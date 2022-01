Bogdan Stelea, dialog savuros cu Jean de la Craiova la Super Revelionul Etno TV: „La ce menghină ai, mă mir că nu spărgeai mingea!” / „Jeane, ești praf!”

Ambasadorii Superbet și au oferit două momente extrem de amuzante la Super Revelionul Etno TV, unde au mai participat și Mihai Leu și Benny Adegbuyi.

Deși este un post de nișă, a avut audiențe foarte bune și a intrat în Top 10 la nivel național, ceea ce spune multe despre programul special din Noaptea dintre Ani, realizat extrem de profesionist cu ajutorul cunoscutei case de pariuri Superbet.

Jean de la Craiova și Florin Răducioiu, moment special pentru românii din Italia și din străinătate: „Buon anno, fratelli!”

a fost primul care a intrat în joc în Noaptea de Revelion împreună cu gazda show-ului, Jean de la Craiova, alături de care a oferit un super moment umoristic, în care „Marele Blond” s-a adresat în italiană românilor din „Cizmă”. Momentul poate fi urmărit la minutul 7:04:14.

Florin Răducioiu: „Jean, stai puțin! Vreau să urez și eu «La mulți ani!» românilor din Italia! Ciao, ragazzi! Buon anno, fratelli! Felice Anno Nuovo!”.

Jean Craiova i-a atras atenția lui Florin Răducioiu că e trecut deja de 1 noaptea, moment în care Răducioiu i-a replicat: „A, scuze! M-am uitat la ceasul de la Milano!”.

Jean de la Craiova: „Dacă vrei, am eu doi băieți la Craiova care ți le aduc înapoi, pe ală care ți l-a….”.

F.R.: „Am glumit, Jean. Am venit special pentru că vreau să marchez decisiv și să fiu cel care inițiază Revelionul Diasporei. Avem milioane de români în afară și vrem să ciocnim și cu ei”.

J.C: „Acuma să văd giocava sau giocheremo sau como se zice, care pe unde sunteți… Hai, șampaniile sus! Veselie, bucurie și La mulți ani și la unu noaptea!”.

F.R.: „Vezi că am ceas și pe ora Londrei? Facem și la ora două noaptea Revelionul pentru românii din Regatul Unit?”.

J.C: „Da’ până la ce oră vrei să ne ții, Florine? Românii sunt răspândiți în toată Europa, că am ține Revelionul ăsta o veșnicie aici!”.

F.R: „Vedeți? Asta am vrut. Am intrat în meci în repriza a doua, dar am intrat pentru super avantajul celor care se distrează!”

J.C: „Te-ai demarcat frumos! Respecto pentru Marele Blond”, a fost momentul de la SuperRevelion dintre Jean de la Craiova și Florin Răducioiu de pe Etno TV.

Jean de la Craiova „l-a confundat” pe Bogdan Stelea cu… Florin Prunea: „Mamă îl omor pe-ăsta!”

Jean de la Craiova l-a tachinat pe „Arnold” , iar fostul mare portar al Generației de Aur nu i-a rămas dator. Ce a ieșit puteți urmări în video-ul de mai jos la 8:05:20.

Jean de la Craiova: „Florin Stelea, Bogdan Lobont! Pardon, Bogdan Stelea! Primul pe care vi-l prezint, e un portar puternic, crescut la Dinamo, alături de marele său prieten rival, legendar portar al lui Dinamo, multiplu campion, titular la Mondialul Mondialelor din America, Floriiiiiiin Prunea!”.

Bogdan Stelea: „Mamă, îl omor pe-ăsta! Bună, Jeane, asta frate!? Ce-am mai râs!”.

Jean de la Craiova: „Aoleu, iar am gafat! Am glumit, nu am cum să te confund! Mă bucur că ai venit lângă mine! Doamnelor și domnilor, Bogdaaaan Lobooonț!”.

B.S: „N-o să te mai bucuri! Stai liniștit! Mulțumesc, băi Jean Gabin, Jean Paul Belmondo, Jean Marais, Jean Constantin! Cu ăsta semeni destul de mult!”.

J.C: „Scuze, Bogdane! Hai că suntem chit. Știe toată lumea, tot globul că unul singur este Bogdan Stelea. Se știe că dacă erai tu în poartă, Kennet Anderson ăla se zbătea ca șnițelul, așa în tigaie.”



B.S: „Jeane, ce bine. Ar trebui să mai bagi o fisă că nu dă cu râs! Dă cu plâns!”.

J.C: „Păi la ce menghină ai, mă mir că nu spărgeai mingea când o prindeai în mână”.

B.S.: „Ia zi, Jeane, care e programul tău de guvernare? Pe bune? Jeane, ești praf! Să știi că te trec pe banca de rezervă! Și răstorn și guvernul!”.

J.C: „Nu, nu, nu! Ca să mă ierți te colind să ai belșug! Să ai valută, să-ți meargă bine tot anul. Stelea sus răsare/ Ca o taină mare/ Stelea strălucește și lumii vestește / Stelea este mare/ Și are valoare! Dacă ai ceva pentru mine să mi-i dai de Sfântul Vasile! Ca să nu vadă lumea! La anul și la mulți ani!”, a fost momentul umoristic dintre Bogdan Stelea și Jean de la Craiova.