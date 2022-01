Superstiția ciudată pe care Mădălina Pamfile a ținut-o în timpul primei sarcini. Ex-concurenta de la Bravo, ai stil i-a uimit pe internauți

Mădălina Pamfile i-a uimit pe urmăritorii ei de pe rețeaua de socializare cu superstiția pe care a ținut-o la sarcina cu Sofia, prima ei fetiță.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a vorbit despre obiceiurile și superstițiile pe care oamenii le respectă cu ocazia sărbătorilor. Și, extrapolând, a spus unul dintre lucrurile pe care îl făcea frecvent când era însărcinată.

Vedeta a spus că acum nu mai este superstițioasă, maturizându-se odată cu trecerea anilor. A existat o perioadă când a crezut în trucurile băbești.

Mădălina Pamfile: „Timp de 9 luni am ținut cont de această superstiție”

„Cea mai mare și cea mai lungă superstiție pe care am ținut-o a fost când am fost însărcinată prima dată, cu Sofia. Timp de 9 luni am ținut cont de acea superstiție.

Atunci când vezi o persoană cu dizabilități sau cu malformații sau ceva, tot timpul să scuipi în sân. Și, mna, fiind toată ziua, bună ziua în trafic…

La fiecare colț de stradă eu scuipam în sân ca să nu nasc copilul așa. Nu știu dacă voi ați auzit de lucrul acesta. De frică, mi se întipărise mie în cap”, a povestit Mădălina Pamfile pe .

Mădălina Pamfile a scăpat, așadar, ce aceste frici recunoscute ca legende urbane. Acum se bucură de fetele sale fără să mai țină cont de astfel de lucruri bizare.

A plecat de la Bravo, ai stil din cauza Covid

are două fetițe în vârstă de 3 și un an, pe care le-a botezat cu numele Sofia și Samira. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil postează des în mediul online videoclipuri și poze cu fiicele sale. Aceasta este nedezlipită de ele.

Și pe parcursul în care a fost concurentă la Bravo, ai stil, Mădălina a fost extrem de preocupată de ce se întâmplă cu minunățiile sale. În cadrul unei gale, vedeta i-a emoționat pe toți vorbind despre una dintre fete, pe care o lăsase acasă bolnăvioară, acela fiind momentul în care i-a cucerit definitiv pe telespectatori.

Mădălina Pamfile a fost nevoită să abandoneze concursul de la Kanal D, din cauza infecției cu noul coronavirus. Gurile rele spun că acesta este doar pretextul oficial. Vedeta ar fi plecat din cauza discuțiilor prea dese apărute în platou despre misteriosul partener de viață pe care îl are, un milionar albanez.