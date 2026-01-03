Sport

SuperLiga se mută în Antalya! Care sunt formaţiile care fac deplasarea în Turcia şi cine rămâne acasă. Programul granzilor

Nucleul dur al echipelor din SuperLiga fac pregătirea în Antalya. Nu mai puţin de 10 formaţii fac deplasarea în Turcia, iar FANATIK vă ţine la curent cu cele mai noi şi mai interesante informaţii din cantonament.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
03.01.2026 | 09:45
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
10 dintre cele 16 formaţii din prima ligă vor face pregătirea de iarnă pe malul Mării Mediterane în Antalya. Cinci formaţii se vor pregăti pe plan intern, în timp ce CFR Cluj a optat pentru un stagiu de pregătire la Oliva Nova, în Spania.

SuperLiga se mută în Antalya la început de 2026! Care sunt cele 11 formaţii care fac pregătirea de iarnă în Turcia

FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj, Hermannstadt, FC Argeş, Petrolul, Csikszereda şi Metaloglobus vor face pregătirea în Antalya. Vor rămâne în ţară FC Botoşani, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, UTA Arad şi Unirea Slobozia.

Marea majoritate a formaţiilor din SuperLiga ajung în Turcia pe 3 ianuarie. Multe dintre ele vor împărţi acelaşi zbor charter pentru a optimiza cheltuielile. FCSB va fi ultima formaţie care va ajunge în Antalya, pe 4 ianuarie, dar va fi şi ultima care va pleca, pe data de 15 ianuarie, cu doar o zi înaintea meciului cu FC Argeş, primul oficial din 2026.

Rapid şi Universitatea Craiova revin în Antalya!

Rapid şi Universitatea Craiova revin în Antalya. În urmă cu un an, giuleştenii au ales să se pregătească în Dubai sub comanda lui Marius Şumudică, în timp ce oltenii au optat pentru pregătire în propria bază, la Craiova. De cealaltă parte, pentru FCSB sau Dinamo, cantonamentele de iarnă în Antalya devin o tradiţie.

Echipele din SuperLiga vor disputa mai multe meciuri amicale în perioada de pregătire. Având în vedere că barajul cu Turcia este peste doar trei luni, e de aşteptat ca la meciuri să fie prezenţi şi colaboratori ai selecţionerului Turciei, Vincenzo Montella.

Programul granzilor din SuperLiga în Antalya! Cu cine joacă FCSB, Rapid, Dinamo şi Universitatea Craiova

FCSB şi-a stabilit un singur meci amical în această perioadă de pregătire şi va fi un meci de gală împotriva lui Beşiktaş. Campioana a refuzat un meci de pregătire cu Qarabag pentru a evita eventualele accidentări înainte de startul returului.

FCSB

Data cantonamentului: 4-15 ianuarie

  • FCSB – Beşiktaş

Rapid

Data cantonamentului: 3-12 ianuarie

  • Rapid – Wisla Plock,
  • Rapid – CSKA 1948 Sofia

Universitatea Craiova

Data cantonamentului: 2-12 ianuarie

  • Universitatea Craiova – Konyaspor (7 ianuarie)
  • Universitatea Craiova – Stuttgart (10 ianuarie)

Dinamo

Data cantonamentului: 3-12 ianuarie

  • Dinamo – Young Boys Berna (7 ianuarie)
  • Dinamo – FC Gangwon

Reporterii FANATIK sunt în Antalya şi vă prezintă cele mai interesante informaţii din cantonamentul echipelor româneşti în Turcia. Sezonul din SuperLiga se reia pe data de 16 ianuarie când FCSB va juca împotriva celor de la FC Argeş.

  • 11 echipe din SuperLiga sunt în Antalya
  • 1 meci amical va disputa FCSB în Turcia, împotriva lui Beşiktaş
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
