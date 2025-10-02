Suporter din Premier League, interzis pe stadion dintr-un motiv uluitor! Ce a încercat să facă

Everton s-a mutat începând din sezonul 2025-2026 pe Hill Dickinson Stadium, noua arenă din Liverpool, după ce a evoluat timp de peste un secol pe Goodison Park. Un fan al „caramelelor” a fost însă interzis pe noul stadion, iar motivul este cu adevărat incredibil.

ADVERTISEMENT

Fan din Premier League, interzis pe stadion

La penultimul meci disputat de Everton pe , cel contra lui Ipswich Town de pe 3 mai, mai mulți fani ai echipei au încercat să rupă un rând de scaune, motivul oferit de aceștia fiind faptul că doreau să le păstreze ca amintire, deși clubul le scosese la vânzare.

Abonații puteau să cumpere un scaun la prețul de 90 de lire sterline (aproximativ 103 euro), în timp ce pentru publicul general, acestea au fost disponibile la preţul de 125 sau 145 de lire, în funcţie de tipul de scaun. Printre fanii care au încercat să desprindă scaunele s-a numărat și Stephen Allinson, un bărbat de 65 de ani, care a fost acuzat de tentativă de furt.

ADVERTISEMENT

Acesta s-a prezentat la tribunal pe 1 octombrie, însă a fost găsit nevinovat, singura pedeapsă fiind aplicată de club: suporterul a fost interzis „cel puțin” până la finalul sezonului pe noua arenă, conform . De asemenea, Allinson a fost de acord să doneze o sumă pentru fundația clubului Everton.

Cât a costat noul stadion al clubului Everton

Construcţia la Hill Dickinson Stadium a durat aproximativ 3 ani și jumătate, costurile fiind de aproximativ 750 de milioane de lire sterline (aproape 860 de milioane de euro). Prima partidă care s-a disputat pe noua arenă a fost cea dintre echipele U18 ale cluburilor Everton și Wigan, pe data de 17 februarie 2025.

ADVERTISEMENT

Primul meci oficial de seniori s-a disputat pe 24 august, când a întâlnit-o pe Brighton în Premier League, reușind să se impună cu 2-0. Cea mai mare asistență înregistrată până acum a fost de 52.114 spectatori, la duelul Everton – Aston Villa 0-0. Capacitatea stadionului este de 52.769 de locuri.