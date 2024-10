Superstarul american Justin Timbelake, în România? Misterioasele afișe de pe străzile din Cluj, care au aprins tot internetul

Se anunță încă un an cu festivaluri spectaculoase în România. Primul nume uriaș din industria muzicală internațională este cel al lui Justin Timberlake. Potrivit informațiilor FANATIK, show-ul americanului în România va fi confirmat chiar în orele următoare.

Data probabilă a concertului Justin Timberlake, în România

Justin Timberlake se află în plin turneu mondial ”The Forget Tommorow World Tour”, care ajunge în Europa în primăvara anului viitor. Calendarul său oficial are, încă, multe spații goale. Astfel, la data de 8 iulie 2025, Justin Timberlake va fi prezent la Luxepo Open Air, în Luxemburg, după care urmează un concert la Paris, abia pe 20 iulie 2025.

ADVERTISEMENT

În acest interval de timp, stafful americanului ar lua în calcul , acolo unde Timberlake nu a ajuns niciodată, până acum. Se pare că, pentru moment, acesta și-ar fi dat acordul pentru două: Polonia și România.

Surse din domeniu au dezvăluit pentru FANATIK faptul că mai mulți organizatori din România l-au curtat pe Justin Timberlake pentru a-l avea pe american pe line-up. În cele din urmă, lozul câștigător ar fi fost tras de cei de la Electric Castle. Potrivit (comunitatea online a fotografilor de evenimente din Europa), Justin Timberlake va cânta în România în perioada 16-20 iulie 2025. Cel mai probabil, ziua în care va urca pe scenă va fi 18 iulie.

ADVERTISEMENT

”Dacă e o farsă, cineva a băgat foarte mulți bani în asta”

Venirea lui Justin Timberlake în România este privită ca o mare lovitură de imagine, mai ales că vorbim de unul dintre artiștii de calibru din Statele Unite. În ultimele zile au apărut și primele ”teasere”, o serie de indicii lăsate de organizatori, referitoare la interpretul de peste ocean

De exemplu, pe o clădire din Cluj a apărut, de câteva zile, un banner uriaș cu numele unui mare hit interpretat de Timberlake: ”What goes around comes around”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, numele unor alte piese au apărut scrise pe afișe în anumite zone din oraș: ”Cry me a river” sau ”I’m bringing sexy back”.

”Dacă este o farsă, atunci cineva a băgat foarte mulți bani în asta”, a remarcat un internaut, într-o discuție pe platforma Reddit. ”E pe brandingul de la EC (Electric Castle, n.r.)”, a mai remarcat cineva.

ADVERTISEMENT

”A doua poză e un loc unde am văzut numai reclame EC”, a mai observat un internaut.

Confirmarea concertului Justin Timberlake în România ar putea veni în următoarele ore

FANATIK a încercat să obțină o confirmare din partea organizatorilor festivalului Electric Castle, însă nu am obținut un răspuns până la momentul publicării acestui articol.

Potrivit unor informații pe surse, aceștia ar încerca să păstreze ”marele anunț” pentru jurnalul de la ora 19:00 al unei importante televiziuni din România. Astfel, confirmarea prezenței lui Justin Timberlake în România s-ar putea produce încă din orele următoare.

În vârstă de 52 de ani, Justin Timberlake este un cunoscut interpret, compozitor, producător muzical și actor. A debutat alături de trupa NSync, alături de care a rămas până în anul 2002, când a optat pentru o carieră solo. Spre sfârșitul anului a ajuns pe locul doi în Billboard, cu albumul Justified. În 2004, a fost urmărit de 140 de milioane de fani, în timp ce îi smulgea bustiera lui Janet Jackson, într-unul dintre cele mai controversate ”accidente vestimentare” din istorie.

Din 2012, Timberlake s-a concentrat mai mult pe actorie, pe măsură ce cariera lui muzicală a intrat într-un ușor declin. În fine, în septembrie 2023, a marcat o nouă revenire pe scena muzicală cu single-ul ”Keep Going Up”, alături de Nelly Furtado și Timbaland. În aprilie 2024, el și-a început turneul mondial de promovare Forget Tomorrow, care a avut, până acum, încasări de peste 140 de milioane de dolari, în întreaga lume.