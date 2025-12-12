Rezultate SuperLiga, etapa 20. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

SuperLiga vine în acest weekend cu noi meciuri tari în cadrul etapei cu numărul 20. Rămâi pe FANATIK.ro și vezi toate detaliile despre această etapă, de la meciuri, la marcatori, la scorurile finale.
SuperLiga continuă cu o nouă etapă extrem de interesantă, penultima din acest an, care debutează vineri, 12 decembrie. Runda se va încheia luni, 15 decembrie, cu duelul dintre Unirea Slobozia și FCSB. Rămâi pe site-ul nostru și vezi absolut toate detaliile despre etapa a 20-a.
Vineri, 12 decembrie
Sâmbătă, 13 decembrie
Duminică, 14 decembrie
Luni, 15 decembrie
După remiza din Bănie, CFR Cluj are nevoie de toate punctele acasă cu Csikszereda dacă vrea să mai spere la play-off. Ciucanii nu se vor da bătuți, fiind una dintre echipele slab cotate care au pus probleme „favoritelor” din acest sezon.
Meciul „revelațiilor” din acest sezon. Piteștenii au promovat la finalul sezonului trecut în SuperLiga și se descurcă admirabil până acum, în timp ce moldovenii, candidați la retrogradare în ultimele sezoane, luptă cu Rapid pentru primul loc.
Giuleștenii nu vor să piardă prima poziție, mai ales după ce au reușit să nu piardă cu Botoșani runda trecută. Un nou meci pe teren propriu vine la fix pentru echipa lui Costel Gâlcă, însă Oțelul nu va pleca fără să lupte până la sfârșit.
Petrolul a pierdut dramatic cu UTA în etapa precedentă, însă revine acasă, unde are sprijinul total al suporterilor. Prahovenii primesc vizita celor de la U Cluj, care își doresc din nou în play-off sub comanda lui Cristiano Bergodi acum.
„Câinii” au reușit să rămână, până acum în acest sezon, fără înfrângere cu rivala FCSB. Etapa aceasta au, în teorie, un meci facil, cu Metaloglobus. Rămâne de văzut dacă băieții lui Mihai Teja vor produce o nouă surpriză.
Rămasă fără antrenorul Marius Măldărășanu, Hermannstadt se află într-o situație delicată, mai ales din punct de vedere al poziției din clasament. Numirea lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică poate însemna renașterea echipei, însă duelul contra Craiovei lui Filipe Coelho va fi extrem de dificil.
O dispută extrem de interesantă și de echilibrată între două combatante directe la ultimul loc ce garantează prezența în play-off. Rămâne de văzut cine va da lovitura de grație la Ovidiu.
Ialomițenii au uitat gustul victoriei, însă adversara din această rundă, FCSB, nu mai este nici ea forța de temut din sezonul trecut. Bucureștenii au nevoie disperată de puncte, întrucât obiectivul primordial este accederea în play-off.
Meciurile din etapa 20 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.
Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă favoriții în această etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:
Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.
Rapid a reușit să își păstreze statutul de lider după remiza de acasă cu FC Botoșani. FCSB și CFR Cluj fac pași către play-off, însă mai au destul de muncit, iar formațiile aflate deasupra lor nu cedează prea ușor. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 20:
SuperLiga va ajunge etapa viitoare la runda a 21-a, ultima din acest an. Competiția se va relua la începutul anului 2026, mai exact, în weekendul 19-18 ianuarie. Iată meciurile programate în etapa următoare:
Vineri, 19 decembrie
Sâmbătă, 20 decembrie
Duminică, 21 decembrie
Luni, 22 decembrie