SuperLiga transferurilor gratis! Nouă cluburi n-au plătit niciun euro pe jucători. Universitatea Craiova a cheltuit cât FCSB, Rapid şi Dinamo la un loc

Contextul economic dificil din această perioadă nu a ocolit nici fotbalul românesc. Au mai rămas două săptămâni din perioada de mercato şi mai mult de jumătate dintre formaţiile SuperLigii nu au cheltuit niciun euro pe transferuri de jucători.

Cele mai multe formaţii au făcut remanieri ale loturilor, însă marea majoritate a transferurilor au fost făcute gratis. Nici granzii din Bucureşti n-au aruncat cu banii ca pe vremuri, ci au fost mult mai cumpătaţi din acest punct de vedere.

A făcut-o în schimb Universitatea Craiova, care, cu 4 milioane de euro, a cheltuit cât toate formaţiile bucureştene la un loc. Iar unul dintre motivele startului de sezon excelent este şi acesta, investiţia importantă în transferuri.

FANATIK vă prezintă situaţia transferurilor din SuperLiga, cu două săptămâni înaintea încheierii perioadei de mercato, una destul de săracă dacă dăm la o parte excepţiile, cu 9 cluburi care n-au băgat niciun euro în transferuri:

FCSB – a făcut două transferuri pe bani. A plătit 950.000 de euro plus Alex Musi pentru Dennis Politic, iar pentru Mamadou Thiam s-au dat 50.000 de euro către U Cluj plus transferul definitiv al lui Gheorghiţă. Graovac şi Alibec au fost transferaţi gratis. TOTAL: 1 milion de euro

CFR Cluj – ca în orice campanie de mercato, ardelenii au transferat masiv. Doar două dintre aceste mutări au fost pe bani: Tidiane Keita, luat cu 400.000 de euro şi Mohamed Badamosi, 200.000 de euro. TOTAL: 600.000 de euro

Universitatea Craiova a dat lovitura în mercato-ul din vară!

Universitatea Craiova – cea mai impresionantă campanie de mercato din ultimii ani. Băsceanu şi Assad Al Hamlawi au costat câte 1 milion de euro, Romanchuk, 750.000 de euro, Mihnea Rădulescu a fost 400.000 de euro, iar pe Pavlo Isenko s-au plătit 350.000 de euro. S-au plătit bani şi pe Stefanovic şi David Matei, 100.000, respectiv 75.000 de euro. TOTAL: 3.98 milioane de euro

U Cluj – echipa de Conference League care nu a cheltuit niciun euro în achiziţii de fotbalişti. Echipa lui Neluţu Sabău a luat 12 jucători printre care Gheorghiţă, Murgia sau Jovo Lukic, dar pe care nu au plătit nimic. TOTAL: 0 euro

Rapid – spre deosebire de perioadele precedente de mercato, giuleştenii sunt cumpătaţi. Cea mai scumpă achiziţie a fost Drilon Hazrollaj, mutare parafată încă din martie, cu 900.000 de euro. Baroan, 400.000 de euro, Keita, 200.000 de euro pentru transferul definitiv, plus 100.000 de euro pentru Raul Stanciu, sunt banii plătiţi de giuleşteni. TOTAL: 1.6 milioane de euro

Dinamo – după un sezon excelent, „câinii” au fost nevoiţi să schimbe mulţi jucători, doar doi dintre ei au venit pe bani, plus cei 650.000 de euro plătiţi pentru . Nikita Stoinov a costat tot 450.000 de euro, iar Cristi Mihai a fost luat pe 350.000 de euro de la UTA. TOTAL: 1.45 milioane de euro

10 echipe de play-out = 250.000 de euro investite în transferuri

Cele 10 echipe care au jucat în play-out-ul din sezonul trecut au cheltuit împreună doar 250.000 de euro pe transferuri. Doar două formaţii au făcut transferuri pe bani, Farul, 40.000 de euro, respectiv Csikszereda, 210.000 de euro.

Farul a plătit 40.000 de euro pe Nicolae Constantinescu de la Aerostar Bacău, în timp ce nou-promovata Csikszereda a dat 200.000 de euro pe Lóránd Pászka de la Ferencvaros şi 10.000 de euro pe Szabolcs Szilágyi, adus de la FC Vasas.

Hermannstadt, Oţelul Galaţi, Petrolul Ploieşti, UTA Arad, FC Botoşani, Unirea Slobozia, FC Argeş şi Metaloglobus au adus doar jucători liberi de contract sau împrumut, fără a achita vreo sumă de transfer.

Echipele din SuperLiga au cheltuit 8.8 milioane de euro!

Cu siguranţă se vor mai face transferuri până pe data de 9 septembrie, când se închide perioada de mercato. Şi chiar dacă echipele vor forţa transferuri pe ultima sută de metri, e greu de crezut că acest trend cu cheltuieli minime se va schimba.

În total, cele 16 formaţii din SuperLiga au cheltuit 8,8 milioane de euro, o sumă foarte mică în comparaţie cu pretenţiile pe care le invocă unii finanţatori. Sumele investite pe transferuri sunt unul dintre indicatorii care ne arată cât de departe suntem de fotbalul din Vest, acolo unde se bat recorduri.

În Premier League s-a bătut recordul în materie de sume investite în transferuri, cu 2.6 miliarde de euro cheltuite în această perioadă de mercato, mai mult decât celelalte campionate de top cumulat: Serie A (903 milioane de euro), Bundesliga (661 de milioane de euro), La Liga (522 de milioane de euro), Ligue 1 (491 de milioane de euro), Liga Stelelor din Arabia Saudită (353 de milioane de euro).

Politic, cel mai scump transfer din SuperLiga!

Cele mai scumpe transferuri din SuperLiga şi Assad Al Hamlawi la Universitatea Craiova, 1.000.000 de euro. Dar cea mai mare tranzacţie este cea a transferului lui Dennis Politic la FCSB.

cu o cotă de piaţă de 700.000 de euro, la Dinamo, adică 1.650.000 de euro pentru Politic. La nivel european, cel mai scump transfer este Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen la Liverpool, pentru 133 de milioane de euro.

Poate că şi acesta este un factor pentru care echipele româneşti nu se pot apropia de masa bogaţilor din Champions League de 13 ani. În schimb, Europa League şi Conference League pot fi accesate şi cu acest nivel redus de investiţii.