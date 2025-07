Suporter FCSB anchetat pentru banner cu simbol legionar și cod nazist. Detalii de la Jandarmerie. Exclusiv

După meciul , disputată sâmbătă, 12 iulie, . Unul dintre acestea vizează un suporter FCSB pentru fapte legate de utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid ori crime contra umanității.

Suporter FCSB anchetat penal după meciul FCSB – Hermannstadt

La acel moment, nu au fost oferite informații despre natura faptelor sau persoanele implicate. Ulterior, în urma unei solicitări punctuale adresate de FANATIK, Jandarmeria a transmis în exclusivitate detalii despre caz:

”În zona de acces către Peluza Nord, forţele de ordine au identificat o persoană ce avea asupra sa un banner pe care era inscripționat un simbol folosit în trecut de Mișcarea Legionară și numărul ’88’.

Existând suspiciunea rezonabilă că fapta reprezintă o încălcare a cadrului normativ în vigoare, jandarmii au ridicat materialele în vederea confiscării și au întocmit actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002

privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”.

Legea prevede pedeapsa cu închisoarea

Faptele sesizate intră sub incidența Ordonanței de Urgență 31/2002, care prevede interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, , rasist sau xenofob.

Confecționarea, răspândirea ori deținerea în vederea distribuției de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe este pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, precum și interzicerea unor drepturi.

Ce înseamnă codul „88” și de ce este considerat periculos

În cultura extremismului de dreapta, „88” este un cod numeric pentru ”Heil Hitler”, litera H fiind a opta în alfabetul latin. Este un simbol frecvent folosit în cercuri neonaziste, alături de ”18” (Adolf Hitler) sau ”14/88” (în combinație cu sloganuri rasiste).

realizat de Adina Babeș și Ana Bărbulescu, cifrele 1, 4 și 8 sunt adesea utilizate în combinații cu semnificație ideologică de către grupările de extremă dreaptă.

Cea mai răspândită astfel de referință este „14”, care trimite la cunoscutul slogan rasist format din 14 cuvinte: ”Trebuie să asigurăm existența poporului nostru și viitorul copiilor noștri albi” (”We must secure the existence of our people and a future for white children”).

FARE: Codurile ascunse ale extremismului în fotbal și lupta pentru un sport fără discriminare

(Football Against Racism in Europe) avertizează că astfel de coduri sunt utilizate tocmai pentru a masca mesaje rasiste și extremiste în spațiul public și sportiv.

Organizații precum UEFA și FIFA, în colaborare cu FARE, , considerându-le amenințări directe la adresa valorilor de diversitate, incluziune și respect.

În Italia numărul 88 este interzis în sport! Jucătorii nu-l mai pot avea pe tricou

În 2023, , considerându-l simbol neo-nazist. Măsura a fost susținută de guvern și federație, în cadrul unui efort național de combatere a antisemitismului în sport.

Printre jucătorii din Serie A care au jucat cu numărul 88 s-a numărat și legendarul portar Gianluigi Buffon (la începutul carierei la Parma).

Trei jucători din Superliga poartă 88. Unul dintre ei e veteran

În România, unde regulamentul sportiv nu interzice utilizarea acestui număr, trei jucători de la echipe din Superliga poartă 88 pe echipament în sezonul 2025-2026: