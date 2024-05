Supermarketul celebru din România care oferă 60 de bani pentru fiecare sticlă reciclată din programul SGR. Oferta pe care trebuie s-o știe toți românii

Auchan, retailer cu peste 400 de magazine în țara noastră, a anunțat că va oferi cu 10 bani în plus pentru fiecare ambalaj cu sigla SGR, care va fi colectat de aparatele sale. Auchan își invită astfel clienții să recicleze mai mult și, chiar dacă au cumpărat sticle de la alte magazine, Auchan le va oferi un bonus suplimentar pentru ambalajele reciclate.

Supermarketul celebru din România care oferă 60 de bani pentru fiecare sticlă reciclată din programul SGR

Oferta va fi valabilă timp de patru luni, iar reprezentanții Auchan speră că astfel românii vor deveni mai responsabili și vor recicla mai mult. Astfel, până pe 15 septembrie orice client Auchan care își va scana cardul de fidelitate MyCLUB Auchan la orice aparat RVM de colectare va primi o garanție de 0,5 lei per ambalaj + 0,1 lei per ambalaj sub forma de extra-avantaj.

Acești 0,1 lei vor fi primiți sub forma de ”ambalaj cu garanție”, un voucher de fidelitate disponibil în aplicația Auchan. Mai mult, la acordarea celor 0,1 lei per ambalaj, cei de la Auchan nu impun nicio limită pentru cantitatea de ambalaje reciclate. Toate magazinele Auchan sunt echipate în acesst moment cu aparatură RVM de colectare și reciclare a ambalajelor de tip PET/sticlă/aluminiu.

Conform reprezentanților companiei, la fiecare punct de colectare din magazinele Auchan, românii vor găsi între două și patru astfel de aparate de reciclare. Cât despre magazinele de ultra proximitate, fiecare dintre acestea este deja dotat cu un astfel de aparat. Totul ca românii să recicleze și să se adapteze vremurilor în care trăim.

cu extra beneficii, iar prin acest bonus ne dorim să încurajăm și mai mult reciclarea ambalajelor cu simbolul Ambalaj cu Garanție. Clienții noștri au înțeles încă înainte de lansarea oficială a proiectului, o dată cu inițiativa noastră SGR înainte de SGR, cât de vital este să contribuim împreună la un mediu mai curat pentru noi toți și îi așteptăm în continuare în număr cât mai mare să recicleze”, a declarat Corina Dospinoiu, Director Sustenabilitate Auchan Retail România, potrivit

Ce este programul SGR și cum funcționează el în România?

Auchan a fost primul mare lanț de magazine care a aderat la politica de reciclare și a oferit clienților posibilitatea de a aduce ambalaje utilizate pentru colectare și reciclare, la toate punctele special amenajate (RVM). Astfel, românii puteau să facă acest lucru cu 7 luni înainte de lansarea programului SGR.

au colectat 32 de milioane de ambalaje la nivel național. ”Clienții Auchan au fost deosebit de receptivi în a adopta un comportament de consum responsabil și au înțeles importanța reciclării, implicându-se constant în acest demers”, este precizat într-un comunicat al companiei.

Programul SGR, sau Sistemul Garanție Returnare, este un program național de recuperare și reciclare a ambalajelor de unică folosință de tip PET, care a intrat în vigoare din noiembrie 2023. Astfel, românii plătesc automat mai mult cu 50 de bani când cumpără astfel de produse la PET-uri de plastic, însă pot recupera banii dacă duc PET-urile goale la reciclat.

Acest sistem a fost implementat pentru că standardul UE solicită ca până în 2025 să se colecteze până la 77% din ambalajele din plastic puse pe piață, iar până în 2029 până la 90%. Acest program ar trebui în timp să atingă chiar și produsele din sticlă și aluminiu, pentru că există deja ținte stabilite de colectare a 75% din recipientele de sticlă din piață și 60% pentru cele din metal.