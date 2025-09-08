Cele mai tari transferuri din SuperLiga, mercato de vară 2025. Mutări spectaculoase, veniri – plecări și bani cheltuiți de FCSB, Rapid, CFR, Dinamo sau Craiova

Perioada de mercato din SuperLiga s-a încheiat în mod oficial. A fost o vară fierbinte, cu multe mutări spectaculoase la echipele româneşti, dar cu una care a cheltuit aproape cât toate celelalte la un loc şi asta s-a văzut şi în rezultatele din startul sezonului.

Transferurile spectaculoase ale verii în SuperLiga 2025

FANATIK face o radiografie a transferurilor din această vară, câţi bani au cheltuit granzii SuperLigii, care au fost cei mai scumpi jucători şi care este echipa care a câştigat mercato-ul de vară din România.

Transferuri FCSB 2025. Ce mutări a făcut echipa lui Gigi Becali, sume cheltuite

FCSB nu a avut o campanie masivă de transferuri în această vară. Campioana României a încercat să acopere posturile vulnerabile, dar până acum noile mutări nu au confirmat încrederea aşteptată. În ultimele zile de mercato, , dar nu s-a mai realizat.

Veniri:

Dennis Politic (Dinamo): 970.000 de euro + Alex Musi

Mamadou Thiam (U Cluj): 50.000 de euro + Andrei Gheorghiţă

Daniel Graovac (CFR Cluj): gratis

Denis Alibec (Farul): gratis

Plecări:

Marius Ştefănescu (Konyaspor): 300.000 de euro

Alex Musi (Dinamo): în contul transferului lui Dennis Politic

Andrei Gheorghiţă (U Cluj): în contul transferului lui Mamadou Thiam

Alex Băluţă (LA FC): gratis

Jordan Gele (Al-Kharaitiyat): gratis

William Baeten (Flamurtari): gratis

Ovidiu Perianu (CFR Cluj): gratis

Bilanţ: -720.000 de euro

*În ceea ce privește plecările nu sunt incluse împrumuturile de jucători

Transferuri Rapid 2025. Două lovituri în ultima zi

Rapid a avut o campanie domoală de transferuri până în ultimele zile. Dan Şucu a negociat pe ultima sută de metri cu Neluţu Varga şi a dat două lovituri pe 8 septembrie, aşa cum FANATIK a anunţat.

Veniri:

Drilon Hazrollaj (Malisheva): 900.000 de euro

Leo Bolgado (CFR Cluj): gratis, cu opțiune de cumpărare

Antoine Baroan (Wintherthur): 400.000 de euro

Kader Keita (CFR Cluj): 200.000 de euro

Raul Stanciu (Lecce U18): 100.000 de euro

Lars Kramer (Aalborg): gratis

Plecări:

Filip Blazek (Dunajska Streda): 100.000 de euro

Codruţ Sandu (Dinamo): gratis

Dinu Moldovan (Zalău): gratis

Paul Iacob (Oţelul): gratis

Xian Emmers (Phoenix Rising): gratis

Mattias Kait (FC Thun): gratis

Clinton N’Jie (liber): gratis

Bilanţ: -1.500.000 de euro

Transferuri CFR Cluj 2025. Cum au gestionat ardelenii transferurile

CFR Cluj a avut o campanie masivă de transferuri. Ardelenii au mutat atât la veniri, cât şi la plecări, lotul fiind remaniat chiar şi în ultimele zile de mercato, după venirea lui Andrea Mandorlini în locul lui Dan Petrescu.

Ardelenii au dat cea mai tare lovitură de imagine . Au fost cazuri de jucători aduşi în această perioadă de mercato, care au fost apoi puşi pe liber. Este şi cazul lui

Veniri:

Tidiane Keita (Petrolul): 400.000 de euro

Mohamed Badamosi (Cukaricki): 200.000 de euro

Kurt Zouma (Al Orobah): gratis

Daniel Dumbrăvanu (Luchesse): gratis

Antonio Bosec (Slaven Belupo): gratis

Karlo Muhar (Al-Orobah): gratis

Drilon Islami (FC Prishtina): gratis

Marko Gjorgjievski (Sileks): gratis

Alessandro Micai (Cosenza): gratis

Andrei Cordea (Al-Tai): gratis

Ovidiu Perianu (FCSB): gratis

Lorenzo Biliboc (Juventus U-20): gratis

Kenneth Omeruo (liber): gratis

Plecări:

