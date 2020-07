Dinamo traversează cea mai neagră perioadă din existența sa. Pe lângă marile greșeli manageriale ale unei conduceri interesată numai de câștigul propriu, „patronată” de Ionuț Negoiță, un lot submediocru și o fluctuație sinugicașă de antrenori, inconștiența unor jucători a provocat și apariția infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 a unora dintre ei.

Izolați în case, în imposibilitatea de a se antrena, câți au mai rămas „valizi”, dinamoviștii au iarăși meciuri amânate și este greu de crezut că vor putea evita retrogradarea în aceste condiții, nepregătiți și cu lotul decimat.

Directorul general de la Dinamo, Bogdan Bălănescu, a cerut chiar „înghețarea” campionatului din cauza cazurilor de COVID-19, răspunsul LPF fiind unul dur și fără echivoc: Liga 1 se va termina pe teren.

Suporterii acționari ai lui Dinamo din programul socios DDB/PCH acuză LPF că „aplică regulamentul arbitrar, influențând configurația clasamentului”

Suporterii din programul socios DDB/PCH, singurii care fac eforturi disperate să mențină pe Dinamo în viață, au publicat o scrisoare deschisă adresată LPF, FRF și Ministerului Tineretului și Sportului, în care acuză Liga Profesionistă de Fotbal că „funcționează în această perioada de pandemie, pe baza unui regulament care se aplică în mod arbitrar, doar pentru anumite echipe, influențând configurația clasamentului”.

„Scrisoare deschisa adresata LPF, FRF si Ministerului Tineretului si Sportului

Liga Profesionista de Fotbal functioneaza in aceasta perioada de pandemie, pe baza unui regulament care se aplica in mod arbitrar, doar pentru anumite echipe, influentand configuratia clasamentului.

Evenimente in care s-a aplicat protocolul LPF:

11 Iunie 2020: Magazionerul FC Dinamo este depistat pozitiv cu Covid-19, desi jucatorii au avut teste negative, se decide ca fotbalistii lui Dinamo sa intre in izolare 5 zile si sa repete testul. Din aceasta cauza au fost intrerupte antrenamentele si amanate primele doua etape.

11 Iunie 2020 : Medicul echipei FC Botosani a fost depistat pozitiv la testul Covid , jucatorii au avut teste negative, se decide ca fotbalistii din Botosani sa intre in izolare si au amanat meciul contra celor de la Craiova.

16 Iulie 2020: Jucatorii Fc Dinamo sunt testati pozitiv, se confirma infectia cu virusul COVID, jucatorii testati negativ intra in izolare, dar acest lucru se aplica DOAR jucatorilor lui Dinamo, nu si jucatorilor celorlalte echipe cu care au intrat in contact.

Evenimente in care NU s-a aplicat protocolul LPF:

24 Iunie 2020: Are loc amicalul intre Viitorul si Petrolul Ploiesti. Mai multi jucatori ai formatiei Petrolul Ploiesti si un magaziner au fost infectati cu noul coronavirus, dar jucatorii celor de la Viitorul nu intra in izolare pe motiv ca testele au iesit negative. In cazul magazionerului de la Dinamo nu a contat ca rezultatele jucatorilor au fost negative.

2 Iulie 2020: Arbitrul George Gaman este testat pozitiv. George Gaman a arbitrat ultima data meciul Viitorul-Dinamo, incheiat 1-0 pentru elevii lui Gica Hagi. Nici una dintre cele doua echipe nu a intrat in izolare, asa cum era normal conform protocolului LPF.

16 Iulie 2020: Jucatorii lui Dinamo sunt testati pozitiv, jucatorii alb-rosii sunt trimisi in izolare, dar nici unul dintre jucatorii echipelor contra carora Dinamo a jucat in ultimele 14 zile, Viitorul, Clinceni, Iasi, nu au fost trimisi in izolare.

In aceste conditii ridicam urmatoarele intrebari:

Protocolul semnat se aplica tuturor echipelor participante sau este valabil doar pentru Dinamo si FC Botosani? Protocolul se aplica in toate cazurile de infectare cu virusul Covid 19 sau aleator? Cum de o ancheta epidemiologica izoleaza persoanele cu care au avut legatura jucatorii de la Dinamo, ignorand jucatorii celorlalte echipe, stiindu-se ca intr-un meci de fotbal sunt zeci de contacte fizice?

Are cineva interesul ca Dinamo sa fie scoasa din competitie aplicand regulamentul doar in cazul lui Dinamo?”

Și Poli Iași vrea „înghețarea” campionatului

Poli Iași a jucat duminica trecută, pe 12 iulie, în „Ștefan cel Mare”, de unde aplecat cu un punct după egalul 1-1, și este singura grupare care este de acord cu propunerea conducerii lui Dinamo de a se suspenda campionatul.

„Da, recunosc, Iașiului i-ar conveni să rămână așa sezonul, să nu retrogradeze nimeni. Noi suntem cei mai vulnerabili acum. Și din postura clasamentului, dar mai ales că am jucat cu Dinamo zilele trecute. Mă gândesc cu groază cum vor arăta rezultatele testelor viitoare. Dacă, Doamne ferește!, va apărea cineva pozitiv, nu vom mai avea date de disputare a restanțelor. Vom fi în situația lui Dinamo. Sunt foarte îngrijorat în acest moment”, a declarat președintele lui Poli Iași, Ciprian Paraschiv, la Pro X.