Rezultate SuperLiga, etapa 19. Toate meciurile, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Oțelul – Unirea Slobozia deschide runda

Vineri, 5 decembrie 2025
Sâmbătă, 6 decembrie 2025
Duminică, 7 decembrie 2025
Luni, 8 decembrie 2025
Oțelul luptă din greu pentru a fi prezentă pentru prima dată în play-off. Echipa lui Laszlo Balint joacă acasă cu Unirea Slobozia, echipa care începuse admirabil sezonul, dar care a intrat pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor.
Un duel ce se anunță intens, chiar dacă gazdele se află în zona „fierbinte” a clasamentului. Piteștenii vor de asemenea să fie în play-off și au arătat că merită prin parcursul bun de până acum.
Un nou episod din „Eternul Derby”. Meciul de pe Arena Națională, ale cărui preț pentru bilete pleacă de la 20 de lei, va strânge multă lume. FCSB are nevoie urgentă de puncte pentru a-și păstra șansele la accederea în play-off.
După ce a rezistat acasă în fața Universității Craiova, U Cluj pare să aibă un meci facil acum cu Hermannstadt. Rămâne de văzut dacă sibienii pot produce o surpriză, mai ales după despărțirea de Marius Măldărășanu.
Metaloglobus, „lanterna roșie” are o misiune dificilă acasă cu Farul, o altă formație care luptă să fie prezentă în primele 6. „Marinarii” au cedat etapa trecută acasă cu FCSB, iar acum vor răzbunarea.
Al doilea meci de mare amploare din această rundă, după FCSB – Dinamo. Dacă oltenii câștigă, șansele ardelenilor la play-off se reduc drastic.
Două formații care caută evitarea retrogradării, în special ploieștenii. Rămâne de văzut cine se va impune, după o serie de rezultate bune făcute de ambele echipe.
Duelul din fruntea clasamentului. FC Botoșani, ocupanta locului 2, vrea să redevină lider. Rămâne de văzut dacă poate învinge Rapidul lui Costel Gâlcă.
Meciurile din etapa 19 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.
Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă favoriții în această etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:
Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.
Rapid a reușit să mai rămână o etapă lider după ce FC Botoșani a remizat cu Dinamo acasă. FCSB și CFR Cluj fac pași către play-off, însă mai au destul de muncit. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 19:
Este o etapă cu multe meciuri interesante, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu cele mai tentante meciuri în care pariorii pot da lovitura:
SuperLiga va ajunge etapa viitoare la runda a 20-a, sezonul regulat urmând să mai aibă apoi doar 10 etape până la final. Iată programul complet:
Vineri, 12 decembrie
Sâmbătă, 13 decembrie
Duminică, 14 decembrie
Luni, 15 decembrie