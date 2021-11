Suporterii-acționari din DDB, mesaj către toți fanii echipei Dinamo: ”Suntem atât de aproape de biruință”

Etapele trec una după alta și Dinamo continuă să bifeze noi și noi recorduri negative. Revirimentul atât de așteptat, odată cu instalarea antrenorului Mircea Rednic pe banca tehnică întârzie să apară, dar fanii nu și-au pierdut speranța.

Atacați din toate părțile, de multe ori chiar de oameni pe care îi considerau ”de-ai lor”, continuă să găsească resurse să-și susțină moral și financiar favoriții.

DDB: ”Am făcut lucruri ce păreau imposibile”

Dinamoviștii au strâns rândurile cum n-au mai făcut-o niciodată după ce clubul, preluat la un moment dat de presupuși investitori, a fost lăsat de izbeliște.

Datoriile de milioane de euro, scadența lor cu o frecvență descurajantă nu i-a oprit pe suporterii-acționari să creadă că pot scoate clubul din această situație ce pare fără scăpare.

Între timp, unii dintre fanii cotizanți s-au săturat să se întâmple minuni și au renunțat să mai achite cotizațiile oricum modice, după ce împreună cu marea masă a suporterilor au stins datorii semnificative.

Suporterii-acționari sunt convinși că salvarea clubului e mai aproape ca oricând în ultimele luni astfel că au remis un nou .

”SĂ NU NE OPRIM ÎNAINTE DE A TERMINA CURSA!

Cel mai important transfer din acest an reușit de Clubul Sportiv Dinamo este David Popovici (17 ani), speranța natației românești, un sportiv cu rezultate incredibile pentru vârsta lui.

În urmă cu două zile, a avut loc proba de 400 metri liber, în cadrul Campionatelor Europene de la Kazan. David a condus detașat cursa, doar că s-a oprit după 14 bazine, deși cursa mai avea încă două lungimi de bazin. Le-a numărat greșit și a crezut că s-a terminat cursa.

Când și-a dat seama că ceilalți înotători au întors lângă el și au continuat cursa, a pornit din nou, dar n-a reușit să recupereze secundele pierdute și a pierdut calificarea.

Fraților, suntem în aceeași situație. Riscăm să repetăm greșeala lui David și să ne calculăm greșit pașii. Suntem obosiți, suntem sleiți de puteri, suntem descurajați. Fără să ne dăm seama, s-ar putea să ne oprim din a susține echipa, chiar acum, când mai sunt 100 de metri până la finish.

(…) Am tras tare până aici, am strâns împreună aproape 2,5 milioane de euro, am făcut lucruri care păreau imposibile și datorită acestor sacrificii încă mai putem vorbi despre Dinamo, despre clubul de fotbal pe care-l iubim.

Suntem atât de aproape de biruință și în același timp foarte aproape să ne oprim. Entuziasmul celor mai mulți a fost înlocuit de spiritul de critică, de suspiciuni, de îndoieli”, au scris fanii dinamoviști pe Facebook.

”Suntem într-o cursă pe care o conducem detașat”

Suporterii-acționari fac un apel la rațiunea celor care au cotizat constant în ultimele luni și anunță că Dinamo e tot mai aproape de a evita spectrul falimentului.

”(…) Oamenii care nu cred în proiectul prin care suporterii își iau clubul înapoi din mâinile spaniolilor, au tras în noi din toate pozițiile. Uneori i-au influențat și pe membrii DDB să-și piardă încrederea.

E foarte important să înțelegem că ne aflăm într-o cursă pe care o conducem detașat. Program DDB este ENTITATEA CARE A CONTRIBUIT CEL MAI MULT LA SUSȚINEREA CLUBULUI.

Clubul Dinamo este APROAPE SALVAT de la faliment și dispariție. Pentru asta ne-am trudit, pentru asta am acceptat și să fim înjurați și arătați cu degetul. DAR CURSA NU S-A ÎNCHEIAT! Și ar fi mare păcat să încetinim ritmul chiar acum, când mai avem doi pași până la SALVAREA și RECUPERAREA clubului.

Aproape salvat și cu perspectiva unui nou stadion, Clubul Dinamo începe să devină atractiv pentru mai multe persoane. Am afirmat tot timpul că ne dorim investitori la Dinamo.

Dar am mai spus și că ne dorim să avem un cuvânt de spus în alegerea lor, pentru că noi, suporterii, suntem cei care își doresc cel mai mult binele lui Dinamo. Nu dorim să se repete dezastrul produs odată cu venirea ultimilor pseudo investitori.

Și mai există un risc. Știind că mai sunt oameni care ajuta clubul, să credem că o putem lăsa mai moale cu susținerea. Atenție, asta ne poate fi FATAL! Fără aportul DDB, Dinamo moare! Nu exista dubiu aici, a spus-o inclusiv Răzvan Zăvăleanu, cel care cunoaște situația financiară a clubului mai bine ca oricare altul.

Atâta timp cât ne vom duce cursa până la capăt, fără să ne oprim înainte de finish, vom putea fi siguri că soarta lui Dinamo va fi în mâinile noastre”, au transmis fanii-acționari ai lui Dinamo prin intermediul paginii oficiale de Facebook.