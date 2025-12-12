Rezultate SuperLiga, etapa 20. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

SuperLiga vine în acest weekend cu noi meciuri tari în cadrul etapei cu numărul 20. Rămâi pe FANATIK.ro și vezi toate detaliile despre această etapă, de la meciuri, la marcatori, la scorurile finale.

Rezultate complete din etapa 20 din SuperLiga

SuperLiga continuă cu o nouă etapă extrem de interesantă, penultima din acest an, care debutează vineri, 12 decembrie. Runda se va încheia luni, 15 decembrie, cu duelul dintre Unirea Slobozia și FCSB. Rămâi pe site-ul nostru și vezi absolut toate detaliile despre etapa a 20-a.

Meciurile etapei 20 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Rămâi pe FANATIK ca să nu ratezi nimic! Noi îți aducem toate informațiile care contează. Ai la dispoziție, aici, meciurile fază cu fază în format live text. Toți marcatorii, schimbările de clasament și reacțiile actorilor principali la finalul „bătăliilor” sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.

Vineri, 12 decembrie

Ora 20:30: CFR Cluj – Csikszereda

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17:30: FC Argeș – FC Botoșani

Ora 20:30: Rapid – Oțelul Galați

Duminică, 14 decembrie

Ora 15:30: Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj

Ora 17:45: Dinamo – Metaloglobus

Ora 20:30: Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

Ora 17:30: Farul Constanța – UTA Arad

Ora 20:30: Unirea Slobozia – FCSB

CFR Cluj – Csikszereda

După remiza din Bănie, CFR Cluj are nevoie de toate punctele acasă cu Csikszereda dacă vrea să mai spere la play-off. Ciucanii nu se vor da bătuți, fiind una dintre echipele slab cotate care au pus probleme „favoritelor” din acest sezon.

FC Argeș – FC Botoșani

Meciul „revelațiilor” din acest sezon. Piteștenii au promovat la finalul sezonului trecut în SuperLiga și se descurcă admirabil până acum, în timp ce moldovenii, candidați la retrogradare în ultimele sezoane, luptă cu Rapid pentru primul loc.

Rapid – Oțelul Galați

Giuleștenii nu vor să piardă prima poziție, mai ales după ce . Un nou meci pe teren propriu vine la fix pentru echipa lui Costel Gâlcă, însă Oțelul nu va pleca fără să lupte până la sfârșit.

Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj

Petrolul a pierdut dramatic cu UTA în etapa precedentă, însă revine acasă, unde are sprijinul total al suporterilor. Prahovenii primesc vizita celor de la U Cluj, care își doresc din nou în play-off sub comanda lui Cristiano Bergodi acum.

Dinamo – Metaloglobus

„Câinii” au reușit să rămână, până acum în acest sezon, fără înfrângere cu rivala FCSB. Etapa aceasta au, în teorie, un meci facil, cu Metaloglobus. Rămâne de văzut dacă băieții lui Mihai Teja vor produce o nouă surpriză.

Hermannstadt – Universitatea Craiova

Rămasă fără antrenorul Marius Măldărășanu, Hermannstadt se află într-o situație delicată, mai ales din punct de vedere al poziției din clasament. poate însemna renașterea echipei, însă duelul contra Craiovei lui Filipe Coelho va fi extrem de dificil.

Farul Constanța – UTA Arad

O dispută extrem de interesantă și de echilibrată între două combatante directe la ultimul loc ce garantează prezența în play-off. Rămâne de văzut cine va da lovitura de grație la Ovidiu.

Unirea Slobozia – FCSB

Ialomițenii au uitat gustul victoriei, însă adversara din această rundă, FCSB, nu mai este nici ea forța de temut din sezonul trecut. Bucureștenii au nevoie disperată de puncte, întrucât obiectivul primordial este accederea în play-off.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 20 din SuperLiga

Meciurile din etapa 20 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.

Cum poți să vezi online etapa 20, cum vizionează românii din diasporă

Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă favoriții în această etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:

Digi Online

PrimaPlay

Orange TV Go

Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 20

Rapid a reușit să își păstreze statutul de lider după remiza de acasă cu FC Botoșani. FCSB și CFR Cluj fac pași către play-off, însă mai au destul de muncit, iar formațiile aflate deasupra lor nu cedează prea ușor. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 20:

Cote și ponturi pariuri în etapa 20 de SuperLiga

Este o etapă cu multe meciuri interesante, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu cele mai tentante meciuri în care pariorii pot da lovitura:

CFR Cluj – Csikszereda: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.02

FC Argeș – FC Botoșani: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.53

Rapid – Oțelul: „pauză sau final: 1” / cotă 1.70

Programul următoarei etape din SuperLiga

SuperLiga va ajunge etapa viitoare la runda a 21-a, ultima din acest an. Competiția se va relua la începutul anului 2026, mai exact, în weekendul 19-18 ianuarie. Iată meciurile programate în etapa următoare:

Vineri, 19 decembrie

Ora 20:00: FC Botoșani – CFR Cluj

Sâmbătă, 20 decembrie

Ora 14:30: Metaloglobus – Unirea Slobozia

Ora 17:00: Oțelul Galați – FC Argeș

Ora 20:00: UTA – Dinamo

Duminică, 21 decembrie

Ora 14:00: Hermannstadt – Petrolul

Ora 16:30: U Cluj – Farul Constanța

Ora 20:00: FCSB – Rapid

Luni, 22 decembrie