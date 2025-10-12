Sport

Suporterii Austriei, pronostic clar pentru meciul cu România de pe Arena Națională: „Fără emoții!”

Fanii Austriei veniți la București pentru meciul cu România, din preliminariile Cupei Mondiale, sunt siguri de rezultatul partidei de pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
12.10.2025 | 20:46
Suporterii Austriei pronostic clar pentru meciul cu Romania de pe Arena Nationala Fara emotii
EXCLUSIV FANATIK
Interviu cu suporterii Austriei înainte de meciul cu România

Confruntarea dintre România și Austria, la care sunt așteptați peste 40.000 de spectatori, printre care o parte o să fie și susținători ai oaspeților, este una decisivă pentru elevii lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Verdict necruțător pentru România, din partea suporterilor Austriei, înainte de meciul de pe Arena Națională

Totuși, chiar dacă tricolorii joacă sub o presiune uriașă și sunt nevoiți să obțină o victorie pentru a mai spera la o calificare, 3 suporteri ai Austriei, veniți în capitală, au acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK, chiar în jurul Arenei Naționale, cu câteva zeci de minute înainte de startul partidei. Aceștia sunt siguri că echipa lor o să obțină un succes fără mari probleme, ba chiar au numit și mai mulți jucători care pot marca pentru trupa lui Ralf Rangnick.

„Cred că ar trebui să fie o victorie ușoară pentru noi. Suntem optimiști, da. Probabil că Arnautovic ar putea să înscrie. El sau Baumgartner, Gigovic. Credem că România este o echipă bună, în special la meciurile de acasă, unde pierde foarte rar. Știm că atmosfera e bună, o să fie mulți oameni, suntem încântați de acest lucru.

ADVERTISEMENT

Ne dorim să fim la Cupa Mondială, ar fi grozav să mergem în Statele Unite, Canada și Mexic. Suntem optimiști, credem că o să ne calificăm, dacă nu azi, la meciurile viitoare. Da, îl știm pe Gheorghe Hagi, am auzit de Denis Alibec, jucător foarte bun”, au spus la unison fanii Austriei în discuția avută cu reporterul FANATIK.

Atmosferă de meci mare pe Arena Națională. România încă speră la calificarea la Cupa Mondială

Egalul făcut de Bosnia, 2-2, în ultimele secunde ale meciului din deplasare, cu Cipru, a făcut ca România să fie în continuare cu ochii pe unul din primele 2 locuri. Tricolorii încep meciul cu Austria cu doar 7 puncte, față de cele 15 ale adversarului, dar cum în fotbal s-au văzut răsturnări de situație care mai de care mai nebunești, și trupa lui Mircea Lucescu se gândește că poate, pe fondul unor rezultate favorabile, să se califice la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

România mai are de jucat, pe lângă meciul cu Austria, contra celor din San Marino, la Ploiești, și în deplasare, cu Bosnia. Singura variantă în care se mai poate califica echipa echipa națională este aceea de a obține victorii pe linie. În tur, contra Austriei, tricolorii au pierdut, 1-2, golul nostru fiind marcat în ultimele secunde ale confruntării, după o prestație care nu a fost deloc convingătoare.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să...
Digisport.ro
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie

Fanii Austriei, optimiști înainte de duelul cu România

LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Cum arată echipele de start
Fanatik
LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Cum arată echipele de start
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de...
Fanatik
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Plecare-surpriză de la Inter în iarnă? Cristi Chivu ar putea pierde un jucător...
Fanatik
Plecare-surpriză de la Inter în iarnă? Cristi Chivu ar putea pierde un jucător important
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fostul Balon de Aur, dezvăluire neașteptată: 'Tatăl meu vitreg era din România, iubesc...
iamsport.ro
Fostul Balon de Aur, dezvăluire neașteptată: 'Tatăl meu vitreg era din România, iubesc românii!'. Prunea, reacție senzațională: ”E jumătate român!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!