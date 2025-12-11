Suporter de lux la Universitatea Craiova – Sparta Praga: „O să fiu în tribună alături de voi”

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță, atacantul care a reușit să devină un jucător important în Bănie, îi invită pe fani să vină la meciul pe care Universitatea Craiova îl joacă împotriva celor de la Sparta Praga.

Mesajul lui Alexandru Mitriță pentru fanii Craiovei înainte de duelul cu Sparta Praga

Oltenii sunt foarte aproape să-și asigure calificarea în faza eliminatorie a competiției, iar o victorie ar garanta acest lucru înainte de ultima rundă. Importanța confruntării l-a convins și pe Alexandru Mitriță să facă un apel către fani pentru a veni în număr cât mai mare să-i susțină pe jucători și să facă o atmosferă dificilă pentru adversarii din Cehia.

ADVERTISEMENT

„Leilor, vă salut! Joi seară o să fiu în tribună alături de voi. E un meci extrem de important pentru noi toți, un meci care ne poate duce într-o primăvară europeană. Haideți să fim alături de băieți. Ne vedem pe Ion Oblemenco, ne vedem în vulcan. Vă pup și aveți grijă de voi”, a spus Alexandru Mitriță într-un mesaj pe contul oficial al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, aproape să scrie istorie în Conference League

Calificarea în premieră în grupa principală din Conference League ar putea să fie dublată de un rezultat excepțional după cele 6 partide. Oltenii sunt aproape să meargă în faza eliminatorie, chiar după prima lor participare în grupa principală din Conference League. Un egal din partidele cu Sparta Praga și cu AEK Atena, în deplasare, ar putea să fie de ajuns pentru Craioveni.

ADVERTISEMENT

Până acum, trupa patronată de Mihai Rotaru a pierdut cu Rakow, 0-1, în deplasare, a făcut egal cu Noah, acasă, 1-1, a bătut la Viena, pe Rapid, 1-0, și a bifat un nou succes în duelul de pe Ion Oblemenco contra celor de la Mainz, 1-0, datorită unui gol marcat din penalty de atacantul transferat în vară de olteni, Assad Al Hamlawy.

Foștii jucători ai Craiovei sunt alături de echipă

Nu este primul meci din acest sezon la care Alexandru Mitriță va asista din tribună. Atacantul care este în prezent legitimat în China, la Zhejiang Professional F.C, se află în vacanță pentru că întrecerea asiatică s-a încheiat și se va relua anul viitor.

ADVERTISEMENT

, unde a fost surprins în loja lui Mihai Rotaru, acolo unde a stat și fostul său coleg de la Craiova, . Brazilianul chiar a primit un tricou special drept amintire din partea clubului înainte de fluierul de start și a fost aplaudat de tot stadionul.