Leo Bolgado (Rapid): gratis, cu opțiune de cumpărare

Kader Keita (Rapid): 100.000 de euro

Matija Boben (Celje): 100.000 de euro

Peter Michael (Ironi Tiberias): gratis

Mohamed Diomande (Olimpia Satu Mare): gratis

Luca Mihai (UTA Arad): gratis

Daniel Graovac (FCSB): gratis

Luka Juricic (Banja Luka): gratis

Panagiotis Tachtsidis (Remo): gratis

Béni Nkololo (Panetolikos): gratis

Virgiliu Postolachi (U Cluj): 160.000 de euro

Antonio Bosec (liber): gratis

Stipe Juric (liber): gratis

Marko Gjorgjievski (Hermannstadt): gratis

Bilanţ: -240.000 de euro

Dinamo, mercato de vară. Cine a venit și cine a plecat

Dinamo continuă reconstrucţia şi a avut o nouă campanie interesantă de transferuri. I-au adus pe Adrian Mazilu şi Alex Musi, doi tineri români de mare viitor, fără să investească sume uriaşe în mutări.

Cel mai scump transfer al celor de la Dinamo este Nikita Stoinov. Dinamo a suferit nişte pierderi importante în această vară, chiar dacă a încercat să păstreze jucători cheie precum Olsen, Homawoo sau Selmani.

Veniri:

Nikita Stoinov (Maccabi Netanya): 450.000 de euro

Andrei Mărginean (Sassuolo): 450.000 de euro, transfer definitiv

Adrian Mazilu (Brighton): 400.000 de euro

Cristi Mihai (UTA Arad): 350.000 de euro

Raul Opruţ (Kortrijk): 200.000 de euro, transfer definitiv

Alexandru Musi (FCSB): în contul transferului lui Dennis Politic

Mamoudou Karamoko (FC Copenhaga): gratis

Charalampos Kyriakou (Apol. Limassol): gratis

Danny Armstrong (Kilmarnock): gratis

Jordan Ikoko (Omonia 29 Maiou): gratis

Codruț Sandu (Rapid): gratis

Devis Epassy (Karmiotissa): gratis

Matei Marin (Steaua): gratis

Plecări:

Dennis Politic (FCSB): 970.000 de euro + Alex Musi

Patrick Olsen (AC Horsens): 250.000 de euro

Josué Homawoo (Standard Liege): gratis

Cristian Costin (Neftchi PFK): gratis

Hakim Abdallah (UTA Arad): gratis

Astrit Selmani (SX Union): gratis

Adnan Golubovic (Ballkani): gratis

Antonio Luna (Antequera CF): gratis

Bilanţ: -630.000 de euro

Universitatea Craiova, investiții pentru titlu

Universitatea Craiova a avut o campanie impresionantă de transferuri. Mihai Rotaru a băgat mâna adânc în buzunar şi asta s-a văzut în rezultatele din startul sezonului. Echipa lui Rădoi este lider şi s-a calificat pentru prima dată în faza principală din Conference League.

Oltenii au plătit cele mai mari sume de transferuri: 1.000.000 de euro pentru Assad Al-Hamlawi şi tot atât pentru Luca Băsceanu. În total, Universitatea Craiova a cheltuit 4,3 milioane de euro.

Veniri:

Assad Al-Hamlawi (Slask Wroclaw): 1.000.000 de euro

Luca Băsceanu (Farul): 1.000.000 de euro

Oleksandr Romanchuk (Kryvbas): 750.000 de euro

Mihnea Rădulescu (Petrolul): 400.000 de euro

Pavlo Isenko (Vorskla Poltava): 350.000 de euro

Monday Etim (Hilleröd): 350.000 de euro

Darius Fălcușan (Empoli U20): 300.000 de euro

Nikola Stevanovic (Oţelul): 100.000 de euro

David Matei (Steaua): 75.000 de euro

Steven Nsimba (Aubagne Air Bel): gratis

Samuel Teles (Oţelul): gratis

Adrian Rus (Pisa): gratis

Alex Creţu (Al Wehda): gratis

Tudor Băluţă (Slask Wroclaw): gratis

Florin Ştefan (Sepsi): gratis

Plecări:

