SuperLiga României, dependentă de jucători străini. Aproape jumătate din fotbaliști provin din afara țării. Comparația cu Ungaria și Serbia

ADVERTISEMENT

Și în acest sezon, un număr uriaș de fotbaliști din SuperLiga provin din afara României. Statisticile arată că aproape jumătate dintre jucătorii din primul eșalon s-au născut în afara granițelor noastre. Procentul a crescut exponențial în ultimele sezoane. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care nu mai vedem tricolori la

SuperLiga României, „invadată” de jucători străini. Aproape jumătate din fotbaliștii din primul eșalon provin din alte țări

Datele furnizate de platforma de statistici vorbesc de la sine. Aproape doi din cinci jucători din SuperLiga sunt străini, un procent care plasează România în zona superioară a campionatelor din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește dependența de fotbaliști importanți din alte țări.

ADVERTISEMENT

Concret, din cei 491 de fotbaliști care au evoluat în acest sezon de SuperLiga, 41,1% au fost străini. Mai mult, majoritatea acestor jucători aduși din afara României au roluri destul de importante la echipele lor. E drept, mulți au și salarii mai mici față de cele ale românilor, detaliu observat și de oficialii cluburilor din primul eșalon, care aleg să cumpere din străinătate în loc să investească bani în transferuri interne, pentru a reuși să economisească bani.

Piețele preferate ale cluburilor din SuperLiga României

Cluburile din SuperLiga au câteva piețe preferate, care apar recurent în fiecare sezon. În istorie, în România au ajuns nu mai puțin de 188 de fotbaliști din Brazilia și 157 de jucători portughezi. Tradiția a început la CFR Cluj, iar acum Oțelul Galați pare că s-a axat pe sportivi proveniți din aceste regiuni.

ADVERTISEMENT

În România ajung tot mai mulți fotbaliști și din fosta Iugoslavie. Au trecut prin primul eșalon 116 sârbi, 101 croați și 50 de jucători născuți în Bosnia și Herțegovina. În plus, de câteva sezoane, cluburile din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Nici jucătorii din țări exotice nu au lipsit. Prin SuperLiga au trecut jucători născuți în țări precum Guyana Franceză (Kévin Rimane), Tadjikistan (Iskandar Dzhalilov), Zambia (Fwayo Tembo), Malawi (Charles Petro), Jamaica (Jason Wright) sau Burundi (Mémé Tchité). Lista poate continua.

Țările care au trimis cei mai mulți jucători în SuperLiga României:

Brazilia: 188 jucători

Portugalia: 157 jucători

Serbia: 116 jucători

Franța: 103 jucători

Croația: 101 jucători

Spania: 84 jucători

Argentina: 72 jucători

Italia: 51 jucători

Bosnia-Herțegovina: 50 jucători

Bulgaria: 49 jucători

Nigeria: 47 jucători

Camerun: 42 jucători

Cum stă România față de alte țări? Comparația cu Ungaria, Serbia sau Polonia

Comparativ cu alte campionate din regiune, România nu este singura care merge pe această direcție, dar nici nu este cea mai moderată. În Polonia, procentul de străini este chiar mai mare, acolo jumătate dintre jucătorii din prima ligă provin din afara țării. Diferența este că Ekstraklasa are o putere financiară mai mare și o expunere europeană mai consistentă, ceea ce permite atragerea unor jucători din piețe occidentale de top.

ADVERTISEMENT

În schimb, în Ungaria și Serbia, țări care s-au dezvoltat enorm în ultimii ani din punct de vedere fotbalistic, procentul străinilor din prima ligă este mult mai mic. Jucătorii autohtoni au mai multe șanse să se remarce. În Nemzeti Bajnokság, campionatul maghiar, 37% dintre fotbaliștii din acest sezon sunt străini, iar în Super Liga Srbije procentul este de doar 31,8%.

În plus, în Ungaria, majoritatea fotbaliștilor străini care au evoluat în prima ligă din Ungaria sau Serbia au venit din Europa. Brazilia este abia pe locul 6 în clasamentul țărilor care au trimis cei mai mulți stranieri în Ungaria, iar sârbii mizează, evident, pe jucători din fosta Iugoslavie.

În Croația, o țară care a ajuns până în finala Cupei Mondiale din 2018, situația este una destul de similară cu cea din România. În acest sezon, 41% dintre jucători sunt străini. Totuși, majoritatea vin din țări europene. Putem vedea jucători din Spania, Elveția sau Austria.

Cei mai bine cotați jucători străini din SuperLiga României

Cei mai bine cotați străini din SuperLiga României sunt doi fundași centrali, ambii africani, ambii de la FCSB. Este vorba despre Ngezana și Dawa. Cei doi au cote de piață de 2,5-3 milioane de euro. De asemenea, kosovarul de la CFR Cluj, Meriton Korenica, este cotat la 2,4 milioane de euro, iar Tobias Christensen, de la Rapid, costă 2,3 milioane de euro.

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud) – FCSB, 3,0 milioane euro Joyskim Dawa (Camerun) – FCSB, 2,5 milioane euro Meriton Korenica (Kosovo) – CFR Cluj, 2,4 milioane euro Tobias Christensen (Norvegia) – Rapid, 2,3 milioane euro Oleksandr Romanchuk (Ucraina) – Universitatea Craiova, 1,7 milioane euro Kader Keita (Coasta de Fildeș) – CFR Cluj, 1,7 milioane euro Lars Kramer (Olanda) – Rapid, 1,5 milioane euro Anzor Mekvabishvili (Georgia) – Universitatea Craiova, 1,5 milioane euro Léo Bolgado (Brazilia) – CFR Cluj, 1,4 milioane euro Assad Al-Hamlawi (Palestina) – Universitatea Craiova, 1,4 milioane euro

Totuși, sunt foarte mulți jucători străini care doar au trecut prin campionatul României. Cluburile au încercat să dea lovitura cu fotbaliști fără pretenții prea mari salariale, însă care nu au reușit să își facă un nume în SuperLiga și au plecat destul de rapid.

Cele mai mari transferuri făcute de echipele din România cu jucători străini:

Álvaro Pereira (Uruguay) – CFR Cluj → FC Porto – 6,50 milioane euro – 2010

Lacina Traoré (Coasta de Fildeș) – CFR Cluj → Kuban Krasnodar – 6,00 milioane euro – 2011

Albion Rrahmani (Kosovo) – Rapid București → Sparta Praga – 5,00 milioane euro – 2024

Rafael Bastos (Brazilia) – CFR Cluj → Al-Nassr FC – 3,50 milioane euro – 2013

Philip Otele (Nigeria) – CFR Cluj → Al-Wahda FC – 3,50 milioane euro – 2024

Renan (Brazilia) – CFR Cluj → Sampdoria – 3,20 milioane euro – 2013

Modou Sougou (Senegal) – CFR Cluj → Olympique Marseille – 3,00 milioane euro – 2013

Aaron Boupendza (Gabon) – Rapid București → Zhejiang FC – 800.000 euro – 2024

Și în această iarnă, majoritatea cluburilor din SuperLiga au ales să își întărească loturile tot cu jucători proveniți din afara țării. Au avut loc și câteva mutări interne, însă, în principal, conducătorii au mizat pe fotbaliști ceva mai ieftini, aduși din diverse campionate, majoritatea liberi de contract sau împrumutați până în vară.