Superstarul de la Barcelona putea ajunge în România! De ce nu s-a mai făcut transferul. Spaniolii au explicat tot

În urmă cu nu foarte mult timp, în România putea ajunge un fotbalist de mare clasă, care astăzi este cel mai în formă jucător al celor de la Barcelona. Presa din Spania anunță că Fermín López, mijlocașul echipei Blaugrana, a fost aproape să semneze cu un club din Superligă.

Fermin Lopez, starul de la Barcelona, putea ajunge în România

Fermín López este pe val în acest sezon. A reușit un hat-trick în ultimul meci din Champions League, pe care Barcelona l-a câștigat cu 6-1 în fața grecilor de la Olympiakos, și a semnat o reușită și în El Clásico, contra lui Real Madrid.

. Deși Barcelona îi are în lot pe Pedri și Frenkie de Jong, Fermín nu lipsește din primul „11” al antrenorului german. El a profitat și de accidentările lui Gavi și Dani Olmo.

Cum a ratat echipa din România transferul lui Fermin Lopez

Jurnaliștii iberici au scris despre traiectoria carierei lui Fermín López. Conform celor de la , tânărul mijlocaș central spaniol putea ajunge, în anul 2023, în campionatul României. La acea vreme, el evolua la , însă Xavi, antrenorul catalanilor de atunci, i-a descoperit calitățile și l-a chemat la prima echipă.

„Lista de jucători de rezervă și juniori care urmau să se antreneze cu prima echipă a fost alcătuită, iar Fermín nu era inclus. Clubul nu conta pe el.

S-a vorbit atunci despre vânzarea lui la o echipă din România sau despre un împrumut la Olot, care era în liga a doua, dar Xavi l-a chemat la antrenamente pentru că și-a amintit de el”, au scris spaniolii.