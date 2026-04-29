Perchiziții domiciliare pentru mai mulți fani de la Peluza Sud Steaua! Ar fi fost implicați în capturarea steagului Nuova Guardia

Recent, după meciul jucat de Dinamo la Mioveni cu FC Argeș în play-off-ul din SuperLiga, la revenirea în București, steagul grupului „Nuova Guardia” din PCH a fost capturat de către rivalii de la Peluza Sud Steaua, mai exact de către ultrașii din grupul „Outlaws”. Totul s-a întâmplat după o urmărire în trafic, care a culminat cu un accident rutier.

Suporterii din Peluza Sud Steaua implicați în capturarea steagului Nuova Guardia, audiați

Concret, suporterul dinamovist care purta steagul respectiv, și care se afla singur în mașină la acel moment, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un zid situat imediat după o trecere de cale ferată, pe șoseaua Gării Cățelu. Imediat după, doi indivizi au coborât din vehiculul aflat în urmărire, oprit atunci, în mod evident, s-au apropiat de automobilul urmărit și au luat din partea din spate bucata respectivă de pânză, după ce anterior, cu câțiva kilometri în spate, luneta mașinii fusesă spartă tot de către ei cu un obiect contondent în momentul în care fanul dinamovist făcuse o staționare.

Clipul video a fost postat la scurt timp pe rețelele de socializare și De asemenea, întreaga urmărire a fost surprinsă de camerele de filmat existente pe traseul respectiv. Așadar, poliția s-a autosesizat în această speță, având deja în prealabil multe date relevante despre cele întâmplate. În plus, bineînțeles că suporterului dinamovist rămas la fața locului după eveniment i-au fost luate declarații, așa cum bineînțeles că prevede procedura legală aflată în vigoare în astfel de situații.

Așadar, în acest context, în cursul zilei de miercuri, 29 aprilie, polițiștii au efectuat 10 percheziții domiciliare și, în plus, au pus în aplicare 8 mandate de aducere, pe raza Municipiului București și județului Ilfov, într-un dosar penal constituit pentru infracțiunile de tâlhărie calificată și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Sunt acuzați de tâlhărie calificată. Comunicatul emis de polițiști

Persoanele vizate au fost identificate, iar în prezent fac obiectele unor audieri în această speță. Astfel, este de așteptat ca în scurt timp să fie furnizate informații referitoare la măsurile legale care urmează să fie luate vizavi de ele. „Astăzi, 29 aprilie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

În fapt, la data de 5 aprilie 2026, în jurul orei 00.55, după ce, în prealabil, mai mulți bărbați, membri ai unei galerii sportive, ar fi montat un sistem de localizare GPS, care permitea urmărirea în timp real a deplasărilor unui bărbat, în vârstă de 35 de ani, acesta a fost blocat în trafic, de mai multe autoturisme, pe o stradă din Sectorul 3.

În aceeași împrejurare, bănuiții ar fi lovit cu obiecte contondente luneta și geamul autoturismului persoanei vătămate, distrugându-le. Bărbatul de 35 de ani ar fi reușit să părăsească locul, însă ar fi fost șicanat și urmărit în trafic de un autoturism, context în care, persoana vătămată ar fi pierdut controlul direcției de mers, ieșind de pe carosabil.

Ulterior, prin amenințări cu acte de violență, persoana vătămată ar fi fost deposedată de un rucsac, în care erau două steaguri cu inscripții specifice unei galeriei sportive. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 29 aprilie 2026, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, persoanele vizate fiind depistate și conduse la audieri.

Față de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale ce se impun. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Precizăm că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probelor necesare soluționării cauzei, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul emis de polițiști.