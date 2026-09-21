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Momente de panică pe Arena Națională, în timpul meciului Dinamo – Farul. O torță aruncată din sectorul oaspeților a lovit în cap un suporter de 21 de ani, apoi a ricoșat în mama acestuia. Tânărul a vorbit despre experiența neplăcută pe care a trăit-o.

Episod halucinant în tribunele de pe Național Arena. Un suporter al Farului a aruncat cu torța în fanii dinamoviști

Incidentul grav s-a produs chiar în debutul disputat pe Arena Națională. Suporterii constănțeni au fost amplasați la inelul al doilea, deasupra unei zone de la Tribuna 1 ocupate de fanii lui Dinamo. În minutul 3, după ce în sectorul oaspeților au fost aprinse torțe și fumigene, unul dintre obiectele pirotehnice a fost aruncat spre zona dinamoviștilor. Torța a ajuns în sectorul 143 și a lovit două persoane, mamă și fiu.

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, însă au refuzat transportul la spital. O parte dintre spectatorii aflați în apropiere au părăsit imediat zona, iar pompierii au intervenit. Meciul a continuat fără să fie întrerupt. Jandarmii au anunțat că verifică imaginile pentru identificarea persoanei care a aruncat torța și au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală în urma incidentelor de la meci.

Detalii șocante după incidentul de la Dinamo – Farul: „A ricoșat în mama mea. Are dureri”

Cei doi suporteri au tras o sperietură serioasă în urma incidentului de pe Arena Națională. Tânărul de 21 de ani a povestit că torța aruncată din sectorul fanilor Farului l-a lovit direct în cap, după care a ricoșat în mama sa. Impactul a fost puternic, iar suporterul susține că a pierdut un pumn de păr în zona în care a fost lovit. Mama sa a fost și mai afectată de cele întâmplate și, potrivit fiului ei, a intrat în stare de șoc.

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„Am venit la meci împreună cu familia mea, mama, tatăl, unchiul meu. Suntem dinamoviști. Eu studiez în București, ei au ajuns direct de la Bacău. Mama era pentru prima oară în viața ei la un meci. Încă de la început, când am văzut suporterii de la Farul că stau deasupra noastră, am avut un sentiment ciudat. Maică-mea mi-a și spus că se va întâmpla ceva.

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După aceste explozii, m-am trezit cu părul arzând. Am fost lovit de o petardă metalică, de vreo 10-15 cm, care din mine a ricoșat în bărbia mamei mele și, după, în sân. Are dureri acum. Torța a căzut la picioarele mele și mi-a ars pantofii.

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Consider că am avut mare… mare noroc. Prima oară că nu s-a prins în păr. Mi-a ars părul, apoi a căzut pe pământ și a scos flama roșie și mult fum. Mama avea un pahar cu apă și mi-a aruncat pe față. A văzut că-mi arde părul și a început să arunce cu apa din pahar în capul meu. Și, poate cel mai mare noroc este că eram cu privirea în stânga, spre mama mea, vorbeam cu ea, nu spre dreapta, de unde a venit torța.

Mama nu știa ce e cu ea, au venit stewarzii și au dus-o la ambulanță, a venit și tata, eu m-am dus la baie să mă spăl, eram plin de funingine și părul îmi mirosea a fum. Am pierdut un pumn de păr”, a declarat tânărul, conform