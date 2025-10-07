Suporter al lui Liverpool, concediat după ce a fost implicat într-un incident incredibil la finalul meciului cu Chelsea: „A fost înfricoșător”. Video

Un suporter al lui Liverpool a fost implicat într-o situație neplăcută după meciul pe care „cormoranii” l-au pierdut pe terenul lui Chelsea în Premier League, scor 1-2. Acesta a ales să poarte tricoul echipei favorite în timp ce conducea un autobuz în Londra, iar decizia s-a dovedit a fi una extrem de neinspirată, care a dus, în final, la pierderea locului său de muncă.
Isaac (21 de ani), un șofer de autobuz din Londra care o susține pe Liverpool, a ales să poarte tricoul echipei favorite la locul de muncă în ziua în care „cormoranii” jucau pe terenul lui Chelsea. Acesta a descoperit mai apoi că ruta sa trecea chiar pe lângă Stamford Bridge, iar în momentul în care fanii londonezi l-au observat, au înconjurat autobuzul și au început să scandeze, „motivați” de succesul trupei lui Enzo Maresca, scor 2-1. Imaginile cu incidentul pot fi urmărite AICI.
Situația a fost una extrem de neplăcută pentru fanul lui Liverpool. „M-am trezit dimineață și eram pregătit să îmi fac meseria, nu știam despre ce rută e vorba. Primul tricou curat pe care îl aveam era unul cu Liverpool. Am realizat mai târziu că urma să trec pe lângă stadionul lui Chelsea și i-am văzut pe fani în afara arenei.
Dacă urmăriți clipul, pare amuzant, dar a fost înfricoșător. Au încercat să deschidă geamul și a trebuit să îl țin închis. Au înconjurat efectiv autobuzul. Mai apoi, i-a îndepărtat poliția și am ajuns înapoi la depou”, a declarat Isaac, conform Daily Mail.
La două zile după incidentul neplăcut, Isaac a fost dat afară de compania la care era angajat, motivul oferit fiind chiar decizia de a purta tricoul lui Liverpool la locul de muncă. „În acea zi, nimeni nu a avut o problemă cu tricoul, nimeni nu mi-a spus să îl acopăr, au spus doar să îmi fac meseria.
Nu erau foarte preocupați în legătură cu ce purtam. Luni (n.r. 6 octombrie), agenția a trimis un email. Mi-au spus că după evenimentele de pe 4 octombrie, mă vor demite din cauza faptului că aș fi încălcat politica privind uniforma”, a transmis englezul.
Aflată într-o oarecare criză după eșecurile cu Crystal Palace și Galatasaray, echipa lui Arne Slot pornea, totuși, cu prima șansă în meciul de pe terenul lui Chelsea, însă trupa pregătită de Enzo Maresca a obținut un succes important, scor 2-1. Moises Caicedo a deschis scorul în prima repriză, iar Cody Gakpo a egalat pentru oaspeți.
Golul de trei puncte a sosit în prelungirile meciului și i-a aparținut brazilianului Estevao, aflat la prima reușită în Premier League pentru Chelsea. A fost a doua victorie consecutivă a londonezilor contra lui Liverpool, după o serie extrem de nefastă, 10 partide fără succes, în perioada 2021-2024.
Chelsea a ajuns la 11 puncte după acest succes și ocupă momentan poziția a 7-a în clasamentul din Premier League. De cealaltă parte, Liverpool a rămas cu 15 puncte și se află pe poziția secundă, fiind depășită de Arsenal, care s-a impus cu 2-0 în duelul de pe Emirates contra lui West Ham.