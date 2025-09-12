Rezultate SuperLiga, etapa 9. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Absențe mari pentru Gâlcă în U Cluj – Rapid

După pauza internațională, dedicată meciurilor echipelor naționale, fotbalul românesc revine la SuperLiga noastră cea de toate zilele, cu etapa 9. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce contează înainte, în timpul și după fiecare meci al rundei.

ADVERTISEMENT

Rezultate complete din etapa 9 din SuperLiga

Opt meciuri în patru zile ne așteaptă în etapa 9 din SuperLiga. Iată programul complet al rundei, iar rezultatele vor fi completate de îndată ce vor fi stabilite pe teren.

Vineri, 12 septembrie

U Cluj – Rapid (ora 21:00)

Sâmbătă, 13 septembrie

UTA Arad – FC Argeș (ora 16:00)

(ora 16:00) Metaloglobus – CFR Cluj (ora 21:30)

Duminică, 14 septembrie

Oțelul – FC Botoșani (ora 15:45)

(ora 15:45) Universitatea Craiova – Farul (ora 18:00)

(ora 18:00) Csikszereda – FCSB (ora 21:00)

ADVERTISEMENT

Luni, 15 septembrie

Hermannstadt – Unirea Slobozia (ora 18:00)

(ora 18:00) Petrolul – Dinamo (ora 21:00)

Meciurile etapei 9 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Etapa 9 din SuperLiga se joacă de vineri, 12 septembrie, până luni, 15 septembrie. Capul de afiș al rundei este Universitatea Craiova – Farul, meciul dintre liderul la zi și campioana din 2023.

Însă și meciurile de deschidere, respectiv de închidere, din etapa 9 sunt extrem de interesante. Rapid se deplasează pe terenul lui U Cluj, iar Petrolul primește vizita lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

U Cluj – Rapid deschide etapa 9 din SuperLiga

Două formații care anul trecut jucau în play-off, U Cluj și Rapid se întâlnesc în primul meci al etapei 9 din SuperLiga. Giuleștenii au o revanșă de luat, după ce au pierdut 3 din cele 4 partide directe din sezonul precedent. Un singur punct i-a luat Rapid lui U Cluj în ediția anterioară de SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au absențe importante în lot. Borza, Ciobotariu, Hazrollaj, Ignat, Burmaz și Mendes sunt accidentați, în timp ce Leo Bolgado este suspendat.

UTA Arad – FC Argeș, duel pentru top 6

După un start de sezon în forță, cu 11 puncte în primele 5 etape, UTA Arad n-a mai câștigat de trei runde. La polul opus se află FC Argeș, revelația campionatului. Piteștenii sunt pe locul 4, la egalitate cu Dinamo, care închide podiumul. FC Argeș a câștigat ultimele trei etape.

ADVERTISEMENT

Metaloglobus – CFR Cluj, misiune ușoară pentru oaspeți

Pe loc de baraj pentru menținerea în primul eșalon, . Și ce prilej mai bun decât un meci pe terenul codașei Metaloglobus, echipa care a strâns un singur punct în opt meciuri.

Oțelul – FC Botoșani, derby-ul Moldovei în etapa 9 de SuperLiga

Primul episod al derby-ului Moldovei din acest sezon se dispută în etapa 9 din SuperLiga. Oțelul, locul 10, primește vizita lui FC Botoșani, locul 5. Va fi un duel interesant între un Oțelul care nu a pierdut acasă și un Botoșani care nu câștigă în deplasare.

Universitatea Craiova – Farul, capul de afiș din SuperLiga – etapa 9

Liderul U Craiova are un examen greu de trecut în fața Farului, ocupanta ultimei poziții care trimite în play-off. După șase victorii consecutive în campionat, oltenii conduși de Mirel Rădoi au făcut un pas greșit etapa trecută, când au remizat la Botoșani. Farul, în schimb, a oprit o serie de trei înfrângeri consecutive cu victoria din runda precedentă, 2-1 cu Petrolul.

Csikszereda – FCSB, campioana contra celei mai slabe defensive

Csikszereda n-a câștigat până acum și are cea mai slabă defensivă din campionat, 19 goluri încasate în doar 7 meciuri. Ciucanii au o restanță de jucat contra lui CFR Cluj. Până atunci, însă, dau piept cu FCSB. Campioana trece și ea prin criză. Însă, după calificarea în grupa Europa League, campioana se poate concentra acum pe campionat, unde ocupă locul 13 din 16, cu doar 6 puncte din 24 posibile!

Hermannstadt – Unirea Slobozia

Sibienii lui Marius Măldărășanu au un singur succes stagional. Cu toate acestea, sunt mai sus în clasament decât FCSB și CFR Cluj. Nu și față de adversara din această etapă. Unirea Slobozia e pe locul 9. Ialomițenii au avut un program facil și au acumulat deja trei succese, venite în fața unor adversare clasate pe ultimele patru locuri în SuperLiga.

Petrolul – Dinamo, epilogul din etapa 9 în SuperLiga

Ultimul meci din etapa 9 în SuperLiga este Petrolul – Dinamo, luni, 15 septembrie, de la ora 21:00. împotriva unei formații a lui Dinamo care visează la cupele europene în sezonul viitor.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Ca de fiecare dată în ultimii ani, partidele din SuperLiga – etapa 9 se vor transmite pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Internauții pot vedea meciurile din prima ligă a României prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play, dar și Orange TV Go.

Acestea se pot dovedi soluții viabile și pentru românii din Diaspora, care pot accesa conținutul canalelor tv ce transmit meciurile prin platformele amintite.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 9

Universitatea Craiova și Rapid, singurele echipe fără înfrângere înainte de etapa 9 din SuperLiga, conduc în clasament, oltenii având un avans de două puncte. Sunt urmate de Dinamo și nou promovata FC Argeș.

Marea surpriză după 8 runde este că FCSB și CFR Cluj, cele mai bune formații din ultimele sezoane, sunt în partea de jos a clasamentului. Campioana en-titre și vicecampioana sunt pe locurile 13 și 14, locuri de baraj pentru menținere în primul eșalon, dacă s-ar opri campionatul în acest moment.

Singurele echipele clasate sub FCSB și CFR Cluj sunt nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus, cluburi care nu au cunoscut încă gustul victoriei în SuperLiga.

Programul următoarei etape din SuperLiga

Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 10, va debuta pe 19 septembrie, la Botoșani, și se închide pe 22 septembrie, cu Dinamo – Farul. Iată programul complet al rundei următoare.