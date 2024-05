Supertransfer! A câștigat de două ori Champions League cu Barcelona și a semnat cu Dinamo!

Dinamo a dat lovitura pe piața transferurilor la handbal. Clubul din București a reușit să-l aducă pe Haniel Langaro, jucătorul de 29 de ani, care a câștigat de două ori Champions League cu Barcelona.

Dinamo a anunțat oficial transferul brazilianului pe pagina de facebook: „Bine ai venit, Haniel Langaro!”

Haniel Langaro este noua achiziție . Jucătorul brazilian s-a născut la data de 07.03.1995 la Umarama. În 2016, acesta și-a început aventura în handbalul european la echipa Club Balonmano Ciudad de Logrono din Spania.

În 2020, Langaro a dat lovitura și a semnat cu Barcelona, echipă unde a reușit să câștige două EHF Champions League, patru titluri în Liga Asobal, Supercupa Spaniei, Cupa Asobal şi Supercupa Iberică.

Dinamo a anunțat oficial transferul jucătorului din Brazilia pe pagina de Facebook: „HANDBAL / SUPER TRANSFER!

Haniel LANGARO, dublu câștigător al EHF Champions League cu Barca, două sezoane la Dinamo!

Începem campania de transferuri pentru sezonul 2024-2025 cu un jucător de top. Internaționalul brazilian Haniel Langaro (29 de ani) a semnat cu Dinamo un contract pentru următoarele două sezoane.

Inter stânga, Langaro vine de la FC Barcelona, cu care a câștigat două trofee EHF Champions League (2021 și 2022).

Născut pe 07.03.1995 la Umarama, Langaro a venit în Europa în 2016, la Club Balonmano Ciudad de Logrono (Spania).

După un sezon s-a transferat la Dunkerque (Franța), unde a jucat până în 2020. În ultimii patru ani a îmbrăcat tricoul campioanei Spaniei și a Europei, FC Barcelona.

Palmaresul său în tricoul ”blau-grana” este impresionant: două EHF Champions League, patru titluri în Liga Asobal, Supercupa Spaniei, Cupa Asobal și Supercupa Iberică.

El este calificat cu Barca și la Turneul Final 4 al EHF Champions League 2024. La naționala Braziliei are 321 de goluri în 68 de partide. Bine ai venit, Haniel Langaro!”, a fost mesajul postat de Dinamo pe

Dinamo s-a calificat în Final Four-ul European League

La handbal, Dinamo o duce mult mai bine decât la fotbal. „Dulăii” au reușit să ajungă în Final Four-ul European League după victoria .

La revenirea în România, Xavi Pasqual, antrenorul lui Dinamo, a oferit primele declarații după calificarea istorică a echipei sale în final 4.

„Este fantastic, obiectivul este măreț, am stabilit de când am început sezonul că se poate ajunge la Final Four, este incredibil, pentru noi este un sezon foarte important.

Un meci precum acesta nu are nevoie de motivație, cred că echipa știe bine că acasă n-am făcut un meci bun, dar am jucat incredibil acum.

Eu sunt foarte exigent, asta este realitatea, am atins un obiectiv mare, ok, dar acum obiectivul este schimbat. Pentru noi acum obiectivul în Final Four este finala, după să încercăm să o câștigăm”, a declarat antrenorul lui Dinamo.