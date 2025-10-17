SuperLiga, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Vineri, 17 octombrie, de la ora 20:30, meciul Farul – FC Argeș dă startul în etapa 13 de SuperLiga. Iar luni, de la ora 20:30, se dă fluierul de start în Petrolul – CFR Cluj, partida care trage cortina peste această rundă.

Rezultate complete din etapa 13 din SuperLiga

Toate cele 8 jocuri din etapa 13 de SuperLiga sunt pe FANATIK, în format live text, fază cu fază. Nu rata niciun marcator, nici un eveniment care contează în meciurile din prima ligă. Aici ai rezultate complete și clasamentul actualizat după fiecare partidă.

Meciurile etapei 13 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Opt meciuri în patru zile de fotbal în prima divizie din România ne așteaptă în etapa 13 de SuperLiga. Și, fără doar și poate, capul de afiș al acestei runde este derby-ul Dinamo – Rapid, programat duminică seară, de la 20:30, pe Arena Națională. Iată programul complet al rundei:

Vineri, 17 octombrie

ora 20:30 Farul – FC Argeș

Sâmbătă, 18 octombrie

ora 15:00 U Cluj – FC Botoșani

ora 17:30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

ora 20:30 Metaloglobus – FCSB

Duminică, 19 octombrie

ora 17:30 UTA Arad – Oțelul

ora 20:30 Dinamo – Rapid

Luni, 20 octombrie

ora 18:00 FC Hermannstadt – Csikszereda

ora 20:30 Petrolul – CFR Cluj

Farul – FC Argeș

Farul speră să fi trecut de forma dezastruoasă dinaintea pauzei pentru naționale. Dobrogenii au luat doar două puncte din precedentele 4 etape și au pierdut contactul cu locurile de play-off. În schimb FC Argeș continuă să surprindă pe toată lumea. Nou-promovată e pe locul 5, la doar 3 puncte de liderul FC Botoșani.

U Cluj – FC Botoșani

Și, dacă tot am amintit de liderul FC Botoșani, moldovenii joacă sâmbătă, de la ora 15:00 pe terenul lui U Cluj. Gazdele pregătite de Ioan Ovidiu Sabău au oferit surpriza negativă a rundei trecute, când au pierdut la Csikszereda, 1-2, primul succes stagional pentru ciucani. În aceeași etapă, FC Botoșani a urcat în premieră pe primul loc din SuperLiga, după 2-1 acasă cu UTA Arad.

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

U Craiova a fost marea perdantă a rundei trecute. Pe teren a luat bătaie de la FCSB, 0-1 pe Arena Națională, iar în clasament a căzut pe locul 3. Unirea Slobozia a pierdut și ea, 0-1 cu Dinamo, dar a rămas pe ultimul loc de play-off. Așadar va fi un meci de top 6 sâmbătă, de la 17:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Metaloglobus – FCSB

Nou-promovata Metaloglobus are un meci extrem de greu contra campioanei FCSB. Fără victorie până acum și cu doar 3 puncte acumulate, Metaloglobus e ultima în clasament. Iar în vizită, pe stadionul de la Clinceni, vine FCSB, campioana en-titre care dă semne de revenire. Le-a bătut pe Oțelul și U Craiova cu 1-0 și a început să urce spre play-off. Meciul Metaloglobus – FCSB e programat sâmbătă seară, de la 20:30.

UTA Arad – Oțelul

Duminica fotbalistică începe cu UTA Arad – Oțelul, în etapa 13 de SuperLiga. Vecine de clasament și la egalitate de puncte, cele două se clasează imediat sub linia play-off-ului. Arădenii au uitat să câștige. Au o serie de 7 etape consecutive fără succes în SuperLiga. Pe de altă parte, UTA nu a pierdut niciun meci acasă (două victorii și patru remize). Va fi interesant de văzut ce face contra Oțelului, care n-a câștigat niciodată în deplasare.

Dinamo – Rapid

, se joacă duminică seară . Dincolo de tradiție, se întâlnesc echipele de pe locurile 4 și 2. Sunt egale în ofensivă, câte 19 goluri, dar Rapid stă ceva mai bine defensiv, 9 goluri încasate față de 11 Dinamo. Dar și în clasament, unde giuleștenii au două puncte în plus.

FC Hermannstadt – Csikszereda

În partea de jos a clasamentului, avem parte de un duel ardelenesc între Sibiu și Miercurea Ciuc. Mai exact, Hermannstadt (locul 13, 10 puncte) primește vizita lui Csikszereda (locul 15, 8 puncte). Forma e de partea oaspeților, care nu au mai pierdut de 5 meciuri și au bifat și primul succes stagional în runda trecută. La gazde, situația este mai delicată. Tot o victorie în ultimele 5 runde are și Hermannstadt, dar a pierdut celelalte patru partide.

Petrolul – CFR Cluj

Petrolul – CFR Cluj trage cortina peste etapa 13 din SuperLiga. Meciul e luni, de la ora 20:30. Ploieștenii sunt pe loc de baraj (14) și au adunat deja 7 înfrângeri. Doar codașa Metaloglobus îi depășește la acest capitol cu 9. Iar meciul cu CFR Cluj se anunță extrem de dificil, chiar dacă e pe teren propriu. Clujenii țintesc play-off-ul și au mult de recuperat, mai ales după ce au făcut

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Ca de obicei, toate meciurile din etapa 13 de SuperLiga sunt transmise la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Dar și online pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 13

FC Botoșani – 25 puncte (24-11) Rapid – 25 puncte (19-9) U Craiova – 24 puncte (21-13) Dinamo – 23 puncte (19-11) FC Argeș – 22 puncte (18-14) Unirea Slobozia – 18 puncte (15-12) Oțelul – 16 puncte (15-11) UTA Arad – 16 puncte (16-16) Farul – 15 puncte (14-17) U Cluj – 14 puncte (14-13) CFR Cluj – 13 puncte (19-23) FCSB – 13 puncte (14-18) FC Hermannstadt – 10 puncte (10-16) Petrolul – 9 puncte (8-14) Csikszereda – 9 puncte (14-25) Metaloglobus – 3 puncte (10-27)

Programul următoarei etape din SuperLiga

Vineri, 24 octombrie

ora 17:30 Csikszereda – Petrolul

ora 20:30 FC Argeș – Dinamo

Sâmbătă, 25 octombrie

ora 16:00 Oțelul – U Cluj

ora 21:00 CFR Cluj – Farul

Duminică, 26 octombrie

ora 14:00 Metaloglobus – Universitatea Craiova

ora 20:30 FCSB – UTA Arad

Luni, 27 octombrie