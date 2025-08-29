Sport

Rezultate SuperLiga, etapa 8. Rapid – UTA se joacă de la 20:30. Cum arată cele două echipe de start

Rezultate Superliga, etapa 8. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
Mihai Dragomir
29.08.2025 | 18:54
Rezultate SuperLiga etapa 8 Rapid UTA se joaca de la 2030 Cum arata cele doua echipe de start
ULTIMA ORĂ
Live video etapa 8 din SuperLiga. Rapid înfruntă UTA Arad FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

După etapa a 7-a, în care am văzut din nou eșecuri surpriză suferite de CFR Cluj și FCSB, SuperLiga continuă cu etapa a 8-a și aduce noi meciuri tari. CFR Cluj – FCSB este derby-ul „răniților” și totodată capul de afiș al rundei, însă nu lipsesc și alte confruntări tari. Pe Fanatik.ro găsești tot ce trebuie să știi despre etapa cu numărul 8 din SuperLiga.

UPDATE: Echipele de start la Rapid – UTA

  • Rapid București: Aioani – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Hromada, Christensen – Dobre, Petrila, Koljic. Rezerve: Stolz – Pașcanu, Bădescu, Vulturar, Grameni, Gheorghe, Gojkovic, El Sawy, Pop. Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă
  • UTA: D. Iliev – Țuțu, Poulolo, Benga (cpt.), Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – V. Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah. Rezerve: Gorcea – F. Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino Sota, Hrezdac, Al. Matei, L. Mihai, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

Rezultate complete din etapa 8 din SuperLiga

Etapa a 8-a din Superliga debutează vineri, 29 august, cu meciul Rapid – UTA. Sâmbătă vor avea loc 2 meciuri, duminică încă 3, în frunte cu derby-ul CFR Cluj – FCSB. Ultima întâlnire directă dintre cele două a fost în Supercupa României, când FCSB se impunea cu 2-1. Runda se închide luni, 1 septembrie, cu meciurile Csikszereda – Oțelul și Farul – Petrolul. Iată programul complet:

Vineri, 29 august

  • Ora 20:30: Rapid – UTA

Sâmbătă, 30 august

  • Ora 18:45: Unirea Slobozia – U Cluj
  • Ora 21:30: Dinamo – Hermannstadt

Duminică, 31 august

  • Ora 16:00: FC Argeș – Metaloglobus
  • Ora 18:30: FC Botoșani – Universitatea Craiova
  • Ora 21:30: CFR Cluj – FCSB

Luni, 1 septembrie

  • Ora 18:00: Csikszereda – Oțelul Galați
  • Ora 21:00: Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Meciurile etapei 8 din SuperLiga– detalii și scoruri finale

O nouă etapă din Superliga, un nou repertoriu de meciuri imprevizibile. Fiecare echipă încearcă la început de sezon să acumuleze cât mai multe puncte posibile, însă nu toate reușesc. Runda a 8-a este gata să ne ofere spectacol, emoții și dramatism la cote maxime. Suporterii așteaptă cu nerăbdare să își vadă echipele din nou la treabă.

Rapid – UTA

Rapidul lui Costel Gâlcă este fără eșec în startul de sezon și a legat mai multe rezultate pozitive. Situația giuleștenilor este cu mult mai bună decât era sezonul trecut, în aceeași perioadă. Însă nici adversarii lor din această rundă nu o duc rău. UTA este de asemenea neînvinsă și proaspăt calificată în grupele Cupei României. Duelul dintre cele două echipe va fi unul extrem de interesant.

Unirea Slobozia – U Cluj

Unirea Slobozia trece de asemenea printr-o perioadă bună, însă a primit o lovitură neașteptată: a ratat grupele Cupei României după ce a fost eliminată la loviturile de departajare de Sănătatea Cluj, formație de Liga 3. U Cluj, în schimb, vrea să facă uitată campania europeană încheiată prematur și să se redreseze în campionat, unde are deja în dreptul său 3 remize și 2 eșecuri pe lângă cele 2 victorii.

Dinamo – Hermannstadt

Dinamo vrea să continue munca începută sezonul trecut și să facă o figură chiar mai frumoasă. „Câinii” au un lot promițător la dispoziție, iar rezultatele obținute până acum sunt foarte bune, mai ales triumful din derby-ul cu FCSB (scor 4-3). De cealaltă parte, Hermannstadt nu mai pare echipa la fel de solidă și de arțăgoasă din stagiunile precedente, lotul lui Marius Măldărășanu fiind slăbit de plecări importante precum cea a lui Ianis Stoica.

