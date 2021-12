Superstiții de Revelion. Ce au grijă vedetele să facă în ultima zi și în prima zi a anului

Tradițiile și superstițiile de Revelion implică, de cele mai multe ori, obiceiuri care sunt respectate din moși-strămoși, iar vedetele de la noi nu fac excepție. Fie că este vorba de mâncatul a 12 boabe de struguri, de buzunare pline cu bani sau de dorințe puse la miezul nopții, vedetele de la noi au grijă să le respecte, an de an, pentru ca lucrurile să le meargă cât mai bine.

Vedetele vor să aibă bani în buzunare în noaptea de Revelion

Una dintre cele mai importante tradiții pentru noaptea de Revelion este legată de bani. Și, pentru a se asigura, măcar ca superstiție, că anul care urmează va fi unul bun din punct de vedere financiar, vedetele au grijă să îndeplinească anumite ritualuri.

Constantin Enceanu, cunoscutul cântăreț de muzică populară, are grijă ca miezul nopții să îl prindă cu buzunarele pline. ”În noaptea de Revelion am grijă să am bani în buzunare, cât mai mulți. Iar Anul Nou trebuie să mă prindă pe scenă, să am parte de cât mai multe cântări. Așa se va întâmpla și la acest Revelion, voi cânta la intrarea în 2022 și voi avea bani la mine”, a spus, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

La fel procedează și Armin Nicoară. ”Îmi îndes în fiecare buzunar cât mai mulți bani. De obicei, Anul Nou mă prindea pe scenă, cântând, așa că nu era vreo problemă să am bani mulți la mine. Eu cred că așa cum te prinde noaptea de Revelion, așa va fi tot anul”, a precizat, pentru FANATIK și Armin Nicoară.

”Banii îi țin în mână, chiar la 12 noaptea, de Revelion. Să mă prindă Anul Nou cu bani ca să am tot anul care vine”, ne-a dezvăluit Andreea Prisăcariu când vine vorba de superstițiile de Revelion.

Lenjeria roșie, nelipsită în noaptea de Revelion

. Conform superstițiilor, culoarea roșie semnifică viață, putere, dorință și dragoste și aduce după sine noroc și fericire în noul an.

Probabil din acest motiv și vedetele de la noi respectă această superstiție. ”Am grijă ca întodeauna să am lenjerie roșie. O iau pe dos, să îmi aducă și mai mult noroc”, ne-a spus Armin Nicoară, ”Regele Saxofonului” din Banat.

Mara Bănică respectă și ea acest obicei, pe lângă multe altele. ”De Revelion am grijă să port o lenjerie roșie. Întotdeauna nouă, ca să îmi aducă noroc”, explică Mara Bănică pentru FANATIK.

La fel procedează și Constantin Enceanu. ”În Noaptea de Revelion am întotdeauna ceva roșu pe mine. Fie că e cravata, fie că e o eșarfă, ceva roșu e nelipsit în ținuta mea”, ne-a explicat îndrăgitul artist de muzică populară.

Și jucătoarea de tenis Andreea Prisăcariu este atentă când vine vorba de culoarea roșie purtată în noaptea de Revelion. ”Trebuie neapărat să port ceva roșu. Și să fie nou, ca să îmi meargă bine tot anul care vine, să nu am după mine ceva care să îmi aducă aminte de lucruri din trecut care nu au fost bune”, ne-a spus Andreea Prisăcariu.

Cântăreții se vor pe scenă în Noaptea de Revelion

Printre vedetele de la noi, când vine vorba de superstiții, sunt unele care țin de profesia pe care o au. Iar cântăreții vor să îi prindă anul nou pe scenă, în fața publicului pentru ca în anul care se înnoiește să aibă pate de satisfacții profesionale.

” trebuie să fiu pe scenă, să când, să mă distrez. La miezul nopții, tot timpul cred, am fost pe scenă, pentru oameni. Cred că asta este singura mea superstiție de Revelion, dacă mă prinde anul pe scenă voi avea multe cântări”, ne-a spus, în exclusivitate, cântăreața de muzică de petrecere Claudia Ghițulescu.

La fel procedează și artista Alexandra Ungureanu. ”Anul nou trebuie să mă prindă pe scenă, cu un vibe bun. Așa trebuie să intru în Noul An, ca să am cât mai multe concerte. Anul acesta, de Revelion, voi fi pe scenă, la Iași, așa că voi intra în 2022 cântând, așa cum îmi doream. Normal, este important să ai o energie cât mai bună, să fii optimist, să te prindă Anul Nou zâmbind, ca să fii fericit tot anul”, a spus, pentru FANATIK, Alexandra Ungureanu.

”De 30 și ceva de ani, Anul Nou l-am făcut pe scenă. Doar în 2021 am intrat fără să cânt, dar anul acesta nu se va repeta. E important să mă prindă Revelionul pe scenă, îmi dă încredere că va fi un an în care voi cânta mult, așa cum îmi doresc”, ne-a spus și Constantin Enceanu.

Ce superstiții mai au vedetele pentru Anul Nou

Bianca Drăgușanu a dezvăluit, pentru FANATIK, ce superstiție are când vine vorba despre Revelion. ”Înainte de Anul nou, timp de o săptămână, nu cos deloc, chiar dacă mi-e greu să fac asta. Nu îmi leg norocul… În noaptea de Revelion mănând 12 boabe de strugure, îmi pun câte o dorință pentru fiecare. De obicei, în prima zi a anului, cel care îmi calcă pragul primul ar trebui să fie un bărbat, dar anul acesta nu știu dacă se va putea îndeplini și asta”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Drăgușanu.

”Eu îmi pun, la 12 noaptea, sare în cap ca să scap de deochi. Și, în prima zi a anului scriu niște cuvinte, niște dorințe, pe foaie sau pe frunze de dafin pe care, apoi, le ard ca să ajungă la Dumnezeu mai ușor”, ne-a spus Andreea Prisăcariu.

Alexandra Pavel, cunoscută drept Misty, are și ea o tradiție la care ține enorm pentru noaptea de Revelion. ”Am o singură superstiție la care țin foarte mult! Se spune că îți petreci tot anul cu persoanele alături de care te prinde Noul An! Și atunci mereu am grija să îi adun pe toți cei dragi! Să nu lipsească nici unul!”, explică partenera de viață a lui Keo.

Peștele, regele mesei de Revelion

”Îmi fac o listă cu 10 dorințe în Noaptea de Revelion. După miezul nopții, în Noul An, am grijă ca prima mâncare pe care o degust să fie peștele”, spune și Mara Bănică.

Valentina Pelinel are și ea o tradiție la care ține pentru noaptea de Revelion. ”Nu cred în superstiții, ci mai degrabă în tradiții. Îmi place să îmi pun o dorință în noaptea dintre ani, să-mi fac o retrospectivă a anului care a trecut și să îmi proiectez în mod pozitiv ce îmi doresc să trăiesc în noul an”, a dezvăluit Valentina Pelinel.

Mihai Mitoșeru a mărturisit pentru FANATIK că, de Revelion, are o singură superstiție, una care să îi aducă satisfacții în plan profesional și în anul care urmează: ”De Anul Nou, muncesc. De 20 de ani, așa mi se întâmplă și îmi merge bine apoi tot anul”.