Denil Maldonado (Rubin Kazan): 1.600.000 de euro

Takuto Oshima (Noah): 500.000 de euro

Gjoko Zajkov (Ajman Club): gratis

Andrei Ivan (Panserraikos): gratis

Iago López (Lugo): gratis

Jalen Blesa (Cesena): gratis

Alexandru Işfan (Farul): gratis

Relu Stoian (Metalul Buzău): gratis

Jovo Lukic (U Cluj): gratis

Mihai Căpăţînă (Ordabasy): gratis

Jovan Markovic (Farul): gratis

David Lazar (FC Argeş): gratis

Basilio Ndong (liber): gratis

Bilanţ: -2.230.000 de euro

Top 5 cele mai scumpe transferuri din SuperLiga, mercato 2025

Cele mai scumpe transferuri din SuperLiga au fost făcute de Universitatea Craiova, care a plătit 1 milion de euro pe Assad şi pe Băsceanu. Dar, probabil cea mai costisitoare tranzacţie este cea a lui Dennis Politic la FCSB. , evaluat la 700.000 de euro.

Top 5 cele mai scumpe transferuri

Dennis Politic (Dinamo – FCSB): 970.000 de euro + Alex Musi Assad Al Hamlawi (Slask – Universitatea Craiova): 1.000.000 de euro Luca Băsceanu (Farul – Universitatea Craiova): 1.000.000 de euro Drilon Hazrollaj (Malisheva – Rapid): 900.000 de euro Oleksandr Romanchuk (Kryvbas – Universitatea Craiova): 750.000 de euro

Ce salarii uriașe primesc top 5 transferuri vară 2025

Dennis Politic are un salariu de două ori mai mare decât la Dinamo şi încasează 20.000 de euro lunar la FCSB. Assad Al Hamlawi a fost adus pe o sumă importantă de Craiova şi are un salariu pe măsură, în jur de 25.000 de euro.

Luca Băsceanu este un jucător de mare viitor şi este remunerat cu . Drilon Hazrollaj câştigă 15.000 de euro la Rapid, dar deocamdată n-a confirmat investiţiile.

Câți bani s-au cheltuit în mercato de vară 2025 SuperLiga

În total, în perioada de mercato din vara anului 2025 din SuperLiga s-au cheltuit 10.650.000 de euro. Aproape jumătate din această sumă a fost cheltuită de Universitatea Craiova, care a dat 4.330.000 de euro.

În ultimele zile de mercato Rapid a făcut investiţii importante şi este a doua în acest clasament cu 2.600.000 de euro cheltuite. Campioana FCSB a trecut puţin peste 1.000.000 de euro cheltuiţi pe transferuri.

Cine a campioana transferurilor. Echipa care a câștigat mercato de vară în România

Campioana transferurilor în acest start de sezon este, fără doar şi poate, Universitatea Craiova. Pentru prima dată în ultimii ani, oltenii arată ca o pretendentă la titlu şi mai mult decât atât, au făcut performanţă în Europa, reuşind o calificare istorică în Conference League.

Mutările scumpe precum Assad sau Romanchuk au avut efect imediat. În plus, oltenii au luat şi câţiva jucători valoroşi fără să plătească niciun ban. Nsimba îi face concurenţă reală lui Assad, atacantul francez având deja 6 goluri şi două pase decisive în 10 meciuri.

SuperLiga vs. Europa – cum arată investițiile românilor

Dacă în SuperLiga s-au cheltuit 10,6 milioane de euro pe transferuri, în campionatele tari din vest s-au înregistrat recorduri istorice în ceea ce priveşte mutările. În Premier League s-au cheltuit 3.6 miliarde de euro, cea mai scumpă mutare fiind transferul lui Alexander Isak de la Newcastle la Liverpool pentru 144 de milioane de euro.

Premier League a bătut toate recordurile la sume de transfer în această vară, următoarele ligi fiind la mare distanţă. În Serie A s-au cheltuit 1.18 miliarde de euro, în Bundesliga 859 de milioane de euro, în timp ce în La Liga și Ligue 1 s-au cheltuit 682, respectiv 652 de milioane de euro.