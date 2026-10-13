Sport

Superstarul din Liga Naţională, transfer de top! E dorită de giganţii Europei. Gyor e în pole position. Exclusiv

Marian Popovici
13.10.2026 | 15:50
Superstarul din Liga Nationala transfer de top E dorita de gigantii Europei Gyor e in pole position Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Superstarul din Liga Naţională, transfer la gigantul Brest! Singura piedică din calea mutării. Sursa: sportpictures.eu
Danila So Delgado, aleasă cea mai bună handbalistă din Liga Naţională, e aproape de plecarea de la Gloria Bistriţa. Gyor e în pole position, dar are mai multe oferte de la granzii Europei.
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Danila So Delgado de la Gloria Bistriţa a fost aleasă cea mai bună handbalistă din Liga Florilor. Aflată în ultimul an de contract cu echipa din nordul ţării, So Delgado are şanse minime să rămână la Gloria, fiind dorită de giganţii Europei, printre care Gyor şi Brest.

Danila So Delgado, transfer la gigantul Brest?!

Din informaţiile FANATIK, Gyor este în pole position pentru transferul interului stânga de la Gloria Bistriţa. Campioana Ungariei nu e sigură de acest transfer, pentru că Danila So Delgado are oferte şi de la alţi giganţi ai Europei, printre care şi Brest sau Odense. Handbalista a venit de la Elche şi a explodat la echipa din nordul ţării, reuşind să fie una dintre cele mai importante jucătoare în sezonul precedent, în care Gloria a câştigat primul titlu din istorie.

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De altfel, Danila So Delgado a fost aleasă cea mai bună handbalistă străină din Liga Naţională, cu 136 de goluri marcate în campionat (a doua după Tuva Hove de la SCM Râmnicu Vâlcea, cu 144 de reuşite). Mai mult, sportiva din Spania a marcat alte 121 de goluri în Liga Campionilor, Gloria Bistriţa ajungând până în sferturile de finală unde a fost eliminată de Brest.

Brest a reuşit să o transfere pe postul de inter stânga pe cea mai valoroasă handbalistă din lume în ultimii ani, Henny Reistad. Astfel, sunt şanse mai reduse ca echipa franceză să o convingă şi pe So Delgado, în ciuda bugetului consistent pe care îl are echipa franceză.

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Gloria Bistriţa ţinteşte patru-cinci transferuri în vară

Campioana României anunţă schimbări importante în vară la echipă. FANATIK a aflat că Gloria Bistriţa ţinteşte patru-cinci transferuri de top, iar un număr similar de handbaliste vor pleca de la echipă. Sunt şanse uriaşe ca Danila So Delgado să fie una dintre ele, mai ales că va pleca gratis în vară.

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Gloria Bistriţa e echipa cu cel mai mare buget din handbalul feminin românesc, cu 4,5 milioane de euro. Până acum, echipa lui Carlos Viver este în grafic pe plan intern, acolo unde are punctaj maxim după 5 etape.

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  • 25 de ani are Danila So Delgado
  • 257 de goluri în toate competiţiile a marcat So Delgado în sezonul trecut pentru Gloria
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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