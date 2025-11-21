Rezultate SuperLiga, etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

SuperLiga revine după pauza pentru meciurile naționalelor cu etapa 17, care promite multe meciuri interesante. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce contează, informații înainte, în timpul și după terminarea partidelor.

Rezultate complete din etapa 17 din SuperLiga

Etapa 17 începe vineri, 21 noiembrie, cu Csikszereda – Unirea Slobozia, de la ora 17:30. Și se va încheia luni, 24 noiembrie, cu meciul FC Botoșani – Dinamo, de la ora 20:30. Vom avea câte două meciuri în fiecare zi. Iar rezultatele sunt aici, pe FANATIK.

Meciurile etapei 17 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Rămâi pe FANATIK ca să nu ratezi nimic! Noi îți aducem toate informațiile care contează. Dar și meciurile fază cu fază în format live text. Toți marcatorii, schimbările de clasament și reacțiile actorilor principali sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.

Vineri, 21 noiembrie

ora 17:30 Csikszereda – Unirea Slobozia

ora 20:30 FC Argeș – U Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie

ora 15:00 U Cluj – UTA Arad

ora 20:30 FCSB – Petrolul

Duminică, 23 noiembrie

ora 17:30 Oțelul – Farul

ora 20:30 CFR Cluj – Rapid

Luni, 24 noiembrie

ora 17:30 Metaloglobus – FC Hermannstadt

ora 20:30 FC Botoșani – Dinamo

Csikszereda – Unirea Slobozia

Etapa 17 începe cu Csikszereda – Unirea Slobozia, două formații incluse printre candidatele la retrogradare. Gazdele sunt acum pe loc de baraj și au pierdut două meciuri în ultimele 10 etape. Pe ultimele două mai exact. De partea cealaltă, lucrurile stau foarte rău la capitolul formă. După un start de sezon în care Unirea Slobozia reușise să urce pe loc de play-off, ialomițenii au început să coboare încet, dar sigur. Precedentele șase etape au însemnat un singur punct și cinci înfrângeri consecutive înaintea deplasării la Miercurea Ciuc.

FC Argeș – U Craiova

O confruntare cu miză importantă în zona de play-off. Ambele formații au pierdut în etapa trecută și ocupă locurile 5 și 4. FC Argeș este nou-promovată, astfel că o asemenea clasare este excelentă. În schimb, U Craiova nu se împacă deloc cu poziția a patra. Rădoi a plecat,

U Cluj – UTA Arad

U Cluj și UTA Arad, două echipe echilibrate, despărțite de doar două puncte în clasament, se duelează într-un meci care le poate apropia de un loc în play-off.

FCSB – Petrolul

Pe Arena Națională, FCSB primește vizita Petrolului din Ploiești. Campioana ultimelor două sezoane este în plină cursă pentru un loc un play-off după o primă jumătate de campionat sub așteptări. FCSB este, momentan, în a doua jumătate a clasamentului (locul 9) și întâlnește o echipă aflată pe loc de baraj, dar care n-a mai pierdut de 5 etape. Eugen Neagoe are o singură înfrângere de când a venit la Ploiești, la debut, 0-1 cu liderul Rapid.

Oțelul – Farul

Vecine de clasament și despărțite de doar două puncte, Oțelul și Farul pot face schimb de locuri. Ele sunt „granița” dintre play-off și play-out, cu dobrogenii pe poziția 6, urmați de gălățeni.

CFR Cluj – Rapid

Derby-ul feroviar și una dintre cele mai tari partide ale etapei, CFR Cluj – Rapid pune fața în față două formații în situații opuse. Rapid, liderul clasamentului, va avea un test dificil în fața unui CFR la care

Metaloglobus – FC Hermannstadt

Duelul codașelor în etapa 17. Metaloglobus nu poate părăsi ultimul loc, indiferent de rezultat, pentru că o despart 4 puncte de Hermannstadt, echipa situată imediat deasupra, pe locul 15.

FC Botoșani – Dinamo

Dacă privim doar locurile din clasament, se poate spune că e cel mai tare meci al etapei. Pentru că Botoșani e pe 2, urmată de Dinamo, la două puncte în spate. Două echipe solide, care joacă bine, cu doi antrenori care își fac temele conștiincios. Cine va învinge? Leo Grozavu sau Zeljko Kopic?

Cine transmite la TV SuperLiga

Meciurile din etapa 17 (21-24 noiembrie 2025) de SuperLiga vor fi difuzate de cele două televiziuni – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.

Cum poți să vezi online etapa 17, cum vizionează românii din diasporă

SuperLiga se poate vedea și online în România. Variantele de live stream sunt:

Digi Online: Abonații Digi pot urmări online meciurile transmise de Digi Sport prin intermediul platformei acestei platforme.

PrimaPlay: Platforma online a trustului care deține Prima Sport permite vizionarea meciurilor transmise de canalele Prima Sport.

Orange TV Go: este o platformă care permite abonaților săi să urmărească posturile Prima Sport online.

Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a permite românilor din străinătate să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 17

Rapid – 35 puncte (golaveraj 29-12) FC Botoșani – 32p (28-13) Dinamo – 30p (26-15) U Craiova – 29p (27-18) FC Argeș – 27p (20-17) Farul – 25p (21-17) Oțelul Galați – 23p (23-14) UTA Arad – 22p (20-25) FCSB – 20p (24-23) U Cluj – 20p (19-19) Unirea Slobozia – 18p (17-21) CFR Cluj – 16p (21-28) Petrolul – 15p (10-15) Csikszereda – 13p (17-33) FC Hermannstadt – 11p (14-26) Metaloglobus – 7p (13-33)

Cote și ponturi pariuri în etapa 17 de SuperLiga

E o etapă cu multe meciuri echilibrate, cu întâlniri între vecine de clasament, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu potențiale pariuri la fiecare meci în parte.

Csikszereda – Unirea Slobozia – „Csikszereda câștigă oricare repriză”, cotă 1,62

– „Csikszereda câștigă oricare repriză”, cotă 1,62 FC Argeș – U Craiova – „PSF 2”, cotă 1,78

– „PSF 2”, cotă 1,78 U Cluj – UTA Arad – „sub 2,5 goluri”, cotă 1,75

– „sub 2,5 goluri”, cotă 1,75 FCSB – Petrolul – „1”, cotă 1,58

– „1”, cotă 1,58 Oțelul – Farul – „ambele marchează”, cotă 1,80

– „ambele marchează”, cotă 1,80 CFR Cluj – Rapid – „GG și peste 2,5 goluri – NU”, cotă 1,55

– „GG și peste 2,5 goluri – NU”, cotă 1,55 Metaloglobus – FC Hermannstadt – „ambele marchează”, cotă 1,88

– „ambele marchează”, cotă 1,88 FC Botoșani – Dinamo – „total goluri 1-3”, cotă 1,40

Programul următoarei etape din SuperLiga

SuperLiga nu stă pe loc, iar runda următoare așteaptă la rând. Începând din 28 noiembrie se va disputa etapa cu numărul 18, care se încheie chiar de Ziua Națională, de 1 decembrie, cu duelul Universităților din Cluj și Craiova.

Vineri, 28 noiembrie

ora 20:30 Rapid – Csikszereda

Sâmbătă, 29 noiembrie

ora 16:30 CFR Cluj – FC Argeș

ora 20:45 Dinamo – Oțelul Galați

Duminică, 30 noiembrie

ora 15:00 FC Hermannstadt – UTA Arad

ora 17:30 Unirea Slobozia – FC Botoșani

ora 20:30 Farul – FCSB

Luni, 1 decembrie