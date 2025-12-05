Rezultate SuperLiga, etapa 19. Toate meciurile, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Oțelul – Unirea Slobozia deschide runda

ADVERTISEMENT

SuperLiga vine în acest weekend cu noi meciuri tari în cadrul etapei cu numărul 19. Rămâi pe FANATIK.ro și vezi toate detaliile despre această etapă, de la meciuri, la marcatori, la scorurile finale.

Rezultate complete din etapa 19 din SuperLiga

SuperLiga continuă cu o nouă etapă extrem de interesantă, care debutează vineri, 5 decembrie. Runda se va încheia luni, 8 decembrie, cu duelul dintre primele două echipe din clasament FC Botoșani și Rapid. Rămâi pe site-ul nostru și vezi absolut toate detaliile despre etapa a 19-a. Cine vor fi echipele care primesc „cadouri” de la Moș Nicolae și cine trebuie să mai aștepte până la Crăciun.

Meciurile etapei 19 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Rămâi pe FANATIK ca să nu ratezi nimic! Noi îți aducem toate informațiile care contează. Ai la dispoziție, aici, meciurile fază cu fază în format live text. Toți marcatorii, schimbările de clasament și reacțiile actorilor principali la finalul „bătăliilor” sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.

Vineri, 5 decembrie 2025

Ora 20:30: Oțelul Galați – Unirea Slobozia (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 6 decembrie 2025

Ora 17:00: FK Csikszereda – FC Argeș (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 20:30: FCSB – Dinamo (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 7 decembrie 2025

Ora 15:00: U Cluj – Hermannstadt (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 17:30: Metaloglobus – Farul Constanța (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 20:30: Universitatea Craiova – CFR Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 8 decembrie 2025

Ora 17:30: UTA – Petrolul (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 20:30: FC Botoșani – Rapid (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Oțelul luptă din greu pentru a fi prezentă pentru prima dată în play-off. Echipa lui Laszlo Balint joacă acasă cu Unirea Slobozia, echipa care începuse admirabil sezonul, dar care a intrat pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor.

FK Csikszereda – FC Argeș

Un duel ce se anunță intens, chiar dacă gazdele se află în zona „fierbinte” a clasamentului. Piteștenii vor de asemenea să fie în play-off și au arătat că merită prin parcursul bun de până acum.

FCSB – Dinamo

Un nou episod din „Eternul Derby”. Meciul de pe Arena Națională, , va strânge multă lume. FCSB are nevoie urgentă de puncte pentru a-și păstra șansele la accederea în play-off.

U Cluj – Hermannstadt

După ce a rezistat acasă în fața Universității Craiova, U Cluj pare să aibă un meci facil acum cu Hermannstadt. Rămâne de văzut dacă sibienii pot produce o surpriză, mai ales după

Metaloglobus – Farul Constanța

Metaloglobus, „lanterna roșie” are o misiune dificilă acasă cu Farul, o altă formație care luptă să fie prezentă în primele 6. „Marinarii” au cedat etapa trecută acasă cu FCSB, iar acum vor răzbunarea.

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Al doilea meci de mare amploare din această rundă, după FCSB – Dinamo. Dacă oltenii câștigă, șansele ardelenilor la play-off se reduc drastic.

UTA – Petrolul

Două formații care caută evitarea retrogradării, în special ploieștenii. Rămâne de văzut cine se va impune, după o serie de rezultate bune făcute de ambele echipe.

FC Botoșani – Rapid

Duelul din fruntea clasamentului. FC Botoșani, ocupanta locului 2, vrea să redevină lider. Rămâne de văzut dacă poate învinge Rapidul lui Costel Gâlcă.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 19 din SuperLiga

Meciurile din etapa 19 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.

Cum poți să vezi online etapa 19, cum vizionează românii din diasporă

Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă favoriții în această etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:

Digi Online

PrimaPlay

Orange TV Go

Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 19

Rapid a reușit să mai rămână o etapă lider după ce FC Botoșani a remizat cu Dinamo acasă. FCSB și CFR Cluj fac pași către play-off, însă mai au destul de muncit. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 19:

Rapid – 38 puncte (golaveraj 33-16) FC Botoșani – 36p (30-14) Dinamo – 34p (28-16) U Craiova – 33p (29-19) FC Argeș – 30p (24-19) Farul – 26p (24-21) UTA Arad – 25p (22-28) Oțelul – 24p (25-17) FCSB – 24p (27-25) U Cluj – 24p (21-19) Petrolul – 19p (15-17) CFR Cluj – 19p (24-31) Unirea Slobozia – 18p (18-24) Csikszereda – 16p (20-38) FC Hermannstadt – 12p (16-29) Metaloglobus – 8p (15-38)

Cote și ponturi pariuri în etapa 19 de SuperLiga

Este o etapă cu multe meciuri interesante, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu cele mai tentante meciuri în care pariorii pot da lovitura:

Csikszereda – FC Argeș: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.92

FCSB – Dinamo: „1X” / cotă 1.37

Universitatea Craiova – CFR Cluj: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.30

Programul următoarei etape din SuperLiga

SuperLiga va ajunge etapa viitoare la runda a 20-a, sezonul regulat urmând să mai aibă apoi doar 10 etape până la final. Iată programul complet:

Vineri, 12 decembrie

Ora 20:30: CFR Cluj – Csikszereda

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17:30: FC Argeș – FC Botoșani

Ora 20:30: Rapid – Oțelul Galați

Duminică, 14 decembrie

Ora 15:30: Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj

Ora 17:45: Dinamo – Metaloglobus

Ora 20:30: Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie