Sport

Suporter din Premier League, interzis pe stadion dintr-un motiv uluitor! Ce a încercat să facă

Un fan al unei echipe din Premier League a fost interzis pe stadion „cel puțin până la finalul acestui sezon” dintr-un motiv incredibil. De la ce a pornit totul.
Bogdan Mariș
02.10.2025 | 15:52
Suporter din Premier League interzis pe stadion dintrun motiv uluitor Ce a incercat sa faca
ULTIMA ORĂ
Un fan al unei echipe din Premier League a fost interzis pe stadion. FOTO: colaj Fanatik

Everton s-a mutat începând din sezonul 2025-2026 pe Hill Dickinson Stadium, noua arenă din Liverpool, după ce a evoluat timp de peste un secol pe Goodison Park. Un fan al „caramelelor” a fost însă interzis pe noul stadion, iar motivul este cu adevărat incredibil.

ADVERTISEMENT

Fan din Premier League, interzis pe stadion

La penultimul meci disputat de Everton pe Goodison Park, cel contra lui Ipswich Town de pe 3 mai, mai mulți fani ai echipei au încercat să rupă un rând de scaune, motivul oferit de aceștia fiind faptul că doreau să le păstreze ca amintire, deși clubul le scosese la vânzare.

Abonații puteau să cumpere un scaun la prețul de 90 de lire sterline (aproximativ 103 euro), în timp ce pentru publicul general, acestea au fost disponibile la preţul de 125 sau 145 de lire, în funcţie de tipul de scaun. Printre fanii care au încercat să desprindă scaunele s-a numărat și Stephen Allinson, un bărbat de 65 de ani, care a fost acuzat de tentativă de furt.

ADVERTISEMENT

Acesta s-a prezentat la tribunal pe 1 octombrie, însă a fost găsit nevinovat, singura pedeapsă fiind aplicată de club: suporterul a fost interzis „cel puțin” până la finalul sezonului pe noua arenă, conform presei din Anglia. De asemenea, Allinson a fost de acord să doneze o sumă pentru fundația clubului Everton.

Cât a costat noul stadion al clubului Everton

Construcţia la Hill Dickinson Stadium a durat aproximativ 3 ani și jumătate, costurile fiind de aproximativ 750 de milioane de lire sterline (aproape 860 de milioane de euro). Prima partidă care s-a disputat pe noua arenă a fost cea dintre echipele U18 ale cluburilor Everton și Wigan, pe data de 17 februarie 2025.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Primul meci oficial de seniori s-a disputat pe 24 august, când Everton a întâlnit-o pe Brighton în Premier League, reușind să se impună cu 2-0. Cea mai mare asistență înregistrată până acum a fost de 52.114 spectatori, la duelul Everton – Aston Villa 0-0. Capacitatea stadionului este de 52.769 de locuri.

ADVERTISEMENT
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu...
Digisport.ro
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă...
Fanatik
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Live Video Europa League, etapa 2. Programul zilei de joi și televizările. Cum...
Fanatik
Live Video Europa League, etapa 2. Programul zilei de joi și televizările. Cum arată clasamentul
Assad Al-Hamlawi pur și simplu îl adoră pe Mirel Rădoi! Cum l-a cucerit...
Fanatik
Assad Al-Hamlawi pur și simplu îl adoră pe Mirel Rădoi! Cum l-a cucerit antrenorul: „Contează enorm!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fotbalistul român care strălucește în Spania este ocolit de Mircea Lucescu: 'Nu se...
iamsport.ro
Fotbalistul român care strălucește în Spania este ocolit de Mircea Lucescu: 'Nu se respectă niște principii'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!