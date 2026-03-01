Suporterii FCSB fac haz de necaz după ratarea play-off-ului. Fanii virali ai campioanei au avut puterea să-și „înțepe” rivalii: „Mai avem nevoie de vreo zece sezoane de play-out”

ADVERTISEMENT

FCSB a înregistrat o contraperformanță istorică. A ratat calificarea în play-off și nu va putea termina sezonul mai sus de locul 7. Acest lucru a fost taxat pe internet de fanii virali ai clubului. Celebrul Sergi Lopez a fost primul care a luat cuvântul.

Cum au taxat fanii ratarea play-off-ului de către FCSB

E oficial: FCSB va juca în play-off. Soarta campioanei a fost pecetluită după ce Chiar dacă ar fi câștigat toate cele șase puncte din ultimele două etape ale sezonului regulat, echipa lui Elias Charalambous n-ar mai fi putut să-i întreacă pe piteșteni. Imediat după terminarea meciului de pe Arena Națională, fanii activi pe rețelele sociale ai roș-albaștrilor au taxat această contraperformanță.

ADVERTISEMENT

FCSB e prima campioană din istorie care ratează clasarea în top 6 de când SuperLiga se desfășoară după sistemul cu play-off și play-out. Userul cu pseudonimul „Sergi Lopez”, care este vocea fanilor FCSB pe internet în ultimii ani și a luat primul cuvântul.

„1. Gata, s-a isprăvit. Și așa șansele se transformaseră în agonie. Boală lungă, moarte sigură. FCSB și-a ‘câștigat’ locul în play out prin pasivitate în fața numeroaselor momente de blue screen pe care le arăta laptopul. Înainte de orice, despre asta este vorba, abia apoi putem vorbi despre….orice altceva. Dar, știți ce, nici așa nu ar mai trebui să vorbim despre altceva. Fiindcă e ridicol să te împuști în picior de prost, dar să dai vina în primul rând pe ambulanță că n-a venit mai repede. Nu, mai înainte dai vina pe tine, că te-ai împu5cat în picior.

ADVERTISEMENT

2. Prima consecință va fi suma din drepturi tv, scade de la 3 milioane la, probabil, 1 milion și ceva. Apoi, dacă există bonusuri de la sponsori, dispar. Iar dacă se ratează Europa, dispar și alte măcar 6-8 milioane de euro. Ăsta este limbajul pe care îl înțelege patronul. În sfârșit se va vorbi pe limba lui. Mă bucur că s-a găsit o cale de comunicare, mă tem că e cam scumpă.

ADVERTISEMENT

3. Este periculos mai ales că jucătorii se luptau cu motivația în sezonul regular, darămite în play out. Să vedem cum îi veți motiva cu Metaloglobus și Slobozia. Dacă se aduceau niște elemente noi într-un grup devenit spastic, poate că motivația nu mai era o problemă. Mă refer la elemente care să te ajute acum, nu la începerea play out-ului.

4. Ne place au ba CFR, cu un picior în groapă, unii ne gândeam că există riscul retrogradării în ceea ce-i privește, dar ei au făcut ceva ce noi nu am făcut: nu au fost pasivi. Au adus jucători, au dat afară jucători, au adus un antrenor agresiv, motivator. Au reacționat. Noi, legați de un sistem puternic centralizat ca decizie, am fost paralizați. Zero inițiativă. După aceea, in cazul CFR, putem pomeni și de alte lucruri, dar abia după aceea”, a scris Sergi Lopez, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Rivalele Dinamo și Rapid, „înțepate” de Sergi Lopez

Sergi Lopez nu a uitat de rivalele de moarte ale FCSB-ului, Dinamo și Rapid. Prin eșecul cu FC Argeș, roș-albii au „contribuit” la insuccesul roș-albaștrilor, în timp ce

„5. În rest, doar o dorință de om mic, cu zgârci în loc de inimă, aș vrea ca FCSB să abandoneze piața internă de jucători sau măcar să isi reducă activitatea. Va fi greu, fiindcă noi nu avem reflexele formate pt piața externă de jucători, ochiul stăpânului îngrașă oaia, dar trebuie făcută mișcarea asta. Așa ar trebui.

6. Există un sistem de relații între cluburi (mai ales că toate sunt conectate la partide politice) pe care FCSB nu il va putea învinge niciodată când va ajunge bară la bară. Așa că, deconectați-vă, băieți! Cât mai pompați milioane într-un campionat în care, vorba lui Mironică, adversarii FCSB-ului sunt escortați către play-off de alde Otelul, Ciciereda, Farul ? Iar presa duce campanii agresive de demonizare a clubului ?

7. Dacă vom învăța ceva, eșecul ăsta nu va fi un dezastru. Nu am retrogradat ca alții, nu ne-au fost șterse datorii ca altora, nu ne-am desființat. Am avut un sezon de rahat și le-am dat unor idi07i un motiv de bucurie platonică. O l**ă în fața unei gagici făcute cu Grok. Mai avem nevoie de vreo zece sezoane de play out ca să ne devină vreuna superioară”, a scris Sergi Lopez, pe Facebook.

