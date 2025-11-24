Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”. Rugăminte pentru Chiricheș

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață a avut o intervenție în forță la FANATIK SUPERLIGA după FCSB – Petrolul 1-1. Deși campioana en-titre traversează o perioadă catastrofală, Peluza Nord nu ia în calcul o despărțire de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Mustață îi vrea în continuare le FCSB pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii

din partea Peluzei Nord. Cuplul de antrenori a adus cele mai mari succese la FCSB în ultimii doi ani, când au câștigat două titluri și au ajuns până în primăvara Europa League. Gigi Mustață îi vrea în continuare pe cei doi pe banca roș-albaștrilor.

„Nu știu dacă va fi vreo schimbare la banca tehnică și nici nu mi-aș dori. Eu am văzut mereu ce fac acești doi oameni (n.r. – Charalambous și Pintilii). Poate va da Dumnezeu să rămână și Chiricheș și poate va fi altfel.

Antrenorul îți spune ‘Intră în teren, joci acolo, te concentrezi acolo’. Dacă tu intri în teren și joci altceva decât spune antrenorul, e normal, antrenorul e de vină. Trebuie să te mai uiți un pic și în teren. Indiferent de situație, de ce se va întâmpla, vom fi lângă echipă. Asta este. Liverpool a luat bătaie cu 3-0 și e pe locul 10. Se întâmplă peste tot. Doi ani am luat campionatul ăsta, anul ăsta nu merge. Se întâmplă ceva.

De play-off nu ne facem probleme. Vom intra în play-off. Problema e că trebuia să te bați la campionat, cu aceeași echipă de anul trecut”.

Ce viitor mai are Vlad Chiricheș la FCSB

Gigi Mustață a vorbit și despre viitorul lui Vlad Chiricheș, care deocamdată e incert. după ce îi expiră contractul în vara lui 2026.

„(n.r. – Chiricheș se retrage în iarnă?) Nu știu. Eu am vorbit cu el. L-am rugat să rămână la noi, a făcut ceva pentru clubul ăsta și sper să rămână în staff. Eu nu am vorbit pe tema retragerii. Eu am vorbit cu el ca atunci când face pasul înapoi să rămână în staff.

(n.r. – El ce ți-a zis?) Că ne mai gândim. Vedem”,a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.