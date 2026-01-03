SuperLiga se mută în Antalya! Care sunt formaţiile care fac deplasarea în Turcia şi cine rămâne acasă. Programul granzilor

10 dintre cele 16 formaţii din prima ligă vor face pregătirea de iarnă pe malul Mării Mediterane în Antalya. Cinci formaţii se vor pregăti pe plan intern, în timp ce CFR Cluj a optat pentru un stagiu de pregătire la Oliva Nova, în Spania.
FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj, Hermannstadt, FC Argeş, Petrolul, Csikszereda şi Metaloglobus vor face pregătirea în Antalya. Vor rămâne în ţară FC Botoşani, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, UTA Arad şi Unirea Slobozia.
Marea majoritate a formaţiilor din SuperLiga ajung în Turcia pe 3 ianuarie. Multe dintre ele vor împărţi acelaşi zbor charter pentru a optimiza cheltuielile. FCSB va fi ultima formaţie care va ajunge în Antalya, pe 4 ianuarie, dar va fi şi ultima care va pleca, pe data de 15 ianuarie, cu doar o zi înaintea meciului cu FC Argeş, primul oficial din 2026.
Rapid şi Universitatea Craiova revin în Antalya. În urmă cu un an, giuleştenii au ales să se pregătească în Dubai sub comanda lui Marius Şumudică, în timp ce oltenii au optat pentru pregătire în propria bază, la Craiova. De cealaltă parte, pentru FCSB sau Dinamo, cantonamentele de iarnă în Antalya devin o tradiţie.
Echipele din SuperLiga vor disputa mai multe meciuri amicale în perioada de pregătire. Având în vedere că barajul cu Turcia este peste doar trei luni, e de aşteptat ca la meciuri să fie prezenţi şi colaboratori ai selecţionerului Turciei, Vincenzo Montella.
FCSB şi-a stabilit un singur meci amical în această perioadă de pregătire şi va fi un meci de gală împotriva lui Beşiktaş. Campioana a refuzat un meci de pregătire cu Qarabag pentru a evita eventualele accidentări înainte de startul returului.
Data cantonamentului: 4-15 ianuarie
Data cantonamentului: 3-12 ianuarie
Data cantonamentului: 2-12 ianuarie
Data cantonamentului: 3-12 ianuarie
Reporterii FANATIK sunt în Antalya şi vă prezintă cele mai interesante informaţii din cantonamentul echipelor româneşti în Turcia. Sezonul din SuperLiga se reia pe data de 16 ianuarie când FCSB va juca împotriva celor de la FC Argeş.