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O victorie, cinci înfrângeri și ultimul loc în grupă, acesta a fost parcursul României în Liga Națiunilor. „Tricolorii” au încheiat o campanie de uitat, însă suporterii au răspuns la un nivel mult peste cel arătat de echipă. Aproape 50.000 de oameni au venit la meciul cu Suedia, iar peste 45.000 au fost în tribune la victoria cu Polonia. Cifre care arată că românii se bat cu cele mai puternice naționale la acest capitol.

Fanii României, în topul Europei

România ocupă locul 15 în clasamentul mediei de spectatori la meciurile de acasă din ediția 2026-2027 a Ligii Națiunilor. Poziția este însă influențată decisiv , 2-4, prima de la revenirea lui Gică Hagi la echipa națională, disputată fără public pe Arena Națională, din cauza scandărilor xenofobe de la meciul cu Bosnia, din noiembrie 2024.

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În total, la cele trei meciuri de pe teren propriu au fost înregistrați 95.253 de spectatori, ceea ce înseamnă o medie de 31.751. Toți au venit însă la doar două partide: 49.426 la România – Suedia, 0-1, și 45.827 la România – Polonia, 2-1.

Dacă luăm în calcul doar întâlnirile la care accesul publicului a fost permis, media ajunge la 47.627 de spectatori. O asemenea cifră ar ocupa locul 6 în clasamentul prezentat, între Italia, cu 49.549, și Polonia, cu 45.448.

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România, afectată de meciul cu Bosnia fără spectatori

România – Bosnia, din 28 septembrie, a creat o emulație fantastică pentru români. A fost primul meci oficial pe teren propriu al naționalei după revenirea lui Gheorghe Hagi, care se întorcea la prima reprezentativă după 25 de ani. În aceste condiții, toate premisele indicau o asistență uriașă pe Arena Națională. Doar că partida s-a disputat cu porțile închide, în urma unei decizii a Comisiei de Disciplină din cadrul UEFA.

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Cu încă 50.000 de spectatori la acel duel, cât au fost și la jocurile cu Polonia și Suedia, România ar fi ajuns la un total de 145.253 și la o medie de 48.418 pe meci. Ceea ce ar fi făcut-o să urce pe locul 6 în Europa, raportat la cifrele din clasamentul actual, peste țări mai puternice fotbalistic și social: Polonia, Țările de Jos, Spania și Portugalia.

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Interesant este că dacă meciul cu Bosnia ar fi înregistrat peste 53.000 de spectatori, România ar fi depășit Italia și ar fi urcat până pe poziția a cincea. „Tricolorii” ar fi fost depășiți doar de Anglia, Franța, Germania și Ungaria.

Aproape 50.000 de oameni la România – Suedia, după trei înfrângeri consecutive

Cea mai mare asistență a României din această campanie s-a înregistrat la duelul cu Suedia, din 5 octombrie. Nu mai puțin de 49.426 de spectatori au venit pe Arena Națională pentru primul meci oficial cu public disputat acasă sub comanda lui Gică Hagi.

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Susținerea a venit într-un moment în care naționala avea deja trei înfrângeri: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Numai că, nici eșecul drastic de la Varșovia nu i-a făcut pe fani să se îndepărteze de prima reprezentativă și să nu mai vină la stadion. România a pierdut însă și returul cu nordicii, 0-1.

La ultimul meci de pe Arena Națională, împotriva Poloniei, au fost prezenți 45.827 de spectatori. De această dată, publicul a fost răsplătit cu o victorie mult așteptată, 2-1, singura obținută de elevii lui Gică Hagi în cele șase etape ale grupei.

România a fost peste Spania la media de spectatori și în ediția precedentă de Liga Națiunilor

Cifrele din actuala campanie reprezintă o continuitate firească. La ediția 2024-2025 a Ligii Națiunilor, „Zidul galben” a impresionat cu prezența numeroasă pe stadion la meciurile naționalei. Atunci, România a ocupat locul 11 în clasamentul mediei de spectatori, cu 40.814 oameni/meci.

În total, cele trei partide disputate pe teren propriu, „tricolorii” au adunat 122.443 de spectatori. România – Lituania, 3-1, desfășurat pe Stadionul Steaua, a avut o asistență de 28.168. În timp ce pe Arena Națională au venit 48.957 de oameni la întâlnirea cu Kosovo și 45.318 la meciul cu Cipru.

Acum un an, , România s-a clasat peste Grecia, Spania, Danemarca, Austria și Turcia la media de spectatori din acea ediție. Rezultatul este admirabil, având în vedere că diferențele de capacitate ale stadioanelor și numărul meciurilor găzduite nu au fost în favoarea „tricolorilor”.