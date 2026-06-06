Suporterii din Țara Galilor, înnebuniți de berea ieftină din Centrul Vechi înainte de meciul cu România! Ce au spus despre preliminariile pentru CM 1994: „Am avut inima frântă”

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România se pregătește de primul meci de acasă al echipei naționale de la revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor”. Duelul cu Țara Galilor are o istorie foarte bogată, iar dacă pentru noi semnifică bucuria calificării la Campionatul Mondial din 1994, pentru galezi

Suporterii Țării Galilor au luat cu asalt Bucureștiul. Ce au spus despre Centrul Vechi și berea ieftină de la terase

Deși pentru salariile din România berile de la terasele din Centrul Vechi au un preț normal, poate chiar mare pentru mulți români, străinii care vin la noi în țară rămân uimiți de acest lucru. Pentru oamenii din Regatul Unit, 5 euro în schimbul unei băuturi par o nimica toată.

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„Bucureștiul este un oraș foarte frumos, iar Centrul Vechi este incredibil. Berea este foarte bună și ieftină. Este un loc foarte bun”, au spus aceștia într-o discuție cu FANATIK, în fața Stadionului Steaua.

Suporterii galezi mizează pe o remiză. Replica neașteptată dată de fanul Țării Galilor: „Egal sau voi fi falit!”

Nu este un secret că un procent foarte mare din suporterii fotbalului pariază pentru a-și crește nivelul de adrenalina din corp în timp ce-și privesc favoriții la treabă. Surprinzător a fost faptul că unul dintre suporterii prezenți la stadion a ales să nu parieze cu sufletul și a recunoscut că se așteaptă la un egal.

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„Cred că va fi un egal în seara asta. (n.r. – ce amintiri aveți despre meciurile din preliminariile CM din 1994?) De ce îmi reamintești de acel meci? Am avut inima frântă. Nu pot uita acel moment. Este foarte trist. Pentru toți urmăritorii voștri, voi da un scor: 1-1. Îți promit, dacă nu facem egal… voi fi falit (n.r. – râde). Ne este dor de Gareth Bale. Este cel mai bun jucător pe care l-am avut vreodată”, au mai transmis cei doi fani în discuția cu FANATIK.

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