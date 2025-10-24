Sport

SuperLiga, etapa 14. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Cum arată echipele de start din Csikszereda – Petrolul

Rezultate Superliga, etapa 14. Află scorurile finale, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care vor avea loc în această rundă.
Sebastian Coleasa
24.10.2025 | 16:36
SuperLiga etapa 14 Toate meciurile live scoruri finale clasament actualizat si program complet Cum arata echipele de start din Csikszereda Petrolul
Cum arată echipele de start din Csikszereda - Petrolul. Sursă foto: Colaj Fanatik
Etapa 14 din SuperLiga stă să înceapă, iar în acest weekend vom avea parte de câteva meciuri care pe care. Duelurile se anunță a fi echilibrate și ne așteptăm și la surprize din partea rivalelor din această rundă.

UPDATE: Echipele de start din Csikszereda – Petrolul

  • Csikszereda: Pap – Bloj, Celic, Hegedus, Paszka – Veres, Bodo – Anderson, Jebari, Szalay – Eppel. Rezerve: Mate, Karacsony – Palmes, Gal-Andrezly, Dusinszki, Dolny, Novelli, Ferenczi, Kajan, Bakos, Szilágyi, Gergely. Antrenor: Robert Ilyeș
  • Petrolul: Bălbărău – Papp, Roche, Soares – Ricardinho, Mateiu, Dongmo, Sălceanu – Jyry, D.Radu – Chică-Roșă. Rezerve: Krell – Grozav, Doumtsios, Tolea, Doukansy, Onguene, Boțogan, Hanca, Paraschiv, Rafinha. Antrenor: Eugen Neagoe

Program complet din etapa 14 din SuperLiga

Urmează etapa 14 din SuperLiga și așteptăm cu nerăbdare să aflăm cine va rămâne lider la finalul acesteia. FC Botoșani și Rapid sunt la egalitate de puncte pe primele 2 poziții, însă niciuna nu va avea meci ușor în această rundă.

Vineri, 24 octombrie

  • ora 17:30 Csikszereda – Petrolul
  • ora 20:30 FC Argeș – Dinamo

Sâmbătă, 25 octombrie

  • ora 16:00 Oțelul Galați – U Cluj
  • ora 21:00 CFR Cluj – Farul

Duminică, 26 octombrie

  • ora 14:00 Metaloglobus – Universitatea Craiova
  • ora 20:30 FCSB – UTA

Luni, 27 octombrie

  • ora 17:30 FC Botoșani – FC Hermannstadt
  • ora 20:30 Rapid – Unirea Slobozia

Meciurile etapei 14 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Runda cu numărul 14 din SuperLiga ne va aduce față în față câteva meciuri interesante. Urmărește site-ul FANATIK.ro pentru a fi la curent cu toate  detaliile și scorurile de la meciurile tale preferate.

Csikszereda – Petrolul

Csikszereda – Petrolul Ploiești este duelul care va deschide această rundă din SuperLiga. Cele două formații se află pe o traiectorie pozitivă a formei și sunt la egalitate de puncte, 12 după 13 etape jucate în campionat, aflate pe locurile 13, respectiv 14. Va fi un meci aprig în care fiecare echipă va lupta până la ultima fază pentru maximul de puncte.

FC Argeș – Dinamo

FC Argeș – Dinamo este derby-ul primei zile din etapa 14 a SuperLigii. La fel ca în cazul meciului care ridică cortina, și aici avem două echipe aflate la egalitate de puncte 23, pe locurile 4 și 5 în clasament. Ambele formații vin după 2 meciuri mai puțin bune în campionat și vor încerca să își redreseze parcursul în SuperLiga.

Oțelul Galați – U Cluj

Oțelul se află într-o formă foarte bună cu 6 puncte după ultimele 2 etape, însă elevii lui Laszlo Balint trebuie să fie precauți pentru a nu-și pierde locul de play-off. U Cluj va merge la Galați cu mai mult entuziasm datorită noului tehnician, Cristiano Bergodi, și ar putea să oprească forma de zile mari a gazdelor.

