Marian Popovici
09.09.2025 | 01:02
Cele mai tari transferuri din SuperLiga, mercato de vară 2025. Mutări spectaculoase, veniri - plecări și bani cheltuiți de FCSB, Rapid, CFR, Dinamo sau Craiova. Sursa: colaj Fanatik

Perioada de mercato din SuperLiga s-a încheiat în mod oficial. A fost o vară fierbinte, cu multe mutări spectaculoase la echipele româneşti, dar cu una care a cheltuit aproape cât toate celelalte la un loc şi asta s-a văzut şi în rezultatele din startul sezonului.

Transferurile spectaculoase ale verii în SuperLiga 2025

FANATIK face o radiografie a transferurilor din această vară, câţi bani au cheltuit granzii SuperLigii, care au fost cei mai scumpi jucători şi care este echipa care a câştigat mercato-ul de vară din România.

Transferuri FCSB 2025. Ce mutări a făcut echipa lui Gigi Becali, sume cheltuite

FCSB nu a avut o campanie masivă de transferuri în această vară. Campioana României a încercat să acopere posturile vulnerabile, dar până acum noile mutări nu au confirmat încrederea aşteptată. În ultimele zile de mercato, transferul lui Tudose de la FC Argeş a căpătat accente telenovelistice, dar nu s-a mai realizat.

Veniri: 

  • Dennis Politic (Dinamo): 970.000 de euro + Alex Musi
  • Mamadou Thiam (U Cluj): 50.000 de euro + Andrei Gheorghiţă
  • Daniel Graovac (CFR Cluj): gratis
  • Denis Alibec (Farul): gratis

Plecări:

  • Marius Ştefănescu (Konyaspor): 300.000 de euro
  • Alex Musi (Dinamo): în contul transferului lui Dennis Politic
  • Andrei Gheorghiţă (U Cluj): în contul transferului lui Mamadou Thiam
  • Alex Băluţă (LA FC): gratis
  • Jordan Gele (Al-Kharaitiyat): gratis
  • William Baeten (Flamurtari): gratis
  • Ovidiu Perianu (CFR Cluj): gratis
Bilanţ: -720.000 de euro

*În ceea ce privește plecările nu sunt incluse împrumuturile de jucători

Transferuri Rapid 2025. Două lovituri în ultima zi

Rapid a avut o campanie domoală de transferuri până în ultimele zile. Dan Şucu a negociat pe ultima sută de metri cu Neluţu Varga şi a dat două lovituri pe 8 septembrie, aşa cum FANATIK a anunţat. Leo Bolgado a semnat cu Rapid.

Veniri: 

  • Drilon Hazrollaj (Malisheva): 900.000 de euro
  • Leo Bolgado (CFR Cluj): gratis, cu opțiune de cumpărare
  • Antoine Baroan (Wintherthur): 400.000 de euro
  • Kader Keita (CFR Cluj): 200.000 de euro
  • Raul Stanciu (Lecce U18): 100.000 de euro
  • Lars Kramer (Aalborg): gratis

Plecări:

  • Filip Blazek (Dunajska Streda): 100.000 de euro
  • Codruţ Sandu (Dinamo): gratis
  • Dinu Moldovan (Zalău): gratis
  • Paul Iacob (Oţelul): gratis
  • Xian Emmers (Phoenix Rising): gratis
  • Mattias Kait (FC Thun): gratis
  • Clinton N’Jie (liber): gratis
Bilanţ: -1.500.000 de euro

Transferuri CFR Cluj 2025. Cum au gestionat ardelenii transferurile

CFR Cluj a avut o campanie masivă de transferuri. Ardelenii au mutat atât la veniri, cât şi la plecări, lotul fiind remaniat chiar şi în ultimele zile de mercato, după venirea lui Andrea Mandorlini în locul lui Dan Petrescu.

Ardelenii au dat cea mai tare lovitură de imagine reuşind să îl aducă în Gruia pe fostul star al lui Chelsea, Kurt Zouma. Au fost cazuri de jucători aduşi în această perioadă de mercato, care au fost apoi puşi pe liber. Este şi cazul lui Daniel Dumbrăvanu sau Antonio Bosec, cedaţi în ultima zi de transferuri. 

