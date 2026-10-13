Superstarul din Liga Naţională, transfer de top! E dorită de giganţii Europei. Gyor e în pole position. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Danila So Delgado de la Gloria Bistriţa a fost aleasă cea mai bună handbalistă din Liga Florilor. Aflată în ultimul an de contract cu echipa din nordul ţării, So Delgado are şanse minime să rămână la Gloria, fiind dorită de giganţii Europei, printre care Gyor şi Brest.

Danila So Delgado, transfer la gigantul Brest?!

Din informaţiile FANATIK, Gyor este în pole position pentru transferul interului stânga de la Gloria Bistriţa. Campioana Ungariei nu e sigură de acest transfer, pentru că Danila So Delgado are oferte şi de la alţi giganţi ai Europei, printre care şi Brest sau Odense. Handbalista a venit de la Elche şi a explodat la echipa din nordul ţării, reuşind să fie una dintre cele mai importante jucătoare în sezonul precedent, în care Gloria a câştigat primul titlu din istorie.

ADVERTISEMENT

De altfel, Danila So Delgado a fost aleasă cea mai bună handbalistă străină din Liga Naţională, cu 136 de goluri marcate în campionat (a doua după Tuva Hove de la SCM Râmnicu Vâlcea, cu 144 de reuşite). Mai mult, sportiva din Spania a marcat alte 121 de goluri în Liga Campionilor, Gloria Bistriţa ajungând până în sferturile de finală unde a fost eliminată de Brest.

Brest a reuşit să o transfere pe postul de . Astfel, sunt şanse mai reduse ca echipa franceză să o convingă şi pe So Delgado, în ciuda bugetului consistent pe care îl are echipa franceză.

ADVERTISEMENT

Gloria Bistriţa ţinteşte patru-cinci transferuri în vară

Campioana României anunţă schimbări importante în vară la echipă. FANATIK a aflat că Gloria Bistriţa ţinteşte patru-cinci transferuri de top, iar un număr similar de handbaliste vor pleca de la echipă. Sunt şanse uriaşe ca Danila So Delgado să fie una dintre ele, mai ales că va pleca gratis în vară.

ADVERTISEMENT

. Până acum, echipa lui Carlos Viver este în grafic pe plan intern, acolo unde are punctaj maxim după 5 etape.

ADVERTISEMENT