Superstițiile vedetelor de Paște. Ce fac Bianca Drăgușanu, Gheorghe Turda sau Daniela Gyorfi

Ce superstiții au vedetele de Paște? Le-am luat la întrebări pe celebritățile de la noi și am aflat ce fac dar și ce nu fac vedetele de Sărbătorile Pascale. Ce superstiții au Bianca Drăgușanu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Gheorghe Turda, Daniela Gyorfi, Mihai Trăistariu și Marina Almășan?

Superstiții de vedete! Ce fac nume grele din showbiz, de Paște

Mariana Ionescu Căpitănescu recunoaște că are mai multe superstiții de Paște. Printre acestea, este cea legată de cuc. Adică să nu audă cântecul păsării fără să fi mâncat ceva.

“Am o superstiție de când eram mică, de când mă știu. De câteva ori s-a și adeverit. Primăvara încerc să evit să fiu spurcată de cuc. Dimineața când mă trezesc și deschid ferestrele larg și nu am mâncat, fug repede să mănânc ceva, un fruct, pentru că dacă asculți cucul pentru prima oară pe nemâncate e rău de moarte.

Eu întotdeauna iau această supersiție în seamă, să nu cumva să îmi cânte cucul dimineața pe aici, pe aproape, am și o pădure aproape de casă. Această supersiție vine cu o teamă. Îmi amintesc că în anul în care s-a stins fratele meu, m-a spurcat cucul”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru FANATIK.

Bianca Drăgușanu, vedeta Detectorul de minciuni de la Kanal D2: “Doi iepurași vor face parte din familia noastră”

Bianca Drăgușanu, vedeta emisiunii Detectorul de Minciuni de la Kanal D2, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre obiceiurile și superstițiile de Paște.

“De mică am respectat sărbătorile, iar de Paște mereu țineam post, era un obicei sfânt în familia noastră. Acum mai reușesc să țin post miercurea și vinerea pentru că sunt foarte activă, mă implic în tot felul de proiecte și nu aș face față altfel.

Îmi place mâncarea de Paște, abia aștept deliciile culinare specifice acestei sărbători. Fie că e vorba de cozonac, pască, drob etc, ador toate aceste preparate.

Era un obicei la noi acasă, mama ne cumpăra hăinuțe noi în fiecare an, de Paște. Așa fac și acum, asta învață și Sofia de la mine. Paștele îl voi petrece alături de familie, iar Sofia va avea parte de o supriză frumoasă: doi iepurași care vor face parte din familia noastră”, a spus Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu “Eu vopsesc singur ouăle de Paște”

Cântărețul Mihai Trăistariu și-a făcut, de Paște, un obicei de la care nu se abate. Și, chiar dacă e artist, are mari veleități de bărbat gospodar. Iar cea mai bună dovadă este că el e cel care vopsește, în stil tradițional, ouăle de Paște.

“Eu am o superstiție mare de Revelion, nu de Paște, să am bani în buzunar și să fiu cățărat pe un scaun. În schimb am următoarele obiceiuri de Paște: mănânc pască, pentru că îmi place foarte mult.

Am învățat de câțiva ani să îmi fac singur ouăle roșii, cu ciorap, cu frunze, îmi place. Și le postez repede, ca să mă laude lumea. Merg la Înviere și aduc lumina acasă, ca să fie bine. Nu mănânc niciodată miel, eu țin cu animalele. Promovez să nu se taie mieii de Paște și refuz carnea de miel.

Nu obișnuiesc să îmi cumpăr ceva nou de îmbrăcat de Paște. De la pandemie nu mi-am mai cumpărat nimic de îmbrăcat. Toate hainele le rulez, le combin altfel, m-am speriat rău cu pandemia, că nu mai făceam bani din concerte și m-am făcut econom”, pentru FANATIK.

Ce tradiție respectă Daniela Gyorfi “Eu știu de la mama mea că e bine să te înnoiești de Paște”

Daniela Gyorfi a ”moștenit” o superstiție de la care nu se abate. mai exact, cu ani în urmă, regretata sa mamă a învățat-o că, de Paște, e bine să te înnoiești.

“Țin tradiția de Paște, dar noi artiștii cântăm de sărbători, așa că nu mint, că fac eu cozonac, ca înroșesc ouă. Eu știu de la mama mea că e bine să te înnoiești de Paște. La asta țin, într-adevăr. Și eu, și Măriuca și George ne înnoim. Pe Maria o îmbrac din cap până în picioare, pentru mine iau ceva nou de Paște.

Nu mănânc absolut deloc miel, oaie, nu pot. Dar ciocnesc ouă. Nu țin post. Am văzut oameni care țineau post sau mergeau la Biserică și când ieșeau de acolo uitau. Important e ce inimă ai. Nu pot să țin post, îmi place să beau cafeaua cu puțin lapte. Eu nu prea mănânc oricum carne, nu sunt vegetariană, dar mănânc mai mult salate.”, a spus și Daniela Gyorfi pentru FANATIK.

, superstiție din copilărie “Tata nu intra în casă cu pasca de la Biserică”

Rapsodul Gheorghe Turda are, la rândul său, câteva superstiții de Paște. Și, de ani buni, nu se abate de la ele. În plus, credincios din cale afară, cântărețul are grijă să respecte și toate obiceiurile creștineți.

“Eu sunt un credincios cu adevărat, ortodox. Singura chestiune e că pe vremea când eram eu elev și pe urmă student, ca să meargă bine, când venea tata de la sfințitul pascăi de la Biserică, nu intra în casă.

Mergea prima dată în grajd, la animale, pe urmă în ocolul casei. Apoi mergeam la sfânta masă, să mâncăm de Sfintele Paști. Acesta este o supersiție pe care o țin.

Eu țin post în Săptămâna Mare, luni, miercuri și vineri. Nu e bine să mănânci de dulce în Săptămâna Mare”, a spus pentru FANATIK, Gheorghe Turda.