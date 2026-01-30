Sport

Suporteri interziși pe stadioane după FCSB – Fenerbahce! Sancțiunile dictate de Jandarmerie

Meciul dintre FCSB și Fenerbahce, din Europa League, nu a fost unul lipsit de probleme, iar Jandarmeria a anunțat ce sancțiuni și amenzi au fost dictate.
Bogdan Ciutacu
30.01.2026 | 11:33
Jandarmeria a anunțat măsurile luate după meciul dintre FCSB și Fenerbahce
Înainte de duelul din runda a 8-a a grupei principale din Europa League, dintre FCSB și Fenerbahce, asupra suporterilor turci au fost găsite substanțe interzise, însă problemele nu s-au oprit aici.

Sancțiunile dictate de Jandarmerie după duelul dintre FCSB și Fenerbahce

Forțele de ordine și-au făcut datoria și au anunțat la finalul partidei ce măsuri concrete au fost luate împotriva celor care au încâlcat legile. Inclusiv FCSB va avea de suferit, clubul fiind amendat cu 10.000 de lei, iar 4 suporteri au primit interdicție de a mai intra pe stadioane timp de minim 6 luni.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, și un act de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.840 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, a fost anunțul Jandarmeriei.

Câți spectatori au fost la meciul dintre FCSB și Fenerbahce

Chiar dacă FCSB nu se află în cea mai bună formă sportivă, după ce a început anul cu 3 eșecuri, 0-1, cu FC Argeș, 1-4, cu Dinamo Zagreb, și 1-4 cu CFR Cluj, fanii campioanei României au fost alături de echipă la meciul disputat contra celor de la Fenerbahce. Conform datelor oficiale, pe Arena Națională au fost nu mai puțin de 27.752 de spectatori.

Dintre aceștia, galeria oaspete a avut peste 3000 de oameni și a produs un spectacol frumos, mai ales în contextul în care Peluza Nord FCSB, venită la duelul de pe Arena Națională, nu s-a manifestat în niciun fel, ultrașii fiind în protest după rezultatele slabe ale grupării bucureștene.

