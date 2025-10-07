Suporter al lui Liverpool, concediat după ce a fost implicat într-un incident incredibil la finalul meciului cu Chelsea: „A fost înfricoșător”. Video

Un suporter al lui Liverpool a fost implicat într-o situație neplăcută după . Acesta a ales să poarte tricoul echipei favorite în timp ce conducea un autobuz în Londra, iar decizia s-a dovedit a fi una extrem de neinspirată, care a dus, în final, la pierderea locului său de muncă.

Fan al lui Liverpool, implicat într-un scandal major după înfrângerea cu Chelsea

Isaac (21 de ani), un șofer de autobuz din Londra care o susține pe Liverpool, a ales să poarte tricoul echipei favorite la locul de muncă în ziua în care „cormoranii” jucau pe terenul lui Chelsea. Acesta a descoperit mai apoi că ruta sa trecea chiar pe lângă Stamford Bridge, iar în momentul în care fanii londonezi l-au observat, au înconjurat autobuzul și au început să scandeze, „motivați” de succesul trupei lui Enzo Maresca, scor 2-1. Imaginile cu incidentul pot fi urmărite .

Situația a fost una extrem de neplăcută pentru fanul lui Liverpool. „M-am trezit dimineață și eram pregătit să îmi fac meseria, nu știam despre ce rută e vorba. Primul tricou curat pe care îl aveam era unul cu Liverpool. Am realizat mai târziu că urma să trec pe lângă stadionul lui Chelsea și i-am văzut pe fani în afara arenei.

Dacă urmăriți clipul, pare amuzant, dar a fost înfricoșător. Au încercat să deschidă geamul și a trebuit să îl țin închis. Au înconjurat efectiv autobuzul. Mai apoi, i-a îndepărtat poliția și am ajuns înapoi la depou”, a declarat Isaac, conform .

Din ce motiv a fost dat afară suporterul lui Liverpool

La două zile după incidentul neplăcut, Isaac a fost dat afară de compania la care era angajat, motivul oferit fiind chiar decizia de a purta tricoul lui Liverpool la locul de muncă. „În acea zi, nimeni nu a avut o problemă cu tricoul, nimeni nu mi-a spus să îl acopăr, au spus doar să îmi fac meseria.

Nu erau foarte preocupați în legătură cu ce purtam. Luni (n.r. 6 octombrie), agenția a trimis un email. Mi-au spus că după evenimentele de pe 4 octombrie, mă vor demite din cauza faptului că aș fi încălcat politica privind uniforma”, a transmis englezul.

Ce s-a întâmplat în partida Chelsea – Liverpool

Aflată într-o oarecare criză după eșecurile cu Crystal Palace și Galatasaray, echipa lui pornea, totuși, cu prima șansă în meciul de pe terenul lui Chelsea, însă trupa pregătită de Enzo Maresca a obținut un succes important, scor 2-1. Moises Caicedo a deschis scorul în prima repriză, iar Cody Gakpo a egalat pentru oaspeți.

Golul de trei puncte a sosit în prelungirile meciului și i-a aparținut brazilianului Estevao, aflat la prima reușită în Premier League pentru Chelsea. A fost a doua victorie consecutivă a londonezilor contra lui Liverpool, după o serie extrem de nefastă, 10 partide fără succes, în perioada 2021-2024.

Cum arată clasamentul din Premier League după etapa a 7-a

Chelsea a ajuns la 11 puncte după acest succes și ocupă momentan poziția a 7-a în clasamentul din Premier League. De cealaltă parte, Liverpool a rămas cu 15 puncte și se află pe poziția secundă, fiind depășită de Arsenal, care s-a impus cu 2-0 în duelul de pe Emirates contra lui West Ham.