CFR Cluj – Farul

Deși cele două formații nu se află în formă maximă, ne așteptăm la un meci mare în Gruia. CFR Cluj a rămas, temporar, fără antrenor principal până la revenirea lui Dan Petrescu, așa cum anunță chiar patronul Neluțu Varga. Ardelenii vor vrea să îl aștepte pe fostul lor tehnician cu o stare de spirit mai bună, însă constănțenii vor încerca să profite la maxim de situația grea a gazdelor.

Metaloglobus – Universitatea Craiova

În teorie, Metaloglobus – Universitatea Craiova este un meci în care nu există necunoscute. Însă, după victoria bucureștenilor cu FCSB, lucrurile stau puțin diferit. Elevii lui Mirel Rădoi vor avea de înfruntat o echipă care oricând poate provoca surprize și aceștia trebuie să fie precauți pentru a-și apăra șansele pentru primul loc.

FCSB – UTA

FCSB primește vizita arădenilor antrenați de Adrian Mihalcea, o echipă afectată total după înfrângerea cu Oțelul din etapa precedentă, scor 0-4. Nici gazdele nu au un moral foarte pozitiv după înfrângerea surpriză cu Metaloglobus. Astfel, ne putem aștepta la un meci tare în care ambele formații își vor dori să își repare greșelile din runda anterioară.

FC Botoșani – FC Hermannstadt

FC Botoșani este cea mai în formă echipă din SuperLiga după 6 victorii consecutive. Moldovenii vor avea de înfruntat o echipă, FC Hermannstadt, care se confruntă cu rezultate negative în ultimele etape, iar moralul sibienilor nu este unul foarte ridicat. Așadar, echipa lui Valeriu Iftime are șanse foarte mari să își consolideze poziția de lider.

Rapid – Unirea Slobozia

Rapid – Unirea Slobozia este duelul care va închide cortina etapei 14 din SuperLiga. Giuleștenii nu vor avea un adversar la fel de facil ca al celor de la FC Botoșani și vor trebui să tureze mai mult motoarele pentru a rămâne în lupta pentru primul loc. Deși Unirea Slobozia a avut un parcurs foarte bun până în urmă cu 2 etape, lucrurile au început să scârțâie, semn că elevii lui Andrei Prepeliță sunt ușor epuizați.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Ca de fiecare dată, toate meciurile din SuperLiga sunt transmise la TV pe programele Digi Sport și Prima Sport. Acestea pot fi urmărite și online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 14

  1. FC Botoșani – 28 puncte (26-11)
  2. Rapid – 28 puncte (21-9)
  3. U Craiova – 27 puncte (24-14)
  4. Dinamo – 23 puncte (19-13)
  5. FC Argeș – 23 puncte (18-14)
  6. Oțelul – 19 puncte (19-11)
  7. Unirea Slobozia – 18 puncte (16-15)
  8. Farul – 16 puncte (14-17)
  9. UTA Arad – 16 puncte (16-20)
  10. U Cluj – 14 puncte (14-15)
  11. CFR Cluj – 13 puncte (19-24)
  12. FCSB – 13 puncte (15-20)
  13. Petrolul – 12 puncte (9-14)
  14. Csikszereda – 12 puncte (16-25)
  15. FC Hermannstadt – 10 puncte (10-18)
  16. Metaloglobus – 6 puncte (12-28)

Programul următoarei etape din SuperLiga

Vineri, 31 octombrie

  • ora 20:30 Dinamo – CFR Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie

  • ora 17:30 Unirea Slobozia – FC Argeș
  • ora 20:30 U Cluj – FCSB

Duminică, 2 noiembrie

  • ora 15:30 UTA – Metaloglobus
  • ora 17:45 FC Hermannstadt – Oțelul Galați
  • ora 20:30 U Craiova – Rapid

Luni, 3 noiembrie

  • ora 17:30 Farul – Csikszereda
  • ora 20:30 Petrolul – FC Botoșani
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