FC Argeș – Metaloglobus

FC Argeș a revenit în primul eșalon și prestează un fotbal încântător, impresionând chiar și în partidele în care a pierdut. Victoria din etapa trecută cu FCSB, în deplasare, a ridicat și mai mult moralul piteștenilor. Metaloglobus nu are parte de același scenariu, chiar dacă a promovat odată cu FC Argeș. Echipa bucureșteană se regăsește pe locul 15, depășind codașa Csikszereda doar la golaveraj.

FC Botoșani – Universitatea Craiova

Leo Grozavu a reușit să pună FC Botoșani pe picioare de la preluarea echipei pe finalul stagiunii trecute, când a reușit să o salveze de la retrogradare. Moldovenii au avut un start foarte bun de campanie, însă adversarul din această rundă traversează o perioadă excelentă. Universitatea Craiova nu a pierdut până acum și a bifat o singură remiză alături de 6 victorii, iar oltenii vor să adauge încă un succes la zestre.

CFR Cluj – FCSB

Cu siguranță capul de afiș al rundei. Deținătoarea Cupei și vicecampioana sezonului trecut primește vizita campioanei en-titre și a câștigătoarei Supercupei. Ambele echipe au ratat startul de sezon din Superliga, bifând rezultate dezamăgitoare. Nici campaniile europene nu au arătat grozav, însă bucureștenii au avut totuși o soartă mai bună.

Csikszereda – Oțelul Galați

Fără victorie de la promovare, Csikszereda s-a răzbunat în play-off-ul Cupei României cu o victorie răsunătoare: 8-1 cu FC Voluntari. „Ciucanii” speră să rupă seria neagră de rezultate din campionat. Oțelul vine cu o doză mare de moral după ce etapa trecută au răpus, pe teren propriu, CFR Cluj cu 4-1.

Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Cortina este trasă peste etapa a 8-a de duelul dintre Farul și Petrolul. „Marinarii” se află în scădere de turație, după ce au pierdut ultimele 3 meciuri consecutive. Nici Petrolul lui Liviu Ciobotariu nu a strălucit până acum, obținând cu greu calificarea în grupele Cupei României după un 2-1 chinuit în deplasare cu Poli Iași.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Ca de obicei, partidele din SuperLiga pot fi urmărite atât la TV, pe posturile Prima Sport 1 și Digisport 1, dar și online, prin intermediul unor platformele precum Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

FANATIK.ro te ține la curent cu fiecare meci al etapei 8 din SuperLiga. Informații oficiale, echipe de start, desfășurarea jocurilor fază cu fază, dar și cele mai importante momente sunt chiar aici.

Tot pe site-ul nostru găsești declarațiile protagoniștilor etapei, de la jucători, la antrenori, până la oficiali ai cluburilor. Nu vor lipsi din „revistă” toate rezultatele și clasamentul actualizat.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 8

Universitatea Craiova, Rapid și UTA Arad intră în etapa a 8-a neînvinse, însă acest lucru se poate schimba. Dinamo caută să acumuleze cât mai multe puncte, în timp ce FCSB și CFR Cluj au o diferență serioasă de recuperat față de echipele fruntașe. Iată clasamentul înainte de runda a 8-a:

Clasament Superliga înainte de etapa a 8-a

Programul următoarei etape din SuperLiga

Etapa a 9-a din Superliga vine cu alte meciuri tari. Următoarea rundă va avea loc în intervalul 12-15 septembrie, iar meciurile cele mai „ofertante” sunt U Cluj – Rapid, Universitatea Craiova – Farul și Petrolul – Dinamo. Iată programul complet al etapei a 9-a:

Vineri, 12 septembrie

  • Ora 21:00: U Cluj – Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

  • Ora 16:00: UTA – FC Argeș
  • Ora 21:30: Metaloglobus – CFR Cluj

Duminică, 14 septembrie

  • Ora 15:45: Oțelul Galați – FC Botoșani
  • Ora 18:00: Universitatea Craiova – Farul Constanța
  • Ora 21:00: FCSB – Csikszereda

Luni, 15 septembrie

  • Ora 18:00: Hermannstadt – Unirea Slobozia
  • Ora 21:00: Petrolul – Dinamo
