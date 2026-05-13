Suporterii Craiovei, deplasare istorică la Sibiu! Imaginile care aduc aminte de finala Cupei României din 1998

se va disputa pe stadionul Municipal de la Sibiu, iar partida este sold-out și se anunță a fi o atmosferă de zile mari pentru finala Cupei României.

Mii de olteni au făcut deplasarea la Sibiu. Imaginile care aduc aminte de celebra deplasare la București

Fanii lui U Cluj au ajuns în Sibiu cu o seară înainte și au început războiul cu rivalii din Bănie, scandând trivialități la adresa acestora. Oltenii, plecați într-o bună parte cu trenul, chiar în ziua partidei, au ajuns în Sibiu cu întârziere, dar și-au făcut simțită prezența. Imaginile surprinse de FANATIK aduc aminte nostalgicilor de finala Cupei României din 1998, atunci când 25.000 de suporteri ai grupării craiovene au făcut deplasarea la București cu trenul.

Acum, clar, numărul este mult mai mic, pentru că și stadionul este de o capacitate redusă, însă cu toate acestea susținerea pentru elevii lui Filipe Coelho va fi importantă, cu atât mai mult cu cât echipa poate să facă eventul și să fie din nou în fruntea fotbalului din România după acest sezon.

Povestea finalei Cupei României din 1998

Finala Cupei României din 1998 a avut o poveste specială. Universitatea Craiova s-a întâlnit cu Rapid în ultimul act, asta după ce cu doar câteva zile înainte a fost un duel în Bănie, terminat la egalitate, 2-2, rezultat ce a făcut ca trupa giuleșteană să piardă titlul de campioană în favoarea celor de la Steaua. Multe zvonuri de la vremea respectivă vorbeau despre un pact între cele două echipe, care să aducă victoria bucureștenilor în Bănie și succesul oltenilor la finala Cupei.

Totuși, Rapid, antrenată atunci de Mircea Lucescu, a făcut doar egal și a pierdut campionatul, însă s-a răzbunat câteva zile mai târziu, când s-a impus în finala Cupei României, 1-0, contra Universității Craiova, după un gol semnat de Lucian Marinescu, din penalty.

Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul, alături de suporteri

Alături de fanii Craiovei care au ales să meargă cu trenul până la Sibiu s-au numărat , împreună cu ceilalți acționari ai formației din Bănie. Desigur, acesta va lua loc în loja special pregătită pentru oficialii echipei, însă a dorit să arate că este și el suporter înainte de conducător.

Au existat și discuții cu privire la organizarea de la Sibiu, asta pentru că Jandarmeria a transmis că nu are personal suficient pentru a asigura ordinea în Piața Mare din Sibiu, acolo unde fanii lui U Cluj au fost prezenți încă de marți. Oltenii au vrut și ei să meargă tot în aceeași zonă, dar în cele din urmă au căzut la o înțelegere cu forțele de ordine și au mers în Piața Mică.