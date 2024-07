SuperPariurile lui Super Gigi vă umplu de bani! Cota 40,68 din meciurile de SuperLigă cu care puteți da lovitura

Sezonul regulat din SuperLiga continuă în acest weekend, când este programat . Pentru câteva dintre echipe, vor fi ultimele meciuri înaintea duelurilor din turul 2 preliminar al cupelor europene.

SuperPariurile lui Super Gigi vă bagă banii în cont! Cota 40,68!

Gigi Stancu, celebrul maestru al pronosticurilor, cunoscut sub numele de Super Gigi, s-a întors săptămâna aceasta la FANATIK SUPERLIGA cu un bilet care are cotă 40,68, cu mari şanse de câștig:

„Primul meci e la Iași. Pauză sau final X am jucat la Poli Iași cu FC Botoșani. Cred că va fi un meci foarte echilibrat. E posibil totuși să se marcheze. Precedentul meci a fost 2-3, când toată lumea juca sub 2,5 goluri. PSFX la Iași cu Botoșani.

Ziua se încheie cu Slobozia – FCSB. Tot scade cota pentru 2 solist. Pentru FCSB urmează meciul cu israelienii din Champions League. Dar e meci de 2 solist după părerea mea. Eu am prins cota 1,60. Am văzut că unii au jucat cornere, faulturi. Nu, eu joc 2 solist. nu e ok pentru campioană să înceapă fără victorie. Am văzut că au jucat cu echipa a doua returul cu Virtus, deci eu zic că 2 solist e corect de jucat.

Un meci de care mi-ar fi și mie frică puțin e Craiova – UTA, de mâine, de la 19:00. Eu am jucat 1 solist. Mi-a plăcut la Hermannstadt. Cred că ar trebui să câștige Craiova acest meci. Rapid – CFR Cluj. CFR e ușor favorită. Tocmai d-aia eu am jucat 1X la 1,60. Mi se pare o cotă foarte bună. Rapid nu a prea pierdut cu CFR, în afară de prostia aia din play-off, 1-4.

Duminică mergem la Cluj, la U – Hermannstadt. Am luat pauză sau final X. Mi se pare un meci echilibrat. E văzut un meci cu puține goluri. Dinamo – Petrolul am jucat că Dinamo câștigă oricare dintre reprize. Luni avem Gloria Buzău – Sepsi. Văd la fel, Sepsi câștigă oricare repriză. Aceeași cotă, 1,57. Văd Sepsi chiar să câștige meciul.

Oțelul – Farul. M-am dus spre gazde. Farul are mari probleme. La fel ca anul trecut, Farul trebuie să se pună pe picioare. Acum nu are echipă. Se vede dispariția lui Munteanu și Oțelul are șanse mari să câștige meciuri. 1X, la cotă 1,42.

Trag linie și am făcut o cotă de 40. E o medie bună. Am jucat toată SuperLiga aici”, a fost pariul lui Gigi Stanciu, dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Biletul lui Super Gigi

Poli Iași – FC Botoșani: pauză sau final X. Cota 1,65;

Unirea Slobozia – FCSB: 2 solist. Cota 1,60;

Universitatea Craiova – UTA Arad: 1 solist. Cota 1,72;

Rapid – CFR Cluj: 1X. Cota 1,60;

U Cluj – Hermannstadt: pauză sau final X. Cota 1,60;

Dinamo – Petrolul Ploiești: Dinamo câștigă oricare repriză. Cota 1,57;

Gloria Buzău – Sepsi: Sepsi câștigă oricare repriză. Cota 1,57;

Oțelul – Farul: 1X. Cota 1,42.

Cota totală: 40,68.

