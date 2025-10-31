Rezultate SuperLiga, etapa 15. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

Se anunță o etapă 15 incendiară în SuperLiga. Iar primul meci e și primul derby. Dinamo – CFR Cluj se joacă vineri seară. Iar cortina peste această rundă o trage liderul FC Botoșani, într-un meci la Ploiești, cu Petrolul, în seara de luni.

Rezultate complete din etapa 15 din SuperLiga

Dinamo – CFR Cluj nu este singurul meci tare din această etapă. Marele derby al rundei se joacă duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” între Universitatea Craiova și Rapid.

Mai mult, celelalte două formații din play-off-ul sezonului trecut, U Cluj și FCSB, se întâlnesc și ele în meci direct. Partida se va juca pe terenul clujenilor în seara de sâmbătă.

Meciurile etapei 15 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Toate cele 12 partide din etapa 15 pot fi urmărite pe FANATIK în format live text. Site-ul nostru te ține la curent cu cele mai importante informații de la fiecare partidă, iar reporterii FANATIK îți aduc detalii care nu se văd la tv direct de la Arena Națională, de pe „Ion Oblemenco” și din Cluj Arena.

Vineri, 31 octombrie

ora 20:30 Dinamo – CFR Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie

ora 17:30 Unirea Slobozia – FC Argeș

ora 20:30 U Cluj – FCSB

Duminică, 2 noiembrie

ora 15:30 UTA Arad – Metaloglobus

ora 17:45 Hermannstadt – Oțelul Galați

ora 20:30 Universitatea Craiova – Rapid

Luni, 4 noiembrie

ora 17:30 Farul – Csikszereda

ora 20:30 Petrolul – FC Botoșani

Dinamo – CFR Cluj

Etapa 15 din SuperLiga debutează cu Dinamo – CFR Cluj vineri, de la ora 20:30. Se joacă pe cel mai mare stadion al țării, pe Arena Națională, așa cum îi stă bine unui derby. Iar situația celor două cluburi s-a inversat față de ultimii ani. CFR Cluj, cea mai titrată echipă din SuperLiga în ultimii ani, e pe locul 13, loc de baraj. În timp ce Dinamo, clubul care retrograda pentru prima dată în istorie în 2022, e pe poziția a patra.

Unirea Slobozia – FC Argeș

Unirea Slobozia – FC Argeș, primul duel al zilei de sâmbătă, e un meci al revelațiilor. Ialomițenii s-au salvat anul trecut de la retrogradare în baraj. Piteștenii abia au promovat. Și, cu toate acestea, ambele erau în top 6 până runda trecută. Însă, se remarcă o scădere de formă în ambele tabere. Unirea Slobozia a făcut un singur punct în ultimele patru runde, în timp ce FC Argeș vine după două remize și o înfrângere.

U Cluj – FCSB

U Cluj și FCSB sunt, la startul etapei 15 din SuperLiga, vecine de clasament. Ardelenii ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar campioana en-titre o urmează cu 16 puncte. U Cluj și-a schimbat recent antrenorul. În locul lui Ioan Ovidiu Sabău a fost adus Cristiano Bergodi, care a debutat cu o victorie la Oțelul, 2-1, în runda precedentă. Primul succes după cinci etape în care U Cluj nu a reușit să se impună. Semne de revenire dă și FCSB, care a câștigat clar, 4-0, cu UTA Arad.

UTA Arad – Metaloglobus

Și dacă tot am amintit de UTA, arădenii deschid ziua de duminică în compania lui Metaloglobus, „lanterna roșie” a campionatului. Însă oaspeții de la Arad vin cu un moral excelent după ce, în ultimele două etape, . În schimb, UTA trece printr-o adevărată criză. N-a mai învins pe nimeni în SuperLiga de 9 meciuri și are trei înfrângeri la rând.

Hermannstadt – Oțelul Galați

Hermannstadt, singura echipă care a reușit să învingă Rapidul, s-a prăbușit după acel succes. Au urmat patru eșecuri consecutive, iar sibienii au coborât în clasament până pe locul 15. De cealaltă parte, Oțelul, echipa care a făcut egal cu Dinamo și le-a bătut pe Craiova și CFR Cluj, e pe poziția a șasea. Marea problemă a gălățenilor este că în deplasare au făcut doar 5 puncte din 6 partide.

Universitatea Craiova – Rapid

Marele derby al etapei cu numărul 15 din SuperLiga este duelul Universitatea Craiova – Rapid, de pe stadionul „Ion Oblemenco”, programat duminică, de la 20:30. Singura formație care a plecat neînvinsă de la Craiova în acest sezon e Dinamo. Și asta chiar dacă includem și partidele de Conference League ale oltenilor. Pe de altă parte, Rapid e cea mai bună din campionat la meciurile din deplasare. Cinci victorii și două remize au giuleștenii „afară”. Avem premisele unui spectacol pe Oblemenco.

Farul – Csikszereda

Farul, prima sub linia play-off-ului, întâlnește Csikszereda, prima deasupra locurilor direct retrogradabile. Dobrogenii au moral bun după 2-0 cu CFR Cluj runda trecută, partidă care a pus capăt unei serii de cinci jocuri oficiale fără victorie pentru Farul. Covăsnenii ar trebui și ei să stea bine la capitolul moral, pentru că, în ciuda poziției joase din clasament, nu au pierdut în ultimele 8 jocuri de campionat!

Petrolul – FC Botoșani

Ultimul meci din etapa 15 de SuperLiga este cel dintre Petrolul și FC Botoșani, programat luni, de la 20:30. „Găzarii” au scos 7 puncte din ultimele trei etape, cu o eficiență de invidiat. Au marcat doar 3 goluri: 1-0 cu FC Argeș și CFR Cluj, respectiv 1-1 cu Csikszereda. Vor avea, însă, un meci foarte greu cu Botoșani, liderul surprinzător din SuperLiga și echipa cu cel mai bun atac, dar și a doua defensivă din țară.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online etapa 15, cum vizionează românii din diasporă

Toate meciurile din etapa 15 se văd la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două canale care au dreptul de a transmite partidele din SuperLiga.

Totodată, microbiștii pot urmări jocurile din prima ligă și live stream pe internet, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care difuzează online abonaților lor conținutul celor două posturi de televiziune amintite.

Iar românii din diaspora pot apela la respectivele platforme de streaming pentru a urmări echipa favorită. Pot exista limitări, funcție de țara de reședință.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 15

FC Botoșani 31 puncte (golaveraj 28-11) Rapid 31 puncte (25-10) U Craiova 28 puncte (24-14) Dinamo 24 puncte (20-14) FC Argeș 24 puncte (19-15) Oțelul 19 puncte (20-13) Farul 19 puncte (16-17) Unirea Slobozia 18 puncte (17-19) U Cluj 17 puncte (16-16) FCSB 16 puncte (19-20) UTA Arad 16 puncte (16-24) Petrolul 13 puncte (10-15) CFR Cluj 13 puncte (19-26) Csikszereda 13 puncte (17-26) Hermannstadt 10 puncte (10-20) Metaloglobus 7 puncte (12-28)

Programul următoarei etape din SuperLiga

Vineri, 7 noiembrie

ora 20:30 Farul – FC Botoșani

Sâmbătă, 8 noiembrie

ora 15:00 U Cluj – Metaloglobus

ora 17:30 Unirea Slobozia – CFR Cluj

ora 20:30 Dinamo – Csikszereda

Duminică, 9 noiembrie

ora 15:00 Petrolul – Oțelul

ora 17:30 U Craiova – UTA Arad

ora 20:30 Hermannstadt – FCSB

Luni, 10 noiembrie