Superstarul lui Lyon, pe radarul lui Bayern Munchen! Cine este tânărul cu 19 goluri în acest sezon care va da piept cu FCSB

cel din urmă fiind pe radarul celor de la Bayern Munchen.

„Perla” lui Lyon, dorită la Munchen

Rayan Cherki este produsul Academiei lui Olympique Lyon și are deja 5 sezoane alături de echipa mare la doar 21 de ani. Francezul a strâns 170 de meciuri pentru formația din Ligue 1, timp în care a marcat 24 de goluri și a oferit 36 de pase decisive.

Fotbalistul de 21 de ani este mijlocaș ofensiv, însă, la nevoie, poate juca oriunde în atac, o a doua poziție preferată fiind atacant dreapta în tridentul din spatele vârfului. După ce Borussia Dortmund și Bayer Leverkusen și-au exprimat interesul pentru superstarul lui Lyon, e rândul lui Bayern Munchen să intre pe fir, conform Bild.

Deși bavarezii sunt foarte bine acoperiți pe posturile preferate de Cherki, Vincent Kompany l-ar putea reprofila pe fotbalistul francez. În poziția de mijlocaș ofensiv, la Bayern evoluează Jamal Musiala, iar în partea dreaptă Michael Olise.

Rayan Cherki a marcat în ultima partidă de campionat împotriva lui PSG și a ajuns la 19 contribuții ofensive în acest sezon în toate competițiile. El ar putea face pasul spre fotbalul de elită în vara viitoare, însă cumpărătorul său va trebui să bage mâna adânc în buzunar, cota sa pe Transfermarkt fiind 30 de milioane de euro.

FCSB – Lyon, aproape sold-out încă din prima zi

Până să ajungă la o echipă mare, Rayan Cherki mai are de înfruntat FCSB în Europa League. Deși site-ul roș-albaștrilor a fost victima unor atacuri cibernetice, acest lucru nu i-a împiedicat pe fani să ia cu asalt biletele pentru optimile europene.

„Cred că e sold out la ora asta, erau peste 10.000 de utilizatori care accesau site-ul. Am avut în jur de 200 de atacuri cibernetice, boți, cu ocazia asta am aflat și eu. Lansează câte cinci cereri pe secundă ca să blocheze, n-au cum să fure nimic, doar se joacă.

În două ore și 45 de minute, cu tot cu atacuri cibernetice, sărisem de 30.000. Am avut ulterior o actualizare, 35.000, iar pe seară ajunsesem la 40.000. La ora asta suntem săriți bine de 40.000. Vor fi foarte puțini suporteri de la Lyon, nu va mai fi nevoie de zone tampon ca la meciul cu PAOK Salonic”, a declarat Mihai Stoica, la