Veniri: 

  • Tidiane Keita (Petrolul): 400.000 de euro
  • Mohamed Badamosi (Cukaricki): 200.000 de euro
  • Kurt Zouma (Al Orobah): gratis
  • Daniel Dumbrăvanu (Luchesse): gratis
  • Antonio Bosec (Slaven Belupo): gratis
  • Karlo Muhar (Al-Orobah): gratis
  • Drilon Islami (FC Prishtina): gratis
  • Marko Gjorgjievski (Sileks): gratis
  • Alessandro Micai (Cosenza): gratis
  • Andrei Cordea (Al-Tai): gratis
  • Ovidiu Perianu (FCSB): gratis
  • Lorenzo Biliboc (Juventus U-20): gratis
  • Kenneth Omeruo (liber): gratis

Plecări: 

  • Leo Bolgado (Rapid): gratis, cu opțiune de cumpărare
  • Kader Keita (Rapid): 100.000 de euro
  • Matija Boben (Celje): 100.000 de euro
  • Peter Michael (Ironi Tiberias): gratis
  • Mohamed Diomande (Olimpia Satu Mare): gratis
  • Luca Mihai (UTA Arad): gratis
  • Daniel Graovac (FCSB): gratis
  • Luka Juricic (Banja Luka): gratis
  • Panagiotis Tachtsidis (Remo): gratis
  • Béni Nkololo (Panetolikos): gratis
  • Virgiliu Postolachi (U Cluj): 160.000 de euro
  • Antonio Bosec (liber): gratis
  • Stipe Juric (liber): gratis
  • Marko Gjorgjievski (Hermannstadt): gratis

Bilanţ: -240.000 de euro

Dinamo, mercato de vară. Cine a venit și cine a plecat

Dinamo continuă reconstrucţia şi a avut o nouă campanie interesantă de transferuri. I-au adus pe Adrian Mazilu şi Alex Musi, doi tineri români de mare viitor, fără să investească sume uriaşe în mutări.

Cel mai scump transfer al celor de la Dinamo este Nikita Stoinov. Dinamo a suferit nişte pierderi importante în această vară, chiar dacă a încercat să păstreze jucători cheie precum Olsen, Homawoo sau Selmani.

Veniri: 

  • Nikita Stoinov (Maccabi Netanya): 450.000 de euro
  • Andrei Mărginean (Sassuolo): 450.000 de euro, transfer definitiv
  • Adrian Mazilu (Brighton): 400.000 de euro
  • Cristi Mihai (UTA Arad): 350.000 de euro
  • Raul Opruţ (Kortrijk): 200.000 de euro, transfer definitiv
  • Alexandru Musi (FCSB): în contul transferului lui Dennis Politic
  • Mamoudou Karamoko (FC Copenhaga): gratis
  • Charalampos Kyriakou (Apol. Limassol): gratis
  • Danny Armstrong (Kilmarnock): gratis
  • Jordan Ikoko (Omonia 29 Maiou): gratis
  • Codruț Sandu (Rapid): gratis
  • Devis Epassy (Karmiotissa): gratis
  • Matei Marin (Steaua): gratis

Plecări:

  • Dennis Politic (FCSB): 970.000 de euro + Alex Musi
  • Patrick Olsen (AC Horsens): 250.000 de euro
  • Josué Homawoo (Standard Liege): gratis
  • Cristian Costin (Neftchi PFK): gratis
  • Hakim Abdallah (UTA Arad): gratis
  • Astrit Selmani (SX Union): gratis
  • Adnan Golubovic (Ballkani): gratis
  • Antonio Luna (Antequera CF): gratis

Bilanţ: -630.000 de euro

Universitatea Craiova, investiții pentru titlu

Universitatea Craiova a avut o campanie impresionantă de transferuri. Mihai Rotaru a băgat mâna adânc în buzunar şi asta s-a văzut în rezultatele din startul sezonului. Echipa lui Rădoi este lider şi s-a calificat pentru prima dată în faza principală din Conference League.

Oltenii au plătit cele mai mari sume de transferuri: 1.000.000 de euro pentru Assad Al-Hamlawi şi tot atât pentru Luca Băsceanu. În total, Universitatea Craiova a cheltuit 4,3 milioane de euro.

Veniri:

  • Assad Al-Hamlawi (Slask Wroclaw): 1.000.000 de euro
  • Luca Băsceanu (Farul): 1.000.000 de euro
  • Oleksandr Romanchuk (Kryvbas): 750.000 de euro
  • Mihnea Rădulescu (Petrolul): 400.000 de euro
  • Pavlo Isenko (Vorskla Poltava): 350.000 de euro
  • Monday Etim (Hilleröd): 350.000 de euro
  • Darius Fălcușan (Empoli U20): 300.000 de euro
  • Nikola Stevanovic (Oţelul): 100.000 de euro
  • David Matei (Steaua): 75.000 de euro
  • Steven Nsimba (Aubagne Air Bel): gratis
  • Samuel Teles (Oţelul): gratis
  • Adrian Rus (Pisa): gratis
  • Alex Creţu (Al Wehda): gratis
  • Tudor Băluţă (Slask Wroclaw): gratis
  • Florin Ştefan (Sepsi): gratis

