Suporterii FCSB i-au cerut demisia lui Mihai Stoica după Csikszereda – FCSB! Cum le-a răspuns oficialul campioanei: „Pierdeți vremea!”

deși în cupele europene a reușit să se califice în faza principală din UEFA Europa League. Campiona României a pierdut două puncte pe terenul nou-promovatei Csikszereda, iar mesageria lui Mihai Stoica s-a umplut de frustrările suporterilor.

Suporterii l-au asaltat pe Mihai Stoica cu mesaje negative după Csikszereda – FCSB 1-1. Ce le-a transmis oficialul campioanei

După un nou rezultat dezamăgitor în SuperLiga României, Mihai Stoica a primit sute de mesaje în care fanii îl jignesc, îl ceartă și îi cer demisia. Oficialul „roș-albaștrilor” a ținut să-i înștiințeze pe fani că își pierd timpul, pentru că se va feri să citească textele lipsite de bun-simț.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei recunoaște că a făcut greșeala să deschidă câteva dintre mesaje imediat după meci, însă s-a oprit când a văzut nervozitatea cu care suporterii îl abordau: „Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea.

Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe/jignească/ironizeze/ceară demisii. Cel puțin ăsta era azi noapte, când am greșit și am citit. Respect fanii, dau explicații – despre ce cred eu că se întâmplă – în emisiuni și aici, dar am ales să nu răspund celor care depășesc limitele bunului-simț.

Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen”, a transmis Mihai Stoica pe Facebook.

Peluza Nord a dat ultimatum jucătorilor după semi-eșecul de la Miercurea Ciuc

La finalul partidei cu ciucanii, iar Gheorghe Mustață, liderul galeriei, i-a avertizat că suporterii au ajuns la capătul răbdării. Favoriții lor au izbutit să obțină o singură victorie în cele nouă etape deja disputate, iar acest lucru este inadmisibil pentru o echipă cu pretențiile bucureștenilor.