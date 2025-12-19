Rezultate SuperLiga, etapa 21. Echipele de start la FC Botoșani – CFR Cluj. Surpriza lui Pancu, în absența lui Louis Munteanu

ADVERTISEMENT

SuperLiga vine în acest weekend cu noi meciuri tari în cadrul ultimei etape competiționale din acest an, cea cu numărul 21. Rămâi pe FANATIK.ro și vezi toate detaliile despre această rundă, de la meciuri, la marcatori, la scorurile finale.

Cei doi antrenori au probleme de lot, iar variantele de compromis se numesc Dumitru, pentru gazde, trimis în primul 11 pentru a acoperi regula U21, iar la CFR Cluj, fără Louis Munteanu, suspendat, Daniel Pancu a apelat la o formulă fără vârf clasic.

FC Botoșani : Anestis – Friday, Diaw, Miron (cpt.), Țigănașu – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumitru

: Anestis – Friday, Diaw, Miron (cpt.), Țigănașu – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumitru Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, B. David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter

Antrenor: Leo Grozavu

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Abeid, Camora (cpt.) – Djokovic, Keita, Muhar – Cordea, Fică, Păun

Hindrich – Kun, Sinyan, Abeid, Camora (cpt.) – Djokovic, Keita, Muhar – Cordea, Fică, Păun Rezerve: Gal, Vâlceanu, Țirlea, Al. Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan

Antrenor: Daniel Pancu

Rezultate complete din etapa 21 din SuperLiga

SuperLiga continuă cu o nouă etapă extrem de interesantă, ultima din acest an, care debutează vineri, 19 decembrie. Runda se va încheia luni, 22 decembrie, cu duelul dintre U Craiova și Csikszereda. Rămâi pe site-ul nostru și vezi absolut toate detaliile despre etapa a 21-a.

Meciurile etapei 21 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Rămâi pe FANATIK ca să nu ratezi nimic! Noi îți aducem toate informațiile care contează. Ai la dispoziție, aici, meciurile fază cu fază în format live text. Toți marcatorii, schimbările de clasament și reacțiile actorilor principali la finalul „bătăliilor” sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.

Vineri, 19 decembrie

Ora 20:00: FC Botoșani – CFR Cluj

Sâmbătă, 20 decembrie

Ora 14:30: Metaloglobus – Unirea Slobozia

Ora 17:00: Oțelul Galați – FC Argeș

Ora 20:00: UTA – Dinamo

Duminică, 21 decembrie

Ora 14:00: Hermannstadt – Petrolul

Ora 16:30: U Cluj – Farul Constanța

Ora 20:00: FCSB – Rapid

Luni, 22 decembrie

Ora 20:00: Universitatea Craiova – FK Csikszereda

FC Botoșani – CFR Cluj

Revelația FC Botoșani este mai motivată decât oricând să se bată la podium. Moldovenii au un sezon fantastic sub comanda lui Leo Grozavu și au ținut piept până acum forțelor din campionat. CFR Cluj, , are nevoie drastică de puncte dacă vrea să prindă play-off-ul.

Metaloglobus – Unirea Slobozia

Două echipe rănite în urma ultimelor rezultate, însă gazdele suferă și mai tare din cauza locului ocupat, ultimul din clasament. Rămâne de văzut cine se va impune și va pune capăt seriei negative.

Oțelul Galați – FC Argeș

Un meci extrem de interesant între două echipe ambițioase. Moldovenii au învins Rapidul în Giulești etapa trecută, în timp ce piteștenii se află pe un val mare de entuziasm sub comanda lui Bogdan Andone.

UTA – Dinamo

O nouă confruntare între cele două echipe de tradiție din România. Arădenii au avut un start de sezon de vis, dar treptat au scăzut în intensitate. Dinamo, în schimb, luptă pentru podium și, de ce nu, chiar pentru titlu.

Hermannstadt – Petrolul

Sibienii au schimbat antrenorul, mergând de etapa trecută pe mâna lui Dorinel Munteanu. Rămâne de văzut dacă „Neamțul” va putea redresa echipa sau dacă Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, îi va produce al doilea eșec.

U Cluj – Farul Constanța

Două dintre contracandidatele la ultimele poziții ce garantează prezența în play-off. Ardelenii pot profita de avantajul terenului propriu, și, împinși de la spate de suporteri, pot da lovitura în fața unei echipe a Farului inconstante.

FCSB – Rapid

Capul de afiș al rundei. Un nou episod al derby-ului dintre cele două mari rivale. FCSB are un lot șubred din cauza jucătorilor indisponibili, în timp ce Rapid suferă la capitolul orgoliu după rezultatele recente.

Universitatea Craiova – FK Csikszereda

Oltenii vor să revină în fruntea clasamentului și vor să încheie acest an cu o victorie în fața propriilor suporteri. Trupa lui Coelho poate trece fără probleme peste Csikszereda, însă ciucanii vor lupta până la final.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 21 din SuperLiga

Ca de fiecare dată, meciurile din etapa 21 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.

Cum poți să vezi online etapa 21, cum vizionează românii din diasporă

Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă echipele favorite în această ultimă etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:

Digi Online

PrimaPlay

Orange TV Go

Pentru românii din diasporă mai există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 21

Rapid a reușit să își păstreze statutul de lider chiar și după eșecul de acasă cu Oțelul. , însă mai au destul de muncit, iar formațiile aflate deasupra încearcă să țină cu dinții de locurile pe care se află. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 21:

Cote și ponturi pariuri în etapa 21 de SuperLiga

Este o etapă cu multe meciuri interesante, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu cele mai tentante meciuri în care pariorii pot da lovitura în această rundă:

FC Botoșani – CFR Cluj: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.74

Oțelul Galați – FC Argeș: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.50

UTA – Dinamo: „2 solist” / cotă 1.97

FCSB – Rapid: „X2” / cotă 1.72

Programul următoarei etape din SuperLiga

SuperLiga se întoarce cu forțe proaspete la jumătatea lunii ianuarie 2026. Competiția se va relua la începutul anului 2026, mai exact, în weekendul 16-19 ianuarie. Iată meciurile programate în etapa următoare:

Vineri, 16 ianuarie 2026

Ora 20:00: Rapid – Metaloglobus

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026

Ora 13:30: Unirea Slobozia – UTA

Ora 18:00: Farul – Hermannstadt

Ora 20:30: FC Argeș – FCSB

Duminică, 18 ianuarie 2026

Ora 15:30: Csikszereda – FC Botoșani

Ora 17:45: CFR Cluj – Oțelul

Ora 20:30: Dinamo – U Cluj

Luni, 19 ianuarie