Rezultate SuperLiga, etapa 21. Echipele de start la FC Botoșani – CFR Cluj. Surpriza lui Pancu, în absența lui Louis Munteanu

SuperLiga vine în acest weekend cu noi meciuri tari în cadrul ultimei etape competiționale din acest an, cea cu numărul 21. Rămâi pe FANATIK.ro și vezi toate detaliile despre această rundă, de la meciuri, la marcatori, la scorurile finale.
Cei doi antrenori au probleme de lot, iar variantele de compromis se numesc Dumitru, pentru gazde, trimis în primul 11 pentru a acoperi regula U21, iar la CFR Cluj, fără Louis Munteanu, suspendat, Daniel Pancu a apelat la o formulă fără vârf clasic.
SuperLiga continuă cu o nouă etapă extrem de interesantă, ultima din acest an, care debutează vineri, 19 decembrie. Runda se va încheia luni, 22 decembrie, cu duelul dintre U Craiova și Csikszereda. Rămâi pe site-ul nostru și vezi absolut toate detaliile despre etapa a 21-a.
Vineri, 19 decembrie
Sâmbătă, 20 decembrie
Duminică, 21 decembrie
Luni, 22 decembrie
Revelația FC Botoșani este mai motivată decât oricând să se bată la podium. Moldovenii au un sezon fantastic sub comanda lui Leo Grozavu și au ținut piept până acum forțelor din campionat. CFR Cluj, echipa care se va descotorosi de mai mulți jucători în pauza de iarnă, are nevoie drastică de puncte dacă vrea să prindă play-off-ul.
Două echipe rănite în urma ultimelor rezultate, însă gazdele suferă și mai tare din cauza locului ocupat, ultimul din clasament. Rămâne de văzut cine se va impune și va pune capăt seriei negative.
Un meci extrem de interesant între două echipe ambițioase. Moldovenii au învins Rapidul în Giulești etapa trecută, în timp ce piteștenii se află pe un val mare de entuziasm sub comanda lui Bogdan Andone.
O nouă confruntare între cele două echipe de tradiție din România. Arădenii au avut un start de sezon de vis, dar treptat au scăzut în intensitate. Dinamo, în schimb, luptă pentru podium și, de ce nu, chiar pentru titlu.
Sibienii au schimbat antrenorul, mergând de etapa trecută pe mâna lui Dorinel Munteanu. Rămâne de văzut dacă „Neamțul” va putea redresa echipa sau dacă Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, îi va produce al doilea eșec.
Două dintre contracandidatele la ultimele poziții ce garantează prezența în play-off. Ardelenii pot profita de avantajul terenului propriu, și, împinși de la spate de suporteri, pot da lovitura în fața unei echipe a Farului inconstante.
Capul de afiș al rundei. Un nou episod al derby-ului dintre cele două mari rivale. FCSB are un lot șubred din cauza jucătorilor indisponibili, în timp ce Rapid suferă la capitolul orgoliu după rezultatele recente.
Oltenii vor să revină în fruntea clasamentului și vor să încheie acest an cu o victorie în fața propriilor suporteri. Trupa lui Coelho poate trece fără probleme peste Csikszereda, însă ciucanii vor lupta până la final.
Ca de fiecare dată, meciurile din etapa 21 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.
Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă echipele favorite în această ultimă etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:
Pentru românii din diasporă mai există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.
Rapid a reușit să își păstreze statutul de lider chiar și după eșecul de acasă cu Oțelul. FCSB și CFR Cluj fac pași către play-off, însă mai au destul de muncit, iar formațiile aflate deasupra încearcă să țină cu dinții de locurile pe care se află. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 21:
Este o etapă cu multe meciuri interesante, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu cele mai tentante meciuri în care pariorii pot da lovitura în această rundă:
SuperLiga se întoarce cu forțe proaspete la jumătatea lunii ianuarie 2026. Competiția se va relua la începutul anului 2026, mai exact, în weekendul 16-19 ianuarie. Iată meciurile programate în etapa următoare:
Vineri, 16 ianuarie 2026
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026
Duminică, 18 ianuarie 2026
Luni, 19 ianuarie