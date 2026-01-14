SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată terenurile pentru prima etapă din 2026

ADVERTISEMENT

Cele mai multe dintre echipele din SuperLiga au ales în această iarnă Antalya drept destinație pentru pregătirea părții secunde a sezonului. A fost cazul celor de la FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, U Cluj, Petrolul, FC Argeș, Hermannstadt, Csikszereda și Metaloglobus, în vreme ce oficialii lui CFR Cluj au ales varianta Spania, respectiv Oliva Nova, pentru pregătirea din această perioadă.

SuperLiga se reia în condiții meteorologice destul de severe: există riscul ca unele dintre terenuri să fie înghețate

În rest, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, Farul Constanța, FC Botoșani și UTA Arad au decis să rămână în țară pentru a se antrena înaintea reluării campionatului. Și se poate spune deja că au procedat corect dacă ne raportăm la condițiile meteorologice destul de complicate existente în această perioadă a anului în aproape întreaga țară.

Bineînțeles că este vorba despre faptul că jucătorii acestor echipe vor putea, cel puțin în teorie, să se adapteze mai rapid față de acest context climatic în comparație cu în ceea ce privește cantonamentul din această iarnă. Asta, în mod evident, prin prisma faptului că în zonele respective în această perioadă temperaturile, și implicit condițiile de pregătire, au fost mult mai bune față de cele din România, acesta fiind de altfel și motivul pentru care cluburile respective au luat deciziile în acest sens.

Doar că, revenind, acest lucru s-ar putea întoarce în cele din urmă împotriva lor, cel puțin în primele etape din 2026. În ultima perioadă, în România au început să se resimtă temperaturi destul de scăzute și, în plus, a și nins abundent în destul de multe zone din țară. Astfel, este de așteptat ca, cel puțin în prima rundă din 2026 din SuperLiga cea cu numărul 22, care se va desfășura la finalul acestei săptămâni, condițiile de joc să nu fie chiar cele mai propice etalării unui fotbal de calitate, fiind vorba în primul rând despre terenuri înghețate în cele mai multe dintre cazuri sau poate chiar acoperite de zăpadă într-o anumită măsură.

Problemele cele mai mari se anunțau chiar la primul meci al etapei, FC Argeș – FCSB, programat la Mioveni, dar organizatorii au dat asigurări că totul va fi în regulă la ora jocului

Cel mai elocvent exemplu în acest sens este reprezentat chiar de arena din Mioveni, acolo unde , de la ora 20:00. În cursul zilei de miercuri, stadionul era acoperit de un strat destul de consistent de zăpadă. În plus, prognoza meteo indică faptul că la ora startului jocului la Mioveni se va înregistra o temperatură de -4 grade Celsius.

Așadar, este de așteptat ca terenul să fie în principiu înghețat, mai ales dacă instalația de încălzire a gazonului nu funcționează în mod corespunzător, așa cum se întâmplă frecvent în România, sau dacă ea nu a fost pornită în timp util. Într-un astfel de context, este destul de clar că există un risc mare de accidentări pentru jucători.

Acesta este de altfel și motivul pentru care a început deja să se vorbească în spațiul public despre faptul că oficialii de la FCSB ar fi deciși să solicite la LPF chiar amânarea meciului, dacă vor considera că nu se vor îndeplini condițiile optime de joc. După apariția acestor informații, cei de la FC Argeș au simțit nevoia să asigure că totul va fi în regulă în cele din urmă din acest punct de vedere.

„Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, au informat ei prin intermediul Facebook.

Ce se așteaptă la Slobozia și Ovidiu

Prima etapă de SuperLiga din 2026 continuă sâmbătă, de la ora 13:00, cu meciul de la Slobozia dintre Unirea și UTA, primul joc oficial disputat de ialomițeni în orașul propriu din momentul promovării. În urmă cu doar câteva zile echipa antrenată de Andrei Prepeliță a disputat acolo un amical cu Oțelul Galați, iar din imaginile postate pe Facebook de către cei de la Unirea Slobozia reiese că terenul se prezenta în condiții destul de bune.

Doar că în ziua partidei programate contra arădenilor se așteaptă ca maxima din punctul de vedere al temperaturii înregistrate să fie de -3 grade Celsius. Deci, din nou, o posibilitate foarte mare ca terenul să fie înghețat la ora jocului, în funcție de cum se derulează procesul de încălzire a gazonului.

Tot sâmbătă se mai joacă alte două meciuri în SuperLiga. Este vorba despre Farul Constanța – Hermannstadt, de la 17:15, și Rapid – Metaloglobus, de la 20:o0. La Ovidiu, situația din punct de vedere meteorologic se înscrie cam în aceiași parametri, cu o maximă de -3 grade Celsius, dar, având în vedere că meciul va începe mai târziu decât cel de la Slobozia, sunt șanse foarte mari ca temperatura să fie chiar considerabil mai scăzută de atât.

Gazonul din Giulești arată în prezent foarte bine, dar temperatura va fi foarte scăzută la ora meciului Rapid – Metaloglobus

În Giulești, este de așteptat în principiu ca gazonul să se prezinte în condiții bune în contextul dat. Rapidiștii s-au ocupat deja de această chestiune. Suprafața de joc a fost curățată de zăpadă cu ajutorul utilajelor specifice, astfel încât în mod normal jocul nu ar trebui să fie prea mult afectat de această chestiune.

Pe de altă parte însă, în București la ora jocului sunt așteptate de asemenea temperaturi foarte scăzute, de până la chiar -7 grade Celsius, care se vor putea resimți chiar ca -13 grade Celsius din cauza vitezei preconizate a vântului, de 15 km/h sau chiar 32 km/h la rafală.

Care este prognoza meteo pentru seara de duminică în București, când Dinamo se duelează cu U Cluj pe Arena Națională

Ziua de duminică în SuperLiga începe la ora 15:30 la Miercurea Ciuc, unul dintre polii tradiționali ai frigului în România. În această notă, la ora meciului dintre Csikszereda și FC Botoșani se așteaptă o temperatură de maxim -4 grade Celsius, cu vânt de până la 20 km/h la rafală și umiditate de 69%, potrivit

De la ora 17:45 se joacă în Gruia meciul dintre CFR Cluj și Oțelul Galați, la temperaturi preconizate între -1 și -9 grade Celsius și cu umiditate de peste 50%, dar și cu viteze ale vântului situate între 7 km/h și 9 km/h la rafală.

Cele mai bune condiții meterologice din această primă etapă de SuperLiga din 2026 sunt așteptate, cel puțin în teorie, la meciul dintre Dinamo și U Cluj, programat la ora 20:30, bineînțeles prin prisma faptului că partida a fost programată să se dispute pe Arena Națională, stadion care are tribunele acoperite, mai puțin însă suprafața de joc. După cum se știe deja foarte bine, acoperișul retractabil încă nu poate fi utilizat.

Probabilitatea de ninsoare este însă destul de scăzută, întrucât la ora meciului există șanse de precipitații de doar 4%. În schimb, temperaturile vor ajunge până la -8 grade Celsius, cu vânt la rafală de 17 km/h.

Nu în ultimul rând, etapa cu numărul 22 din SuperLiga se încheie luni, 19 ianuarie. De la ora 20:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești a fost programat meciul dintre Petrolul și Universitatea Craiova. La ora jocului, temperatura preconizată în acest moment ar urma să fie de -9 grade Celsius, cu vânt de 15 km/h la rafală, dar probabilitate de ninsoare extrem de redusă, de doar un procent.