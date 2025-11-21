Rezultate SuperLiga, etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

SuperLiga revine după pauza pentru meciurile naționalelor cu etapa 17, care promite multe meciuri interesante. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce contează, informații înainte, în timpul și după terminarea partidelor.
Etapa 17 începe vineri, 21 noiembrie, cu Csikszereda – Unirea Slobozia, de la ora 17:30. Și se va încheia luni, 24 noiembrie, cu meciul FC Botoșani – Dinamo, de la ora 20:30. Vom avea câte două meciuri în fiecare zi. Iar rezultatele sunt aici, pe FANATIK.
Rămâi pe FANATIK ca să nu ratezi nimic! Noi îți aducem toate informațiile care contează. Dar și meciurile fază cu fază în format live text. Toți marcatorii, schimbările de clasament și reacțiile actorilor principali sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.
Etapa 17 începe cu Csikszereda – Unirea Slobozia, două formații incluse printre candidatele la retrogradare. Gazdele sunt acum pe loc de baraj și au pierdut două meciuri în ultimele 10 etape. Pe ultimele două mai exact. De partea cealaltă, lucrurile stau foarte rău la capitolul formă. După un start de sezon în care Unirea Slobozia reușise să urce pe loc de play-off, ialomițenii au început să coboare încet, dar sigur. Precedentele șase etape au însemnat un singur punct și cinci înfrângeri consecutive înaintea deplasării la Miercurea Ciuc.
O confruntare cu miză importantă în zona de play-off. Ambele formații au pierdut în etapa trecută și ocupă locurile 5 și 4. FC Argeș este nou-promovată, astfel că o asemenea clasare este excelentă. În schimb, U Craiova nu se împacă deloc cu poziția a patra. Rădoi a plecat, Coelho a fost adus antrenor în locul lui. Rămâne de văzut cum va arăta Craiova cu portughezul pe bancă.
U Cluj și UTA Arad, două echipe echilibrate, despărțite de doar două puncte în clasament, se duelează într-un meci care le poate apropia de un loc în play-off.
Pe Arena Națională, FCSB primește vizita Petrolului din Ploiești. Campioana ultimelor două sezoane este în plină cursă pentru un loc un play-off după o primă jumătate de campionat sub așteptări. FCSB este, momentan, în a doua jumătate a clasamentului (locul 9) și întâlnește o echipă aflată pe loc de baraj, dar care n-a mai pierdut de 5 etape. Eugen Neagoe are o singură înfrângere de când a venit la Ploiești, la debut, 0-1 cu liderul Rapid.
Vecine de clasament și despărțite de doar două puncte, Oțelul și Farul pot face schimb de locuri. Ele sunt „granița” dintre play-off și play-out, cu dobrogenii pe poziția 6, urmați de gălățeni.
Derby-ul feroviar și una dintre cele mai tari partide ale etapei, CFR Cluj – Rapid pune fața în față două formații în situații opuse. Rapid, liderul clasamentului, va avea un test dificil în fața unui CFR la care Daniel Pancu a debutat cu victorie în runda precedentă.
Duelul codașelor în etapa 17. Metaloglobus nu poate părăsi ultimul loc, indiferent de rezultat, pentru că o despart 4 puncte de Hermannstadt, echipa situată imediat deasupra, pe locul 15.
Dacă privim doar locurile din clasament, se poate spune că e cel mai tare meci al etapei. Pentru că Botoșani e pe 2, urmată de Dinamo, la două puncte în spate. Două echipe solide, care joacă bine, cu doi antrenori care își fac temele conștiincios. Cine va învinge? Leo Grozavu sau Zeljko Kopic?
Meciurile din etapa 17 (21-24 noiembrie 2025) de SuperLiga vor fi difuzate de cele două televiziuni – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.
SuperLiga se poate vedea și online în România. Variantele de live stream sunt:
Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a permite românilor din străinătate să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.
E o etapă cu multe meciuri echilibrate, cu întâlniri între vecine de clasament, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu potențiale pariuri la fiecare meci în parte.
SuperLiga nu stă pe loc, iar runda următoare așteaptă la rând. Începând din 28 noiembrie se va disputa etapa cu numărul 18, care se încheie chiar de Ziua Națională, de 1 decembrie, cu duelul Universităților din Cluj și Craiova.