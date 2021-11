Știrile zilei din sport, luni, 22 noiembrie. Un suporter al lui Fenerbahce a murit de bucurie

Astfel, oricine a văzut incidentul sau are înregistrări video pe telefon cu momentul atacului, este rugat să le pună la dispoziția autorităților.

Considerat unul dintre cei mai talentați jucători de fotbal american, Akeem Loney a fost ucis duminică în metrou, în New York. Presa de peste Ocean menționează că a fost înjunghiat în gât, puțin după miezul nopții.

Antrenorul lui Bayer Munchen, Julian Nagelsmann, are probleme serioase de lot înaintea meciului cu trupa antrenată de Mircea Lucescu, din Liga Campionilor.

Astfel, echipele de hochei (aflată în prima ligă) și fotbal (Liga 2) pot primi fiecare, sub forma unor fonduri europene, suma de 700.000 de euro. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, ocupanta locului 7, are cinci victorii în ultimele șase meciuri de campionat.

„ În 2015, cu ocazia All Star Game organizat chiar în Sala Dinamo, a fost inclus în galeria ‘Legendelor Baschetului Românesc’, primind din partea FRB și o diplomă de excelență pentru intreaga sa activitate sportivă ”, se mai menționează pe site-ul .

Pavel Visner a câștigat opt titluri naționale cu Dinamo și a jucat mai mult ani în prima reprezentativă a României. A participat la doua editii ale Campionatului European sub comanda antrenorilor Constantin Herold (1961, locul 7) si Vasile Popescu (1963, locul 11).

Surpriză oferită de Qatar Airways. Cafu și trofeul Cupei Mondiale au zburat alături de pasagerii

Pentru a marca intrarea în ultimul an calendaristic până la deschiderea turneului final al Cupei Mondiale de anul viitor, compania aeriană Qatar Airways le-a făcut o surpriză pasagerilor unui zbor de linie.

În aeronavă au urcat legendarul Cafu, unul dintre cei mai selecționați fotbaliști brazilieni și dublu câștigător a Cupei Mondiale, alături de trofeul pentru care se vor lupta echipele calificate.

Aeronava a survolat cele opt stadioane care vor găzdui meciurile de la Cupa Mondială din Qatar, iar brazilianul a împărtăși emoția numărătorii inverse până la emblematicul evenimentul.

Carles Puyol, fostul căpitan al Barcelonei, cere răbdare pentru noul antrenor Xavi

Instalat pe banca Barcelonei în locul olandezului Ronald Koeman, legenda catalanilor Xavi a debutat în derby-ul cu Espanyol Barcelona (1-0), dar jocul echipei blaugrana nu a convins.

Carles Puyol, fost coechipier cu Xavi, și fost căpitan al grupării de pe Camp Nou, le-a transmis fanilor și oficialilor clubului să-i acorde timp noului tehnician.

”Îl cunosc foarte bine pe Xavi și știu că s-a pregătit foarte bine. Sunt convins că se va descurca foarte bine. Am trăit momente ca jucător în care am avut situații dificile. Apoi am realizat lucruri grozave cu o echipă grozavă.

Nu câștigasem nimic și apoi am câștigat totul jucând un fotbal foarte bun. Așa că el știe exact ce să facă. Trebuie doar să i se acorde timp și încredere”, a spus Puyol, citat de .

Măgura Cisnădie s-a calificat în grupele European League la handbal feminin

Măgura Cisnădie a câștigat, duminică, meciul de pe teren propriu cu DVSC Debrecen 25-21 și, după remiza din tur 22-22, s-a calificat în grupele European League.

SCM Râmnicu Vâlcea, care a trecut cu dublă victorie 34-28 şi 29-27 de Amara Bera Bera, dar și vicecampioana României Minaur Baia Mare vor evolua, de asemenea, în faza grupelor competiției continentale intercluburi.

Maramureșencele au fost repartizate direct în grupele European League. Cealaltă echipă din România prezentă în preliminariile competiției, Gloria Buzău, a fost eliminată de Storhamar Handball Elite, după 31-27 şi 26-26.