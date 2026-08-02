Suporterii englezi „l-au luat în primire” pe Andrei Coubiș: „Câte cartonașe roșii credeți că va lua?”

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După doar o jumătate de sezon la Universitatea Cluj, Andrei Coubiș (23 de ani) a adus o sumă importantă în conturile ardelenilor prin transferul său în Championship, la Lincoln. Fotbalul englez este unul extrem de dificil, iar mulți dintre suporteri nu au încredere încă în calitățile internaționalului român.

Fanii lui Lincoln nu au încredere în transferul lui Andrei Coubiș

Andrei Coubiș nu a debutat încă pentru Lincoln, iar pentru britanici urmează primul meci oficial. Adversarul va fi Derby County, în Cupa Ligii Angliei, pe data de 8 august. O săptămână mai târziu, Lincoln își face debutul și în Championship, împotriva vechii cunoștințe a românilor, Middlesbrough.

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Într-o postare în care internaționalul român , mai mulți fani ai britanicilor au început să facă pariuri pe cartonașele roșii pe care Coubiș le va primi în acest sezon. „Sunt un fundaș central ce se bazează pe calități fizice. Îmi place să mă apăr folosindu-mi forța. Sunt agresiv, rapid și-mi place să-mi folosesc corpul în dueluri”, a fost descrierea pe care Andrei și-a făcut-o.

Considerând că nivelul ligii secunde din Anglia este mult superior raportat la calitățile pe care românul le are, fanii au fost foarte răutăcioși în comentarii: „Ți-am rezervat 500 de pastile de cap pentru primele 5 meciuri”; „Pe câte cartonașe roșii pariați?”; „Îmi e teamă să o spun, dar un cartonaș roșu stă la colț pentru el”, au fost câteva dintre comentariile englezilor.

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Totuși, au existat și fani care l-au încurajat și care au încredere în el: „Este o responsabilitate mare să porți tricoul cu numărul 4, să sperăm că vei deveni o legendă a clubului”; „A fost crescut de AC Milan, cu siguranță va face o impresie bună!”; „Un războinic! Ne place entuziasmul tău și că nu ai frică de nimic. Sper să te vedem în meciul cu Derby”; „Este un războinic, un luptător inteligent, stați fără griji în ceea ce privește cartonașele roșii”, au fost câteva dintre reacțiile de încurajare.

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De ce a ales Andrei Coubiș să meargă în Championship

Liga a doua din Anglia a devenit un campionat extrem de puternic, în care echipele cumpără fotbaliști de milioane de euro. Suma plătită pentru Andrei Coubiș este una infimă pentru cluburile de acolo, iar acest lucru l-a făcut pe internaționalul român să nu stea prea mult pe gânduri atunci când a primit oferta. „Am ales-o pe Lincoln City. După prezentarea pe care mi-au făcut-o, i-am spus agentului meu: «Trebuie să merg aici alergând!». Pentru că e o echipă incredibilă, angrenată într-o ligă incredibilă. Championship e… wow pentru mine. O să încerc să dau tot ce am mai bun, asta este.

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Vreau doar să mai spun că abia aștept să îi cunosc pe noii mei coechipieri, pe oamenii din staff-ul tehnic și să vă cunosc pe voi, suporterii noștri. Vreau să văd cât mai rapid posibil stadionul nostru”, a transmis Andrei Coubiș,