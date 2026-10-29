Supermașina Aston Martin, la un pas de lansare. Valhalla Spider are un cost de 1,3 milioane de lire sterline. Foto

ADVERTISEMENT

Constructorul britanic de automobile de lux Aston Martin vine cu vești bune pentru o supermașină. Valhalla Spider este la un pas de lansare. Producătorul a dezvăluit că vehiculul va avea un cost de 1,3 milioane de lire sterline.

Valhalla Spider, noua mașină rapidă de la Aston Martin

Aston Martin este un autoturism care se găsește . Bashar al-Assad se numără printre proprietarii acestui brand. Și un român și-a dorit o astfel de mașină, însă banii i-au fost confiscați. Acesta este Andrew Tate de la care poliția a ridicat suma de .

ADVERTISEMENT

Modelul încă nu a fost lansat pe piață, dar va fi prezentat oficial în curând. Constructorul britanic a anunțat că această versiune își va face debutul public mondial în cadrul Concours at Wynn Las Vegas 2026. Clienții au de așteptat în ceea ce privește primele livrări, care sunt programate să înceapă în trimestrul al treilea din 2027.

Potrivit , brandul se mândrește cu o nouă versiune decapotabilă a supermașinii sale Valhalla. E un model hibrid plug-in cu două locuri, care are rolul de a stimula creșterea vânzărilor și de a contribui la reducerea pierderilor. Urmează să aibă un cost care se ridică la aproximativ 1,3 milioane de lire sterline.

ADVERTISEMENT

Cine a comandat un astfel de model

Prețul de lansare este cu aproape 500.000 de lire sterline mai mare decât cel al modelului coupé de 850.000 de lire sterline, care a fost lansat pe piață la începutul acestui an. Printre primii clienți se numără bucătarul Gordon Ramsay. În plus, o versiune anterioară a mașinii a avut o scurtă apariție în filmul James Bond din 2021, „No Time To Die”. Aston Martin a dezvoltat modelul astfel încât să devină primul supercar de serie cu motor central și caroserie deschisă realizat vreodată la Gaydon. Noul Valhalla Spider are același sistem de propulsie PHEV ca și versiunea coupé, având un motor V8 de 4,0 litri cu două turbine cu trei motoare electrice. Rezultatul este o putere combinată de 1.064 bhp și un cuplu de 1.100 Nm. Atinge un total de 1.079 de cai putere.

ADVERTISEMENT

Cum arată mașina de la Aston Martin

Noul Valhalla Spider de la Aston Martin are transmisie automată cu 8 rapoarte și dublu ambreiaj. Modelul vine echipat cu sistem DRS asemănător celor de pe monoposturile F1. În plus, are și un sistem de aerodinamică activă care a fost îmbunătățit. Plafonul este realizat din fibră de carbon, însă va fi disponibil doar opțional. Constructorul britanic a mai anunțat că supermașina poate ajunge până la o viteză de top limitată electronic la 350 km/h. Printre caracteristicile cheie se mai află o lungime a caroseriei de 4728 mm. Varianta pentru piața nord-americană măsoară 4749 mm. Lățimea, inclusiv cu oglinzile retrovizoare, este de 2208 mm, iar înălțimea totală este de 1233 mm.

ADVERTISEMENT

De asemenea, constructorul a mai transmis că autoturismul are o gardă la sol (excluzând deflectorul frontal de aer) de 110 mm. În plus, greutatea mașinii este de 1680 kg. Capacitatea rezervorului de combustibil este de 65 litri. Mai mult decât atât, modelul coupé accelerează de la 0 la 62mph în doar 2,5 secunde.

Paleta de culori și grafica personalizată sunt printre elementele esențiale ale acestei mașini. Supercarul va fi disponibil în vopseaua standard Solid Paint, dar și în alte nuanțe opționale. Clienții care vor comanda autoturismul vor putea alege din culorile Metallic, Signature Metallic și Racing Line. Q – Satin, Q – Special, Provenance, Icon și Q – Ultra sunt alte nuanțe valabile pentru cumpărători.

ADVERTISEMENT

Totodată, la interior Valhalla Spider va avea o tapițerie standard din Alcantara cu plafon tapițat în Alcantara neagră și configurație cromatică monomaterială. Aston Martin a ales și o variantă opțională. Aceasta combină tapițeria Alcantara și pielea Semi-Anilină sau tapițeria integrală din piele Semi-Anilină fină.