și primul succes stagional în runda trecută. La gazde, situația este mai delicată. Tot o victorie în ultimele 5 runde are și Hermannstadt, dar a pierdut celelalte patru partide.
Petrolul – CFR Cluj trage cortina peste etapa 13 din SuperLiga. Meciul e luni, de la ora 20:30. Ploieștenii sunt pe loc de baraj (14) și au adunat deja 7 înfrângeri. Doar codașa Metaloglobus îi depășește la acest capitol cu 9. Iar meciul cu CFR Cluj se anunță extrem de dificil, chiar dacă e pe teren propriu. Clujenii țintesc play-off-ul și au mult de recuperat, mai ales după ce au făcut 2-2 cu Csikszereda în restanța din etapa 5, jucată joi, 16 octombrie.
Ca de obicei, toate meciurile din etapa 13 de SuperLiga sunt transmise la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Dar și online pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament.