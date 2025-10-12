Suporterii Austriei, pronostic clar pentru meciul cu România de pe Arena Națională: „Fără emoții!”

, la care sunt așteptați peste 40.000 de spectatori, printre care o parte o să fie și susținători ai oaspeților, este

Verdict necruțător pentru România, din partea suporterilor Austriei, înainte de meciul de pe Arena Națională

Totuși, chiar dacă tricolorii joacă sub o presiune uriașă și sunt nevoiți să obțină o victorie pentru a mai spera la o calificare, 3 suporteri ai Austriei, veniți în capitală, au acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK, chiar în jurul Arenei Naționale, cu câteva zeci de minute înainte de startul partidei. Aceștia sunt siguri că echipa lor o să obțină un succes fără mari probleme, ba chiar au numit și mai mulți jucători care pot marca pentru trupa lui Ralf Rangnick.

„Cred că ar trebui să fie o victorie ușoară pentru noi. Suntem optimiști, da. Probabil că Arnautovic ar putea să înscrie. El sau Baumgartner, Gigovic. Credem că România este o echipă bună, în special la meciurile de acasă, unde pierde foarte rar. Știm că atmosfera e bună, o să fie mulți oameni, suntem încântați de acest lucru.

Ne dorim să fim la Cupa Mondială, ar fi grozav să mergem în Statele Unite, Canada și Mexic. Suntem optimiști, credem că o să ne calificăm, dacă nu azi, la meciurile viitoare. Da, îl știm pe Gheorghe Hagi, am auzit de Denis Alibec, jucător foarte bun”, au spus la unison fanii Austriei în discuția avută cu reporterul FANATIK.

Atmosferă de meci mare pe Arena Națională. România încă speră la calificarea la Cupa Mondială

Egalul făcut de Bosnia, 2-2, în ultimele secunde ale meciului din deplasare, cu Cipru, a făcut ca România să fie în continuare cu ochii pe unul din primele 2 locuri. Tricolorii încep meciul cu Austria cu doar 7 puncte, față de cele 15 ale adversarului, dar cum în fotbal s-au văzut răsturnări de situație care mai de care mai nebunești, și trupa lui Mircea Lucescu se gândește că poate, pe fondul unor rezultate favorabile, să se califice la Cupa Mondială.

România mai are de jucat, pe lângă meciul cu Austria, contra celor din San Marino, la Ploiești, și în deplasare, cu Bosnia. Singura variantă în care se mai poate califica echipa echipa națională este aceea de a obține victorii pe linie. În tur, contra Austriei, tricolorii au pierdut, 1-2, golul nostru fiind marcat în ultimele secunde ale confruntării, după o prestație care nu a fost deloc convingătoare.