Plecări:

  • Denil Maldonado (Rubin Kazan): 1.600.000 de euro
  • Takuto Oshima (Noah): 500.000 de euro
  • Gjoko Zajkov (Ajman Club): gratis
  • Andrei Ivan (Panserraikos): gratis
  • Iago López (Lugo): gratis
  • Jalen Blesa (Cesena): gratis
  • Alexandru Işfan (Farul): gratis
  • Relu Stoian (Metalul Buzău): gratis
  • Jovo Lukic (U Cluj): gratis
  • Mihai Căpăţînă (Ordabasy): gratis
  • Jovan Markovic (Farul): gratis
  • David Lazar (FC Argeş): gratis
  • Basilio Ndong (liber): gratis

Bilanţ: -2.230.000 de euro

Top 5 cele mai scumpe transferuri din SuperLiga, mercato 2025

Cele mai scumpe transferuri din SuperLiga au fost făcute de Universitatea Craiova, care a plătit 1 milion de euro pe Assad şi pe Băsceanu. Dar, probabil cea mai costisitoare tranzacţie este cea a lui Dennis Politic la FCSB. Pe lângă cei 970.000 de euro, roş-albaştrii l-au cedat pe Alex Musi, evaluat la 700.000 de euro.

Top 5 cele mai scumpe transferuri

  1. Dennis Politic (Dinamo – FCSB): 970.000 de euro + Alex Musi
  2. Assad Al Hamlawi (Slask – Universitatea Craiova): 1.000.000 de euro
  3. Luca Băsceanu (Farul – Universitatea Craiova): 1.000.000 de euro
  4. Drilon Hazrollaj (Malisheva – Rapid): 900.000 de euro
  5. Oleksandr Romanchuk (Kryvbas – Universitatea Craiova): 750.000 de euro

Ce salarii uriașe primesc top 5 transferuri vară 2025

Dennis Politic are un salariu de două ori mai mare decât la Dinamo şi încasează 20.000 de euro lunar la FCSB. Assad Al Hamlawi a fost adus pe o sumă importantă de Craiova şi are un salariu pe măsură, în jur de 25.000 de euro.

Luca Băsceanu este un jucător de mare viitor şi este remunerat cu 8000 de euro pe lună, salariu care va creşte progresiv pe fiecare sezon în parte. Drilon Hazrollaj câştigă 15.000 de euro la Rapid, dar deocamdată n-a confirmat investiţiile.

Câți bani s-au cheltuit în mercato de vară 2025 SuperLiga

În total, în perioada de mercato din vara anului 2025 din SuperLiga s-au cheltuit 10.650.000 de euro. Aproape jumătate din această sumă a fost cheltuită de Universitatea Craiova, care a dat 4.330.000 de euro.

În ultimele zile de mercato Rapid a făcut investiţii importante şi este a doua în acest clasament cu 2.600.000 de euro cheltuite. Campioana FCSB a trecut puţin peste 1.000.000 de euro cheltuiţi pe transferuri.

Cine a campioana transferurilor. Echipa care a câștigat mercato de vară în România

Campioana transferurilor în acest start de sezon este, fără doar şi poate, Universitatea Craiova. Pentru prima dată în ultimii ani, oltenii arată ca o pretendentă la titlu şi mai mult decât atât, au făcut performanţă în Europa, reuşind o calificare istorică în Conference League.

Mutările scumpe precum Assad sau Romanchuk au avut efect imediat. În plus, oltenii au luat şi câţiva jucători valoroşi fără să plătească niciun ban. Nsimba îi face concurenţă reală lui Assad, atacantul francez având deja 6 goluri şi două pase decisive în 10 meciuri.

SuperLiga vs. Europa – cum arată investițiile românilor

Dacă în SuperLiga s-au cheltuit 10,6 milioane de euro pe transferuri, în campionatele tari din vest s-au înregistrat recorduri istorice în ceea ce priveşte mutările. În Premier League s-au cheltuit 3.6 miliarde de euro, cea mai scumpă mutare fiind transferul lui Alexander Isak de la Newcastle la Liverpool pentru 144 de milioane de euro.

Premier League a bătut toate recordurile la sume de transfer în această vară, următoarele ligi fiind la mare distanţă. În Serie A s-au cheltuit 1.18 miliarde de euro, în Bundesliga 859 de milioane de euro, în timp ce în La Liga și Ligue 1 s-au cheltuit 682, respectiv 652 de milioane de euro.

  • 247.890.000 de euro este cota de piață a tuturor jucătorilor din SuperLiga
  • 512 jucători activează în SuperLiga
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
