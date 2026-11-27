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Universitatea Craiova a simțit pe propria piele diferența de nivel dintre fotbalul românesc și cel englez, fiind învinsă cu 4-0 de Brighton, în Conference League. Dincolo de ceea ce s-a întâmplat pe gazon, diferențele dintre cele două lumi fotbalistice sunt vizibile și la nivel de organizare. Reporterii FANATIK, prezenți pe Amex Stadium, au descoperit condițiile impresionante de care beneficiază reprezentanții mass-media la un club din Premier League, unde până și cele mai mici detalii sunt atent gândite.

Condiții de top pentru jurnaliști la Brighton! Englezii au monitoare la masa presei

Diferențele dintre fotbalul englez și cel românesc nu se rezumă doar la bugetele cluburilor, valoarea fotbaliștilor sau infrastructura sportivă. Acestea se resimt inclusiv în modul în care sunt tratați reprezentanții presei. Reporterii FANATIK au descoperit pe stadionul lui Brighton facilități care ar putea reprezenta un exemplu pentru cluburile din SuperLiga României. De la monitoare pentru urmărirea reluărilor la masa presei până la două meniuri de mâncare oferite jurnaliștilor, englezii demonstrează că profesionalismul se reflectă inclusiv în atenția acordată celor mai mici detalii.

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La masa presei, locurile sunt organizate în grupuri de câte patru, fiecare masă fiind dotată cu un monitor pe care jurnaliștii pot urmări în timp real partida, dar și reluările fazelor importante. La care se adaugă mufe de internet şi prize. Astfel, reprezentanții mass-media au posibilitatea de a revedea anumite momente ale întâlnirii, un avantaj important pentru cei care trebuie să relateze în timp real desfășurarea jocului.

Atenția englezilor pentru confortul spectatorilor merge chiar mai departe. Pe scaunele din zona tribunei oficiale au fost așezate inclusiv pături, puse la dispoziția oficialilor şi fanilor de la zona de Hospitality care au cumpărat cele mai scumpe bilete din stadion şi urmăresc partidele în frigul de la finalul lunii noiembrie.

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Două meniuri de mâncare pentru jurnaliști la Brighton! Englezii servesc pizza la pauză

La fel de impresionantă este și zona de lounge destinată reprezentanților mass-media. le pune la dispoziție jurnaliștilor un spațiu generos, impresionabil pe alocuri, amenajat cu numeroase mese și scaune confortabile, unde aceștia își pot desfășura activitatea înaintea şi după finalul partidei.

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Englezii s-au gândit, însă, și la celelalte nevoi ale reprezentanților presei. Fiecărui jurnalist prezent i-a fost oferit un meniu de mâncare înaintea . Mai mult decât atât, la pauza întâlnirii este programată servirea unui al doilea meniu, care include cartofi prăjiți, pizza și prăjituri.

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În zona destinată presei se află, de asemenea, două frigidere de mari dimensiuni, pline cu sticle de apă, precum și un dozator de sucuri, toate fiind puse la dispoziția jurnaliștilor. Nu mai spunem de cafea, ceaiuri calde și gustări dulci la discreția tuturor.

Detaliile care fac diferența între Premier League și SuperLiga României

Dacă pe unele stadioane din România condițiile oferite reprezentanților mass-media se rezumă la o masă de lucru, un scaun, ceva gustări la pauză și o conexiune la internet, la Brighton experiența jurnaliștilor este tratată cu totul diferit. Dincolo de posibilitățile financiare ale unui club din Premier League, ceea ce impresionează pe Amex Stadium este modul în care englezii au gândit întregul circuit destinat presei, astfel încât jurnaliștii să beneficieze de condiții optime pentru desfășurarea activității.

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Nu toate aceste facilități presupun investiții uriașe. Unele dintre ele țin pur și simplu de organizare, respect și atenție la detalii. Sunt aspecte de la care și cluburile din fotbalul românesc ar putea avea de învățat.