Suporterii lui Dinamo acuză după victoria cu Chindia: „Adversarul ne știa echipa de start cu 7 ore înainte de meci”

Deși Dinamo a obținut în fața Chindiei Târgoviște , în tabăra suporterilor din Peluza Cătălin Hîldan nu s-a așternut deloc liniștea. Aceștia susțin că un om din anturajul echipei le-a comunicat adversarilor formula de start cu șapte ore înainte de meci, în încercarea de a-l „săpa” pe tehnicianul Mircea Rednic.

„Vom pune mâna și pe sifonul jegos care se învârte pe lângă echipă și-l sapă la greu pe antrenor”, se arată în comunicatul emis târziu în noapte, prin intermediul rețelelor de socializare.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Carp în minutul 62, la capătul unei faze plecate de la Sorescu. Servit ideal în fața porții de Kainourgios, care primise mingea de la fostul căpitan, mijlocașul originar din Republica Moldova a îndeplinit, practic, o simplă formalitate. În urma acestui rezultat, alb-roșii au acumulat 12 puncte și au urcat pe poziția a 12-a, penultima, în timp ce rolul de „lanternă roșie” i-a revenit Academicii Clinceni.

„Sunt 4 grade pe Stadionul Dinamo. În clasament e și mai frig. Luni seară, aproape de ora 22:00. Plouă ca-n Bacovia. DAR EL E ACOLO. Strigă, se bucură, bate din palme cât pentru toți dinamoviștii care au rămas în fața televizoarelor.

Cei mari se pot îndoi de Dinamo și de șansa salvării. Cei mari pot spune ‘Gata, retrogradăm, ne îndreptăm spre B’, dar el e acolo și crede într-un Dinamo care nu se predă niciodată, un Dinamo care trebuie susținut până la capăt. Pentru el trebuie să credem și noi și să dăm totul pentru Dinamo.

Da, am avut șansă. Dar băieții noștri au arătat ce înseamnă un meci în care jucăm cu toată inima. Răuță este căzut la pământ. Nu e un jucător care să se prefacă sau care să tragă de timp. Adversarii nu dau mingea afară. O lipsă de sportivitate care șterge toate meritele celor de la Chindia, adunate în 95 de minute în care au avut ocazii mari.

Am jucat împotriva unui teren greu și împotriva unui adversar care știa primul 11 al lui Dinamo cu 7 ore înainte de meci! Vom pune mâna și pe sifonul jegos care se învârte pe lângă echipă și-l sapă la greu pe antrenor”, au transmis ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan.

Noul căpitan sună adunarea: „Se va forma un nucleu, lucrurile vor reveni pe făgașul normal”

Responsabilizat de Mircea Rednic cu banderola de căpitan, Alexandru Răuță și i-a asigurat pe fani că evoluțiile pozitive nu se vor opri aici. Echipa nu mai reușise să câștige din 10 august, când au învins Academica Clinceni în Ștefan cel mare, scor 3-1.

„Am jucat bine în prima repriză. În a doua am făcut puțin pasul în spate, dar suntem bucuroși de rezultat. Este o motivație în plus. Căpitanii noștri sunt Torje, Deian Sorescu. Azi am fost eu. Trebuie să fim 11 căpitani pe teren.

Important e să scoatem echipa din această zonă. Nu este locul nostru acolo, cred. Astăzi s-a întors șansa, ocaziile ratate meciurile trecute. Au fost schimbări foarte mari în prima parte a sezonului. Acum se va forma un nucleu, mai sunt și Matei, Filip, în acest moment acasă, Torje, care e suspendat. Ușor, ușor, lucrurile vor reveni pe un făgaș normal.

A fost o săptămână foarte grea, cu multe probleme, multe incidente. Trebuie să ne motivăm. Cei mai vechi știm ce înseamnă Dinamo. Clubul ăsta nu trebuie să fie aici. Trecem printr-o perioadă grea, dar lucrurile se vor aranja”, a spus Răuță.