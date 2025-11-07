Rezultate SuperLiga, etapa 16. Runda începe cu partida U Cluj – Metaloglobus. Cum arată echipele de start

ADVERTISEMENT

După etapa a 15-a, care a consemnat finalul turului sezonului regulat, SuperLiga continuă cu runda a 16-a. Vezi pe FANATIK.ro toate meciurile și detaliile aferente fiecărei întâlniri, de la program, la scoruri, la marcatori și clasament.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Simion, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, Chirilă – Chinteș, I. Cristea, Toșca, M. Gomes, Codrea, Orban, Bota, Gheorghiță, Postolachi, Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi

Metaloglobus: Gavrilaș – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Ubbink, Sabater, Aggoun, Abbey – Ely Fernandes, Huiban. Rezerve: Nedelcovici – Liș, A. Gheorghe, Milea, Neacșu, Hadzic, Pasagic, A. Sârbu, Kouadio, F. Achim, Celaj. Antrenor: Mihai Teja

Rezultate complete din etapa 16 din SuperLiga

Runda cu numărul 16 din actualul sezon de SuperLiga debutează vineri, 7 noiembrie, cu meciul dintre U Cluj și Metaloglobus, al cărui fluier de start se va auzi la ora 17:30. În aceeași zi, de la 20:30, Farul primește vizita liderului FC Botoșani.

Cel mai tare duel al etapei se dispută însă sâmbătă seară. Rapidul lui Costel Gâlcă vrea 3 puncte, acasă, cu revelația FC Argeș. Meciul este programat de la ora 20:30. Runda se încheie duminică seară, odată cu finalul meciului Hermannstadt – FCSB.

Meciurile etapei 16 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Toate cele 8 partide din etapa 16 pot fi urmărite pe FANATIK în format live text. Site-ul nostru te ține la curent cu cele mai importante informații de la fiecare partidă, iar reporterii FANATIK îți aduc detalii care nu se văd la tv direct de la Arena Națională, de pe „Ion Oblemenco” și din Cluj Arena.

Vineri, 7 noiembrie

Ora 17:30: U Cluj – Metaloglobus

Ora 20:30: Farul – FC Botoșani

Sâmbătă, 8 noiembrie

Ora 14:30: Petrolul – Oțelul

Ora 17:30: Dinamo – Csikszereda

Ora 20:30: Rapid – FC Argeș

Duminică, 9 noiembrie

Ora 14:30: Unirea Slobozia – CFR Cluj

Ora 17:30: Universitatea Craiova – UTA

Ora 20:30: Hermannstadt – FCSB

U Cluj – Metaloglobus

Ardelenii au schimbat antrenorul, fiind conduși acum de Cristiano Bergodi. Ultimul rezultat, 0-2 acasă cu FCSB, , nu le-a picat tocmai bine „studenților”, astfel că elevii italianului vor da totul pentru un succes contra lui Metaloglobus.

Farul – FC Botoșani

Farul este una dintre pretendentele la play-off în acest sezon, sub comanda lui Ianis Zicu. Misiunea „marinarilor” nu va fi tocmai simplă în această etapă, deoarece primesc vizita liderului FC Botoșani. Valeriu Iftime, patronul moldavilor,

Petrolul – Oțelul

Înfrățite când vine vorba de suporteri, Petrolul și Oțelul vor uita de orice prietenie pe teren. „Lupii”, care au încurcat liderul FC Botoșani etapa trecută după 0-0 la Ploiești, au un nou meci dificil. Oțelul lui Lazlo Balint este o echipă greu de învins și care luptă până la finalul celor 90 de minute.

Dinamo – Csikszereda

„Câinii” vor răzbunare după ce Csikszereda le-a interzis victoria în prima etapă din acest sezon (scor 2-2). Trupa lui Zeljko Kopic are în față un adversar imprevizibil, care a reușit să încurce deja și alte echipe cu pretenții.

Rapid – FC Argeș

Cel mai tare meci al acestei etape. Rapid nu vrea să piardă teren în favoarea Botoșaniului, astfel că este obligată să câștige acasă cu FC Argeș. Piteștenii sunt însă motivați și bine pregătiți de Bogdan Andone, astfel că meciul va fi unul crâncen și demn de urmărit până la final.

Unirea Slobozia – CFR Cluj

Ialomițenii speră la un nou rezultat mare, iar forma actuală a celor de la CFR Cluj le dă speranțe. Totuși, ardelenii au un lot net superior valoric, astfel că pot spera de asemenea la o victorie.

Universitatea Craiova – UTA

Oltenii vin după remiza dramatică de pe teren propriu cu Rapid și speră ca meciul cu UTA să fie cu adevărat un nou început. De partea opusă, elevii lui Adrian Mihalcea își doresc să obțină o nouă victorie și să își revină după perioada recentă mai modestă.

Hermannstadt – FCSB

Sibienii se află în zona „fierbinte” a clasamentului, însă Marius Măldărășanu speră că va redresa situația. Meciul cu FCSB se anunță unul dificil, mai ales că bucureștenii vor cu orice preț toate punctele pentru a fi siguri de prezența în play-off.

Cum poți să vezi online etapa 16, cum vizionează românii din diasporă

Toate meciurile din etapa 16 din SuperLiga se văd la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două posturi care dețin drepturile de difuzare ale primului eșalon din România.

Totodată, microbiștii pot urmări jocurile din prima ligă și live stream pe internet, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care difuzează online abonaților lor conținutul celor două posturi de televiziune amintite.

Iar românii din diaspora pot apela la respectivele platforme de streaming pentru a urmări echipa favorită. Pot exista limitări, funcție de țara de reședință.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 16

Turul sezonului regulat s-a încheiat odată cu ultimul meci din etapa a 15-a. Astfel, fotbalul românesc a consemnat un lider istoric pentru această parte a stagiunii: FC Botoșani. Iată ierarhia completă înaintea etapei 16:

Programul următoarei etape din SuperLiga

Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 17, va începe vineri, 21 noiembrie și se va încheia luni, 24 noiembrie. Iată ce dueluri se vor da în runda următoare:

Vineri, 21 noiembrie

Ora 17:30: Csikszereda – Unirea Slobozia

Ora 20:30: FC Argeș – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie

Ora 15:00: UTA – U Cluj

Ora 20:30: FCSB – Petrolul

Duminică, 23 noiembrie

Ora 17:30: Oțelul – Farul

Ora 20:30: CFR Cluj – Rapid

Luni, 24 noiembrie