Superstițiile lui Bănel Nicoliță din anii în care a jucat pentru Steaua: ”Așa m-am simțit cel mai bine”. Video exclusiv

Bănel Nicoliță nu a avut multe superstiții ca jucător

Invitat la cea mai nouă ediție a , Bănel Nicoliță a dezvăluit că nu a făcut nicio schimbare în cei 7 ani petrecuți la FCSB, însă nu ar încadra gesturile sale la superstiții.

”Eu n-am avut niciodată superstiții. Nu mi-am schimbat camera sau locul din vestiar niciodată cât am stat la Steaua (n.r. – FCSB), până am plecat. Am stat 7 ani acolo, am avut tot timpul același număr pe tricou. Nu sunt superstiții, așa m-am simțit eu bine. Dacă nu mă simt bine într-un loc îl schimb”, a declarat Nicoliță.

Robert Niță a jucat un an întreg cu aceeași pereche de chiloți

În schimb, fostul atacant Robert Niță a dezvăluit faptul că avea o lungă listă de superstiții pe care o punea în aplicare în apropierea meciurilor. ”Eu am avut din astea o grămadă. Se spune că superstițiile sunt apanajul oamenilor slabi. Așa spun unii. Bine, slab am fost toată viața.

Nu mă bărbieream niciodată cu o zi înainte de meci. Mai aveam colegi în cantonament care aduceau spumă, eu niciodată. Nu mă tundeam, nu-mi tăiam unghiile, nu mă bărbieream niciodată înainte de meci. Colegii nu au încercat să-mi facă ceva. Am fost lider toată viața mea chiar dacă jucam mai puțin.

Un an de zile, în anul în care am ieșit golgheter, am folosit aceiași colanți și aceeași pereche de chiloți la meciuri. Aveam de la mănăstire de la Ghighiu un medalion cu ață cu chipul ștanțat al Maicii Domnului și jucam cu el. Oricine mă trăgea mai tare de tricou, dacă nu se rupea ața aia, putea să-mi secționeze gâtul.

Tot timpul ieșeam ultimul pe teren de la vestiar. Făceam semnul crucii când intram în teren, pășeam prima dată cu dreptul pe gazon. La goluri nu aveam o celebrare fixă. Câteodată celebram cu Rednic, câteodată fără el. Am celebrat și cu Hizo de câteva ori, dar cel mai mult am celebrat cu Barbu. Toate astea fac cumva parte din arsenalul fotbaliștilor.

În autocar, indiferent că era al clubului sau unul închiriat, stăteam pe același rând, pe același scaun. Am avut, și încă îl am și acum în mașină, un CD cu Michael Bolton pe care îl ascultam de când se termina ședința tehnică la hotel și până ajungeam la stadion”, a spus Niță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Pițurcă nu accepta ca autocarul să dea cu spatele

Robert Niță a povestit că și antrenorii aveau superstițiile lor și a dat un exemplu cu Victor Pițurcă, iar Bănel Nicoliță a adus completări în ceea ce-l privește pe fostul selecționer al naționalei României.

”La un meci la Galați cu Steaua, antrenor Victor Pițurcă, șoferul autocarului a greșit drumul și nu putea să întoarcă, nu găsea un sens giratoriu. A zis că trebuie să dea cu spatele și Piți ne-a dat pe toți jos din autocar.

Am mers pe jos înapoi vreo 7-800 de metri și ăla a făcut manevrele. Când a întors ne-am suit cu toții și am mers mai departe. Am câștigat meciul ăla cu 5-3 parcă. Și Hizo, și Piți, nu acceptau să se suie femei în autocar”, a afirmat Niță.

”La meciul cu Olanda de la Constanța, când i-am bătut, șoferul a greșit drumul și a vrut să dea cu spatele, dar Pițurcă a început să strige să nu dea cu spatele. La fel, ne-a dat pe toți jos și am mers cam vreo 100 de metri așa până la stadion.

Mutu mai glumea: ‘hai bre nea Piți lasă-l să dea înapoi, nu e nicio problemă’ și Pițurcă zicea: ‘băi Adi, băi, toată lumea jos’”, a precizat Nicoliță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Finalul i-a aparținut lui Andrei Vochin care a dezvăluit că titlul de campion la superstiții este deținut de fostul fundaș de la Chelsea, John Terry. ”Am citit la un moment un top al jucătorilor cu cele mai multe superstiții. Pe primul loc de departe era John Terry.

Avea în jur de 60 de superstiții, dar una mi-a plăcut foarte mult. A spus că oriunde joacă, acasă sau în deplasare, în momentul în care zărește stadionul își pune exact aceeași melodie în căști”, a declarat Vochin.