Cele mai tari transferuri din SuperLiga, mercato de vară 2025. Mutări spectaculoase, veniri – plecări și bani cheltuiți de FCSB, Rapid, CFR, Dinamo sau Craiova

Perioada de mercato din SuperLiga s-a încheiat în mod oficial. A fost o vară fierbinte, cu multe mutări spectaculoase la echipele româneşti, dar cu una care a cheltuit aproape cât toate celelalte la un loc şi asta s-a văzut şi în rezultatele din startul sezonului.
FANATIK face o radiografie a transferurilor din această vară, câţi bani au cheltuit granzii SuperLigii, care au fost cei mai scumpi jucători şi care este echipa care a câştigat mercato-ul de vară din România.
FCSB nu a avut o campanie masivă de transferuri în această vară. Campioana României a încercat să acopere posturile vulnerabile, dar până acum noile mutări nu au confirmat încrederea aşteptată. În ultimele zile de mercato, transferul lui Tudose de la FC Argeş a căpătat accente telenovelistice, dar nu s-a mai realizat.
Veniri:
Plecări:
Bilanţ: -720.000 de euro
*În ceea ce privește plecările nu sunt incluse împrumuturile de jucători
Rapid a avut o campanie domoală de transferuri până în ultimele zile. Dan Şucu a negociat pe ultima sută de metri cu Neluţu Varga şi a dat două lovituri pe 8 septembrie, aşa cum FANATIK a anunţat. Leo Bolgado a semnat cu Rapid.
Veniri:
Plecări:
Bilanţ: -1.500.000 de euro
CFR Cluj a avut o campanie masivă de transferuri. Ardelenii au mutat atât la veniri, cât şi la plecări, lotul fiind remaniat chiar şi în ultimele zile de mercato, după venirea lui Andrea Mandorlini în locul lui Dan Petrescu.
Ardelenii au dat cea mai tare lovitură de imagine reuşind să îl aducă în Gruia pe fostul star al lui Chelsea, Kurt Zouma. Au fost cazuri de jucători aduşi în această perioadă de mercato, care au fost apoi puşi pe liber. Este şi cazul lui Daniel Dumbrăvanu sau Antonio Bosec, cedaţi în ultima zi de transferuri.
Veniri:
Plecări:
Bilanţ: -240.000 de euro
Dinamo continuă reconstrucţia şi a avut o nouă campanie interesantă de transferuri. I-au adus pe Adrian Mazilu şi Alex Musi, doi tineri români de mare viitor, fără să investească sume uriaşe în mutări.
Cel mai scump transfer al celor de la Dinamo este Nikita Stoinov. Dinamo a suferit nişte pierderi importante în această vară, chiar dacă a încercat să păstreze jucători cheie precum Olsen, Homawoo sau Selmani.
Veniri:
Plecări:
Bilanţ: -630.000 de euro
Universitatea Craiova a avut o campanie impresionantă de transferuri. Mihai Rotaru a băgat mâna adânc în buzunar şi asta s-a văzut în rezultatele din startul sezonului. Echipa lui Rădoi este lider şi s-a calificat pentru prima dată în faza principală din Conference League.
Oltenii au plătit cele mai mari sume de transferuri: 1.000.000 de euro pentru Assad Al-Hamlawi şi tot atât pentru Luca Băsceanu. În total, Universitatea Craiova a cheltuit 4,3 milioane de euro.
Veniri:
Plecări:
Bilanţ: -2.230.000 de euro
Cele mai scumpe transferuri din SuperLiga au fost făcute de Universitatea Craiova, care a plătit 1 milion de euro pe Assad şi pe Băsceanu. Dar, probabil cea mai costisitoare tranzacţie este cea a lui Dennis Politic la FCSB. Pe lângă cei 970.000 de euro, roş-albaştrii l-au cedat pe Alex Musi, evaluat la 700.000 de euro.
Top 5 cele mai scumpe transferuri
Dennis Politic are un salariu de două ori mai mare decât la Dinamo şi încasează 20.000 de euro lunar la FCSB. Assad Al Hamlawi a fost adus pe o sumă importantă de Craiova şi are un salariu pe măsură, în jur de 25.000 de euro.
Luca Băsceanu este un jucător de mare viitor şi este remunerat cu 8000 de euro pe lună, salariu care va creşte progresiv pe fiecare sezon în parte. Drilon Hazrollaj câştigă 15.000 de euro la Rapid, dar deocamdată n-a confirmat investiţiile.
În total, în perioada de mercato din vara anului 2025 din SuperLiga s-au cheltuit 10.650.000 de euro. Aproape jumătate din această sumă a fost cheltuită de Universitatea Craiova, care a dat 4.330.000 de euro.
În ultimele zile de mercato Rapid a făcut investiţii importante şi este a doua în acest clasament cu 2.600.000 de euro cheltuite. Campioana FCSB a trecut puţin peste 1.000.000 de euro cheltuiţi pe transferuri.
Campioana transferurilor în acest start de sezon este, fără doar şi poate, Universitatea Craiova. Pentru prima dată în ultimii ani, oltenii arată ca o pretendentă la titlu şi mai mult decât atât, au făcut performanţă în Europa, reuşind o calificare istorică în Conference League.
Mutările scumpe precum Assad sau Romanchuk au avut efect imediat. În plus, oltenii au luat şi câţiva jucători valoroşi fără să plătească niciun ban. Nsimba îi face concurenţă reală lui Assad, atacantul francez având deja 6 goluri şi două pase decisive în 10 meciuri.
Dacă în SuperLiga s-au cheltuit 10,6 milioane de euro pe transferuri, în campionatele tari din vest s-au înregistrat recorduri istorice în ceea ce priveşte mutările. În Premier League s-au cheltuit 3.6 miliarde de euro, cea mai scumpă mutare fiind transferul lui Alexander Isak de la Newcastle la Liverpool pentru 144 de milioane de euro.
Premier League a bătut toate recordurile la sume de transfer în această vară, următoarele ligi fiind la mare distanţă. În Serie A s-au cheltuit 1.18 miliarde de euro, în Bundesliga 859 de milioane de euro, în timp ce în La Liga și Ligue 1 s-au cheltuit 682, respectiv 652 de milioane de euro.