„Karma lu’ nea Gigi”

Un alt suporter cu notorietate al FCSB-ului este cel al cărui pseudonim pe Facebook este „Hans Gruber”. El a devenit celebru după ce, în ultimele sezoane, s-a prezentat pe Arena Națională, la aproape fiecare meci al roș-albaștrilor, cu un banner uriaș afișat la tribuna a 2-a cu un mesaj dedicat lui Gigi Becali: „Fii patron, nu antrenor!”. După ce FCSB a aflat că va juca în play-out, Hans Gruber l-a „înțepat” din nou pe latifundiarul din Pipera.

„Preacuviosul Grubarie văr de al patrulea cu Arsenie Boca Juniors. Vă pup, play-out-ul e al nostru, nu ni-l ia nimeni! Și unde mai pui că e pe merit. Karma lu’ nea Gigi”, a scris Hans Gruber, pe Facebook, de la „Muntele Athos”.

Analiză obiectivă: „Nu ai cum să blamezi pe altcineva decât pe tine”

De-a lungul sezonului, mulți dintre suporterii FCSB-ului, dar și conducerea, au pus rezultatele nefaste pe seama unor factori externi. Cum ar fi arbitrajele, ghinioanele sau jocurile de culise. Nu este și cazul lui Cristi Coteanu. Fan „cu peniță” ai campioanei en-titre, acesta a dat vina exclusiv pe factorii interni.

„S-au fabricat scandaluri aiurea, au fost niște decizii incredibile de arbitraj în favoarea altor echipe. Am fost și noi ciupiți, deși cred că e greu să ne văităm prea tare când de departe noi am primit cele mai multe penalty-uri. Dar…

FC Argeș este deja în play-off având un lot de reșapați de prin Liga 1, altul adus de la CSA și un portughez probabil mai bun decât ăia ce n-au venit la noi din cauza impresarilor. Cu Andone pe bancă și fiind nou promovați!

U Cluj este și ea acolo. La doar un an distanță, situația este diametral opusă iar în etapa viitoare este posibil ca ei să vină la București cum am mers noi în primăvară la Cluj.

CFR este și ea acolo. Venită pe turnantă cu vânt din pupa de zici că e Black Pearl a lui Jack Sparrow Mureșan.

Primele 3 clasate au făcut multe lucruri, mult mai bine decât noi, de la campaniile de transferuri până la gestionarea situațiilor de criză. Va merge vreuna până la capăt? Nu știu. Dar cert este că deja au făcut mai mult decât noi.

Când tu te vezi Steaua și nu FCSB, când ești dublă campioană și cu rezultate în Europa, nu ai cum să blamezi pe altcineva decât pe tine pentru ratarea a ceva atât de simplu precum primele 6 locuri.

Dar toate lucrurile ce s-au întâmplat în ultimele săptămâni, arbitraje, presiuni și tot felul de ieșiri de-ale unora precum Coman nu sunt decât material pentru Sauron și mai ales Saruman. Toată atenția se va muta acolo exclusiv, nimeni nu va mai vorbi despre realele motive(cel mult un pielea ca mine) ale acestui eșec total salvat doar de câteva meciuri bune din Europa, și alea mai mult ca inerție după sezonul trecut.

Vreți motive? Păi despre ce am tot vorbit aici încă din vară? Nimeni nu m-a ascultat. Doar injurii, ironii ieftine și în al 12-lea ceas preluarea unor idei de aici și împachetate ca originale, asta după luni de zile în care s-a girat și apărat evidenta bătaie de joc din club.

Vorbiți tată de meciurile CFR-ului și de nush ce offside la habar n-am care meci. Că de-aia suntem noi aici. Nu fiindcă ne conduce unul ce ne tratează de parcă am fi căcăreze de oaie. Nu fiindcă unul ce ne jignește și ne sfidează încă este privit ca specialist. Același om care zicea că se lasă de meserie dacă Gabi Matei nu ajunge la națională. Momentan e puțin ținut în loc de niște cătușe, dar mai e timp. Ăla care era sigur că nu ratăm play-off-ul și care a adus un băiat ce a debutat abia meciul trecut.

Băăă!!! Nu merităm altceva mai bun atât timp cât unii ca ăștia sunt idoli și suntem atât de idioți încât să credem orice ne vând ăștia. Suntem mai proști decât ăia de au mușcat momeala cu FNI și Caritas.

L.E. Evident că la orice echipă vin și momente de-astea. Dar enervează și e alarmant faptul că nu vezi nimic în club care să-ți dea speranța că va fi mai bine. Vom face din nou și din nou aceleași lucruri ca și până acum”, a scris Cristi Coteanu, pe contul personal de Facebook.

Ironii pentru Mihai Stoica

Nici Mihai Stoica nu scăpat de ironii după ce FCSB a ratat play-off-ul. De-a lungul sezonului, președintele C.A. al roș-albaștrilor a încercat să găsească mereu explicații pentru sincopele echipei lui Elias Charalambous. Acum, fanii așteaptă noi „scuze” de la Meme Stoica. Un suporter a întocmit deja o listă cu ceea ce urmează:

„1. Multe accidentări, 2. Arbitrajul, 3. Vreau să văd și eu o echipă care joacă atâtea meciuri în cupele europene, 4. Și Copenhaga a pățit-o, 5. Vreau să văd și eu o echipă care se califică în Europa League 2 ani la rând, 6. Terenul din meciul cu Argeș, 7. Arbitrajul iar, 8. Ghinionul, 9. Jucătorii nu îl ascultă, 10. Arbitrajul x3”, a scris pagina intitulată Analistul Sportiv.